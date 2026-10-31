지역 축제 산신제 축문 소각은 제스처만 취한 이유

큰사진보기 ▲31일 열린 독산3동의 <산사랑 물사랑 축제>의 산신제 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲31일 열린 독산3동의 <산사랑 물사랑 축제>에서 사물놀이패가 축하공연을 펼치고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲만수천공원에 있는 만수천 약수터, 금천구민과 관악구민이 애용하는 먹는 물 약수터이다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲31일 열린 독산3동의 <산사랑 물사랑 축제>에서 주민들이 지역축제 프로그램을 즐기고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

31일 오전 10시 서울 금천구 만수천공원에서 '산사랑 물사랑 축제'가 열렸다. 가을 단풍이 물들기 시작한 공원에는 축제를 즐기러 온 주민들의 발길로 부산했다.축제는 올해로 20회째, 독산3동 주민자치회가 주관하는 금천구 지역축제로 가장 오래됐다. 주민자치회 전신인 주민자치위원회가 20년 전 동네를 둘러싸고 있는 야산과 약수터 등 천혜의 자연을 보호하기 위한 취지로 시작됐다.이후 주민자치회를 중심으로 매해 쓰레기를 줍고 자연을 가꾸는 행사가 꾸준히 이어지는 가운데 독산3동 주민들의 대표적인 자연환경 축제로 발전했다.'만수천공원'은 독산3동 주민들이 자주 찾는 공원으로 배드민턴장과 체육시설, 오솔길, 자연폭포 등 자연친화 시설이 많다. 최근 몇 년간 어르신놀이터, 운동시설, 장미원 등 공원시설이 확충되면서 주민들의 이용이 부쩍 늘었다.이날 가장 중요한 행사는 역시 축제 개막을 알리는 '산신제' 전통의식이다. 이 행사에는 경로당 노인을 비롯해 축제 후원자, 주민자치위원, 구의원 등 지역 인사들이 대거 참석해 동네 주민들의 안녕과 공동체 발전을 기원하고 축하했다.제관의 진행에 따라 초헌관으로 나선 독산3동 동장은 제주를 올리면서 산신령님께 동네 발전과 주민들의 건강과 행복을 엎드려 빌었다.특히 산신제 봉행에서 축문을 태우는 소각 행위는 산불 예방을 위해 촛불에 대는 제스처만 취해 자연보호의 취지를 살렸다. 또한 독산3동 주민센터 직원들도 축제 이름에 걸맞게 자연환경 보호를 위한 캠페인에 나섰다.축제가 지향하는 '산사랑'은 관악산의 한줄기인 호암산을 말한다. 전설의 호랑이의 기상이 서려 있다는 곳이다. '물사랑'은 만수천공원의 터줏대감인 만수천 약수터를 지칭하고 있다. 약수터가 주민들에게 '먹는 물'로 공개된 것은 얼추 50년 가까이 된다. 약수천이 주민들의 젖줄인 셈이다. 물맛이 소문나 금천구민은 물론 인근 관악구 주민들도 만수천을 찾고 있다.만수천 예찬에 대해 금천구 출신의 유영렬 시조시인은 "숲속에 암석 뚫고 솟구치는 맑은 샘 한 줄기 깊은 수원 만인 건강 지키네, 사시장철 졸졸 흘러도 다함이 없고 천 집이 푸고 퍼도 물맛은 한결같아"라고 노래했다.축제를 진행한 한 주민자치위원은 "지역 유지와 자치위원들이 물심양면으로 지원해 주는 덕분에 준비하면서도 가족 같은 분위기를 느꼈다"라고 전했다.산신제에 이어 별빛남문시장 상인 사물놀이패의 길놀이 공연으로 본격적인 축제 개막을 알렸다. 12시부터 초대 가수와 태권도 시범단 공연, 각종 체험 부스가 주민들의 참여 속에 진행됐다.이날 축제 현장을 찾은 독산3동 주민 박호찬(80)씨는 "우리 동네에 호암산과 훌륭한 만수천공원이 있어 자부심 속에 동네 주민들과 함께 어울릴 수 있어 행복하다"고 소감을 말했다.