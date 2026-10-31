AI시대 교육대개혁, 아이들 생명과 행복부터 지켜야

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큰사진보기 ▲국회의원회관 제1간담회실에서 열린 교육대개혁국민운동본부 창립 1주년 기념 토론회 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 이날 참석자들은 이재명 정부의 교육정책을 점검하고, AI 시대 교육대개혁의 과제와 실천 방안을 논의했다." ⓒ 김옥성 관련사진보기

인공지능(AI)이 우리 삶을 빠르게 바꾸고 있다. 글을 쓰고, 어려운 문제를 풀고, 그림까지 그리는 시대다. 그렇다면 우리 교육은 얼마나 달라지고 있을까. 아이들은 여전히 시험 점수에 매달리고, 교사들은 가르치는 일보다 행정업무에 시달린다. 학부모들은 자녀의 미래를 걱정하며 입시경쟁에서 벗어나지 못한다. 학교는 미래를 이야기하지만 교실의 일상은 좀처럼 바뀌지 않는다.우리가 교육의 미래를 이야기할 때 가장 먼저 돌아보아야 할 것은 아이들의 오늘이다. 아이들이 학교에서 행복한지, 안전하게 살아가는지, 어려움에 부딪혔을 때 도움을 청할 수 있는지 묻지 않은 채 미래교육만 이야기할 수는 없다. 교육개혁을 약속하는 정부는 바뀌어도 학교의 오래된 문제는 쉽게 풀리지 않는다. 이제 교육이 무엇을 위해 존재하는지부터 다시 물어야 한다.지난 10월 30일 국회의원회관에서 열린 교육대개혁국민운동본부 창립 1주년 토론회는 이러한 질문을 함께 나누는 자리였다. 교육대개혁국민운동본부와 강경숙 국회의원실이 공동으로 마련한 이날 토론회에서는 이재명 정부의 교육정책을 점검하고, AI시대 교육의 변화와 실천 방안을 논의했다.먼저 한만중 전국교육자치혁신연대 상임대표가 '이재명 정부 교육정책 현황과 과제'를 발표했다. 이어 안승문 교육국본 정책위원장이 AI시대 교육을 어떻게 바꾸고 실천할 것인지 제안했다. 토론에는 이수일 전국교직원노동조합 정책기획국장, 강영미 참교육을 위한 전국학부모회 회장, 임성무 환생교 녹색교육연구소장, 박수진 교육대개혁국민운동본부 상임대표가 참여했다.발제와 토론은 하나의 물음으로 이어졌다. 교육개혁은 누구를 위해, 누가, 어디에서 이루어야 하는가.첫 발제를 맡은 한만중 상임대표는 이재명 정부의 교육정책이 AI산업에 필요한 인력을 기르는 데 치우쳐 있다고 지적했다. 반면 교원과 공무원의 정치기본권 보장, 국가가 책임지는 유보통합, 온동네 돌봄 등 정부가 약속한 주요 정책은 충분히 진전되지 못하고 있다고 짚었다.특히 지방교육재정교부금법 개정 추진 과정에서 교육계와 정부의 갈등이 커지고 있다며, 교육계와 충분히 의논해 해법을 찾아야 한다고 강조했다. 영유아교육부터 초·중등교육, 대학과 평생교육에 이르기까지 필요한 재정을 어떻게 마련할지 함께 살펴야 한다는 것이다.교원과 공무원의 정치기본권 보장도 더 미루어서는 안 될 과제로 제시했다. AI·디지털 교육 역시 기술과 시설에 투자하는 데 머무르지 않고, 교육이 지향할 가치와 정보주권을 바로 세워야 한다고 밝혔다. 많은 예산을 들여 만든 교육용 디지털 플랫폼이 실제로 어떻게 쓰이는지, 학생과 교사의 개인정보는 제대로 보호되는지도 점검해야 한다는 제안이다.아울러 민주주의·헌법·역사 교육을 강화하고, '서울대 10개 만들기'를 비롯한 주요 교육공약이 실제로 이행되는지 꾸준히 살펴야 한다고 강조했다.이 발제는 교육개혁을 바라보는 기준을 분명하게 해 주었다. 교육은 산업에 필요한 인력을 기르는 일과 함께, 한 사람이 존엄한 시민으로 살아갈 힘을 키우는 일이어야 한다. 이를 위해서는 국가의 재정 책임과 교육 주체의 권리가 뒷받침되어야 한다. 정부가 교육개혁을 약속했다면 시민들은 그 약속이 학교와 아이들의 삶에서 어떻게 실현되는지 물어야 한다. 새로운 정책을 요구하는 일만큼 이미 내놓은 약속을 지키도록 하는 일도 중요하다.안승문 정책위원장은 기술 기반시설에 투자하는 것과 함께 교육의 목적과 내용, 가르치고 배우는 방식, 평가 방법까지 바꾸어야 한다고 강조했다. 새로운 기기를 갖추고 인공지능 활용 수업을 늘린다고 교육이 저절로 달라지는 것은 아니다. 인공지능이 지식을 빠르게 찾아주고 정리하는 시대에는 아이들이 스스로 질문하고, 다른 사람과 생각을 나누며, 새로운 문제를 함께 풀어 가는 힘을 길러야 한다.무엇보다 사람답게 살아가는 힘이 중요하다. 다른 사람의 아픔을 헤아리고, 서로 돕고, 자연과 더불어 살아가는 일은 기술이 발전할수록 더욱 소중하게 다뤄야 할 교육의 가치다. 아이들은 기술을 능숙하게 활용하면서도 그 쓰임을 판단할 수 있어야 한다. 누구에게 도움이 되는 기술인지, 누구를 소외시킬 수 있는지, 어떤 세상을 만드는 데 사용할 것인지 물을 수 있어야 한다.교육의 목적은 그대로 둔 채 도구만 바꾼다면 낡은 경쟁교육을 더 빠르게 되풀이할 수 있다. AI시대 교육개혁은 무엇을 더 가르칠지와 함께, 아이들이 어떤 삶을 살아가도록 도울지 묻는 데서 출발해야 한다.입시경쟁과 대학서열, 교육격차, 돌봄과 평생교육은 서로 얽혀 있다. 어느 한 문제만 따로 고쳐서는 교육의 큰 흐름을 바꾸기 어렵다. 안승문 정책위원장은 사회 각계각층이 참여해 폭넓은 합의를 이끌어 내고, 5개년 계획을 세워 교육개혁을 추진하자고 제안했다. 국무총리 아래 추진기구를 두어 정부 부처들이 힘을 모으고, 대통령과 시도교육감이 협의하는 방안도 내놓았다.이 제안에서 눈여겨볼 점은 교육의 방향을 정하고 실천하는 과정에 국민이 참여해야 한다는 것이다. 학생과 학부모, 교사와 시민은 정책의 영향을 받는 당사자다. 이들의 경험과 목소리가 정책을 만드는 단계부터 반영되어야 한다.교육재정도 이러한 논의 속에서 다뤄야 한다. 영유아교육부터 평생교육까지 국가가 어디에 얼마만큼 책임질 것인지 함께 정하고, 그 책임을 이행할 재원을 마련해야 한다. 필요한 예산과 실행 여건을 갖추지 않은 약속은 현장의 부담으로 돌아가기 쉽다.토론회 뒤 이어진 논의에서도 정부의 공약과 국정과제, 국정감사 자료를 살펴보고, 아직 이루어지지 않은 과제를 꾸준히 요구해야 한다는 목소리가 나왔다.교육개혁은 정부의 발표 뒤에도 계속되어야 한다. 국민이 방향을 함께 정하고, 정부가 책임 있게 추진하며, 시민들이 그 과정을 살필 때 실천의 힘을 얻는다.좋은 교육정책도 교실에서 실천할 수 있어야 의미가 있다. 이수일 정책기획국장은 새로운 정책이 학교에 뿌리내리려면 교사들이 안심하고 가르칠 여건부터 마련해야 한다고 밝혔다. 교육활동을 위축시키는 불안을 줄이고 지나친 행정업무를 덜어야 한다는 것이다. 아동을 보호하면서 교사의 정당한 교육활동도 보장할 수 있도록 제도를 손질해야 한다는 의견도 내놓았다.교사는 아이들과 만나고, 이야기를 듣고, 배움을 이끄는 사람이다. 그런데 시설 관리와 채용, 회계 업무에 많은 시간을 써야 한다면 아이들에게 마음을 쏟을 시간은 줄어들 수밖에 없다. 교사가 가르치는 일에 힘쓸 수 있도록 하는 것은 아이들이 더 나은 교육을 받을 여건을 만드는 일이기도 하다.강영미 회장은 교육정책의 성과를 학생의 생명과 행복, 하루하루의 삶이 얼마나 나아졌는지로 살펴야 한다고 강조했다. 아이들이 마음껏 놀고, 친구들과 어울리며, 관계를 맺고 배우는 학교를 만들어야 한다는 것이다.우리는 교육정책의 성과를 무엇으로 판단해 왔는가. 대학 진학률과 시험 점수, 새로 시작한 사업의 수를 앞세우지는 않았는가. 아이들이 학교에 가기를 두려워하고, 친구를 경쟁자로 여기며, 시험 점수 때문에 자신의 가치를 의심한다면 교육이 제 역할을 하고 있는지 돌아보아야 한다.학교는 서로 다른 생각을 존중하고, 갈등을 풀어 가며, 자기 삶의 주인으로 자라는 곳이어야 한다. 그러려면 학생과 학부모의 목소리가 학교 운영에 실제로 반영되어야 한다. 특히 학생을 자기 배움과 삶을 함께 만들어 가는 주체로 존중해야 한다.토론회 뒤 이어진 논의에서는 학생의 생명 보호 문제가 무겁게 다뤄졌다. 참석자들은 초등학생을 비롯한 아동·청소년의 자살 사망 문제를 우려하며, 이를 학생 개인이나 가정의 책임으로만 돌려서는 안 된다고 강조했다.이 문제 앞에서 다가오는 11월 3일 학생의 날의 뜻도 새롭게 다가온다. 부당한 현실에 맞섰던 학생들의 역사를 기억하는 일은 오늘을 사는 학생의 존엄과 권리를 지키는 실천으로 이어져야 한다. 기념행사를 열고 성명을 발표하는 일도 필요하다. 그와 함께 학생들이 겪는 고통을 살피고, 도움이 필요한 아이들을 제때 발견하며, 학교와 지역사회가 함께 돌볼 길을 마련해야 한다. 상담이 필요한 아이가 상담받고, 치료가 필요하면 치료로 이어지며, 학교생활을 회복할 때까지 곁을 지켜 줄 체계가 있어야 한다.학생의 어려움을 개인의 마음가짐이나 생명존중교육의 부족으로만 설명해서도 안 된다. 지나친 경쟁과 불평등, 관계의 단절, 도움을 청하기 어려운 환경처럼 아이들의 삶을 둘러싼 조건도 함께 돌아보아야 한다.학생의 죽음마다 사정과 원인은 다르다. 충분히 살피지 않은 채 하나의 원인으로 단정하거나 확인되지 않은 숫자를 앞세워서는 안 된다. 한 사람 한 사람의 삶을 살피고, 같은 아픔이 되풀이되지 않도록 필요한 지원을 마련하는 일이 중요하다.이날 논의에서는 학생의 날을 맞아 생명 보호를 촉구하는 성명을 발표하고, 기자회견과 추모 활동을 마련하자는 제안도 나왔다. 구체적인 방식과 시기는 더 논의해야 하지만 그 뜻은 분명하다.학생의 생명과 행복을 지키는 일이 교육대개혁의 출발점이어야 한다.AI와 함께 우리 삶을 크게 바꾸는 또 하나의 과제는 기후위기다. 임성무 소장은 기후위기와 AI로 인한 변화, 불평등이 맞물린 상황에서 교육의 목적을 다시 세워야 한다고 강조했다. 민주주의와 생태적 책임을 함께 배우고, 지구 생태계를 생각하며 살아가는 '지구생태시민'을 기르는 교육운동을 제안했다.기후위기는 우리가 무엇을 먹고, 어떻게 이동하며, 어떤 물건을 쓰고 버리는지와 이어져 있다. 아이들이 일상에서 자연과 더불어 살아가는 경험을 할 수 있어야 한다. 학교 텃밭을 가꾸고, 마을의 숲과 하천을 살피며, 에너지와 자원을 아끼는 방법을 함께 찾아볼 수 있다. 민주주의도 함께 의논하고 결정하며 책임지는 경험 속에서 배울 수 있다.박수진 상임대표가 제안한 '동별 교육자치회' 역시 이러한 배움과 맞닿아 있다. 학생과 학교, 학부모와 주민이 마을의 교육·돌봄 문제를 찾아내고 함께 해결하자는 것이다. 마을에서 나온 의견이 자치구와 교육지원청의 정책과 예산으로 이어지도록 상설 협의기구와 안정적인 지원체계도 마련하자고 제안했다.아이들은 학교 밖에서도 자란다. 동네 도서관과 공원, 문화공간과 골목길 모두 배움의 터전이다. 안전하게 걸어 다닐 길을 만들고, 방과 후 마음 놓고 머물 공간을 마련하며, 다양한 사람을 만나도록 돕는 일도 교육이다.우리 지역아동센터에서도 아이들은 자조회의를 통해 함께 지낼 약속을 정하고, 서로의 숙제를 돕고, 동생을 돌보며 배운다. 어른들이 아이들의 말을 듣고 함께 풀어 갈 때, 아이들도 공동체의 일을 자기 일로 받아들이기 시작한다.교육자치회도 이러한 참여를 넓히는 자리가 되어야 한다. 주민들이 의논하고 결정한 일이 정책과 예산에 반영되어야 지속될 수 있다. 교육자치의 힘은 마을과 아이들의 삶에서 드러나야 한다.이번 토론회는 교육시민운동 자체에도 질문을 던졌다. 교육개혁을 말하는 자리는 많고 좋은 제안도 적지 않다. 이제 그 제안을 누가 맡아 어떻게 실천할 것인지 분명히 해야 한다. 토론회 뒤 참석자들은 교육국본이 지금의 역량으로 꾸준히 실천할 수 있는 핵심 사업을 두세 가지 골라 집중하자는 의견을 나눴다. 정기적으로 추진 상황을 살피고, 교육 현안에 빠르게 대응하며, 여러 교육단체가 함께 목소리를 내자는 제안도 나왔다.정부와 교육청을 만나 구체적인 대책을 요구하고, 약속한 일이 이루어지는지 확인해야 한다. 학교와 마을에서 시민들이 직접 참여할 길도 만들어야 한다. 한만중 상임대표가 제기한 교육공약 이행 점검과 교육재정 확보, 교원 정치기본권 보장 역시 꾸준한 실천이 필요한 과제다.교원단체와 학부모단체, 마을교육공동체와 교육시민단체가 경험과 힘을 모으고, 새로운 활동가들이 함께할 길을 여는 일도 중요하다. 각자의 제안을 공동의 실천으로 연결하고, 그 결과를 함께 돌아보아야 한다. 교육대개혁국민운동본부의 다음 한 해는 그 실천을 쌓아 가는 시간이 되어야 할 것이다.AI시대에도 교육이 지켜야 할 가치는 분명하다. 아이들이 저마다의 가능성을 펼치고, 친구들과 어울려 배우며, 다른 사람과 더불어 살아가는 힘을 기르는 것이다. 교사는 자부심을 갖고 가르치고, 학부모와 주민은 학교와 마을의 교육에 참여할 수 있어야 한다. 태어난 곳이나 가정 형편에 관계없이 누구나 좋은 교육을 받아야 한다.무엇보다 모든 아이가 어려울 때 도움을 받을 수 있고, 내일을 기대하며 살아갈 수 있어야 한다. 교육개혁의 성과는 아이들의 하루에서 드러난다. 아이들이 아침마다 학교에 가고 싶어 하는지, 교사들이 함께 배우는 기쁨을 누리는지, 학부모의 불안이 줄어드는지, 마을이 아이들을 함께 돌보고 있는지 살펴야 한다.교육대개혁국민운동본부 창립 1주년 토론회가 던진 물음은 분명하다. 이제 무엇을 바꿀 것인지에 더해, 누가 어떻게 바꾸고 끝까지 책임질 것인지 답해야 한다. AI가 아무리 발전해도 교육의 중심에는 사람이 있다. 아이들의 생명을 지키고, 학교와 마을에서 아이들의 삶을 바꾸는 일. 교육대개혁은 바로 그곳에서 시작되어야 한다.