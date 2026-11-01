사춘기 아이의 짜증을 '버릇 문제'로만 봐도 될까요?

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큰사진보기 ▲닫힌 방문 앞에서, 부모도 말을 고른다사춘기 자녀의 닫힌 방문 앞에서 대화를 망설이는 부모의 모습. 아이의 감정을 이해하면서도 필요한 말을 어떻게 전해야 할지 고민하는 부모의 마음을 표현. ⓒ 조현근 (ChatGPT 활용 제작) 관련사진보기

"부모는 사춘기 아들 눈치를 언제까지 봐야 하는 걸까요?"

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아들 방문이 닫혀 있다. 요즘은 방에 머무는 시간이 길어지고 말수도 줄었다. 부모에게 짜증을 드러낼 때면, 무슨 일이 있는지 더 묻고 싶다가도 다음 말을 고르게 된다. 아이의 하루가 궁금한데, 말을 이어가도 괜찮을지부터 살피게 된다.말을 더 걸어야 할지 기다려야 할지, 부모로서도 판단이 쉽지 않았다. 혼자 있는 시간을 존중하려다가 대화할 기회를 놓치는 것은 아닌지도 마음에 걸렸다. 다른 집에서는 이런 변화를 어떻게 받아들이는지 궁금해 스레드에 질문을 올렸다.기다려주라는 의견이 있었고, 부모가 지나치게 눈치를 봐서는 안 된다는 의견도 있었다. 아이가 먼저 말을 걸 때 대화한다는 경험과 필요할 때는 단호해야 한다는 조언도 이어졌다.그 댓글들이 부모 전체의 생각을 보여주는 건 아니다. 다만 같은 사춘기를 두고도 무엇을 걱정하고 어디에 무게를 두는지가 다르다는 점은 드러났다. 대화가 끊길까 걱정하는 부모와 지켜야 할 선이 흐려질까 염려하는 부모의 대응은 같기 어렵다. 아이의 성향과 각 가정이 겪어온 일도 다를 것이다.'눈치를 본다'는 말에도 구분이 필요하다. 아이가 짜증을 낼까 봐 필요한 말까지 삼키는 것과, 아이의 상태를 살펴 말투와 대화 시점을 조절하는 것은 다르다. 어느 집의 방법을 정답으로 삼기 전에 함께 살펴야 할 것은, 지금 아이에게 어떤 변화가 일어나고 있는가 하는 점이다.눈에 보이는 신체만 성장하는 것은 아니다. 미국 국립정신건강연구소(NIMH)는 청소년기에도 뇌가 계속 발달하며, 계획과 판단에 관여하는 전전두엽의 성숙은 성인기까지 이어진다고 설명한다. 사춘기의 호르몬 변화도 기분에 영향을 줄 수 있다. 독립하고 싶은 마음이 커지고 또래 관계가 중요해지는 등 생활 속 관계도 달라진다.이런 변화가 나타나는 속도와 방식에는 개인차가 있다. 뇌가 발달 중이라는 말은 아이에게 판단 능력이 없다는 뜻도, 짜증의 원인이 언제나 호르몬이라는 뜻도 아니다. 잠이 부족했는지, 친구와 무슨 일이 있었는지, 부모의 말에서 무엇이 불편했는지에 따라 같은 반응의 배경도 달라질 수 있다. 발달에 관한 지식은 아이의 속마음을 대신 설명해주지 않는다. 다만 버릇이 나빠졌다는 결론을 서둘러 내리지 않을 이유가 된다.갱년기를 겪는 가족이 예민해졌다면 몸과 생활에 어떤 변화가 있는지 먼저 살펴볼 수 있다. 폐경 전후에는 호르몬 변동과 수면 문제, 생활의 스트레스 등이 기분 변화와 관련될 수 있고, 그 경험에는 개인차가 있다.사춘기와 갱년기의 의학적 차이와 별개로, 감정의 배경을 살피는 태도는 아이에게도 필요하다. 어른이 예민할 때는 몸과 생활의 사정을 헤아리면서, 아이가 예민할 때는 버릇이나 성격부터 떠올리고 있지는 않을까?사정을 이해하는 동안에도 부모와 자녀 모두 존중받아야 한다. 갱년기로 힘들다고 다른 사람에게 상처 주는 말을 마음껏 해도 되는 것은 아니듯, 사춘기 아이에게도 감정을 표현하는 방식에는 책임이 따른다. 부모 역시 화가 났다는 이유로 모욕하거나 위협하지 않을 책임이 있다. 불편한 마음을 인정하는 일과 상처 주는 행동에 선을 긋는 일은 함께할 수 있다.우리 부부도 아들의 변화를 이해하려 노력하면서, 감정을 표현할 때에도 말과 태도에서 지켜야 할 부분을 이야기했다.그 뒤 부모에게 짜증을 내는 일은 줄었다. 그 대화가 변화를 가져왔는지는 알 수 없고, 표현이 달라졌다는 이유로 아이의 마음까지 편안해졌다고 여기기도 어렵다. 짜증을 덜 드러내는 것과 실제로 덜 느끼는 것은 다르기 때문이다. 먼저 말을 걸어오는 모습에도 여전히 기복이 있다.부모가 듣고 싶어 하는 때와 아이가 말할 준비가 된 때는 다를 수 있다. 부모에게는 늘 하던 질문도 자기 일을 스스로 정하고 싶은 아이에게는 일일이 확인받는 일처럼 느껴질 수 있다. 지금 대화가 필요한지 잠시 기다려도 되는지, 함께 정할 일과 아이에게 맡길 일은 무엇인지 살피는 것이 부모가 조정할 몫이다.상처 주는 표현이 나왔을 때도 아이가 무엇 때문에 불편했는지 듣고, 부모가 어떤 말에 상처를 받았는지도 따로 이야기할 수 있다. 아이가 느낀 감정 자체를 틀렸다고 판정하지 않으면서 표현에 대해서는 필요한 말을 하는 것이다. 아이만 예전처럼 돌아오기를 기다리기보다, 달라진 관계에서 대화를 이어갈 방법을 찾아야 한다.나는 아이의 사정을 헤아리면서도 필요한 말은 해야 한다고 생각한다. 아들에게 감정을 표현하는 법을 배우라고 요구하는 만큼, 그 말을 언제 어떻게 건넬지 나도 아직 배우고 있다.