"파병 반대, 아이들이 보고 있다"... 1206명 교사 선언

큰사진보기 ▲31일 오전 11시, 이란전쟁 파병반대 교사 선언에 동참한 대표 교사들이 청와대 분수대 앞에 모여 ‘한국군 파병 반대 교사 선언’을 발표하고 있다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

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"피 흘리는 이란인들과 중동 민중들에게 필요한 것은 파병이 아닌 즉각적인 침략전쟁과 학살 중단이다. '죽음의 바다' 호르무즈에 보내질 병사들은 우리가 교실에서 가르쳤던 청년들이다. 이란 사람들과 한국의 청년들을 죽음으로 내모는 파병은 그 어떤 명분으로도 정당화될 수 없다."

"파병 반대, 아이들이 보고 있습니다."

"국익을 위한 파병이란 없습니다. 파병이 아닌 종전 노력에 일조해야 합니다."

"175명의 이란 초등학생들의 죽음에 눈 감지 말라!"

큰사진보기 ▲31일 오전 11시, 이란전쟁 파병반대 교사 선언에 동참한 대표 교사들이 청와대 분수대 앞에 모여 ‘한국군 파병 반대 교사 선언’을 발표하고 있다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

이재명 정부가 미국의 이란 침략전쟁에 우회 파병 움직임을 보이는 가운데, 전국 유초중고 교사 1206명이 "정부는 이란 초등학생을 폭살한 트럼프의 침략전쟁에 동참 말라"는 내용을 담은 교사 선언을 발표했다.31일 오전 11시, 교사 선언에 동참한 대표 교사들은 청와대 분수대 앞에 모여 '한국군 파병 반대 교사 선언'을 읽었다. 다음과 같은 내용이었다.이어 교사들은 "정부는 교육과 복지에 투입해야 할 우리의 혈세를 부당한 전쟁에 투입한 역사를 반복하지 말라. 정부는 국방비를 5조원이나 증액하면서도 초중고 학생들에게 사용될 예산을 20조원이나 삭감하는 지방교육재정교부금 개악을 밀어붙이고 있다"라면서 "사람을 죽이는 전쟁과 파병에 돈을 쓸 것이 아니라 교육, 의료, 복지에 돈을 써야 한다"라고 요구했다.이 선언에는 전국기간제교사노조, 전국역사교사모임, 전국교직원노동조합, 참교육으로여는세상, 팔레스타인인들과 연대하는 교사들(아래 팔연교) 등 33개 교원단체도 동참했다.이날 기자회견에 참석한 8명의 교사들은 "우리가 파병에 반대하는 것은 이란 정권 옹호가 아니라, '살려달라'는 이란인들의 호소에 답하는 것"이란 글귀 등이 적힌 손팻말을 들었다.교사 선언을 제안한 팔연교의 조수진 공동 운영진(현직 교사)은 "정부는 트럼프가 주도하는 군사 연합체에 이미 연락장교를 파견했고, 11월 중 청해부대 파병 동의안이 제출될 것으로 예상된다"라면서 "꼼수 파병, 우회 파병은 하루빨리 숨통을 끊어야 할 침략전쟁에 인공호흡기를 달아주는 것이고 전쟁 범죄에 능동적인 공범이 되는 것"이라고 우려했다.이날 선언에 참여한 교사들은 다음과 같은 의견을 선언서에 적었다.참교육으로여는세상 류현민 대표는 "저는 교사다. 학생들에게 평화의 소중함을 가르쳐야 하고, 미래 세대를 위해 평화롭고 안전하게 더불어 살아갈 세상을 만들 의무가 있다"라면서 "우리의 미래 세대가 어른들의 잘못된 판단으로 이 명분도 없는 침략전쟁에 끌려가지 않기를 바란다"라고 밝혔다.전국역사교사모임 김소망 회원(현직 교사)도 "프랑스 학생들은 '전쟁에 돈을 쓸 것이 아니라 천장이 뜯어지고 쥐가 나오는 교실을 보수하는데 돈을 쓰라'고 요구한다"라면서 "이는 교육재정을 줄이면서 남의 나라 전쟁터에 군대를 보내려 하는 이재명 정부가 새겨들어야 할 말"이라고 지적했다.