자연에 맡긴 감나무, 일 등급이라니

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

지난해 봄부터 오도이촌 생활을 시작했습니다. 금요일 퇴근 후, 주말에 특별한 일이 없는 한 시골 쉼터 '느루뜰'로 향합니다. 이 글은 시골 쉼터에서 '사는 이야기'입니다.

큰사진보기 ▲8개월 기다린 끝에 국화꽃이 피었다. ⓒ 이정미 관련사진보기

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큰사진보기 ▲쪽파와 마늘 싹이 예쁘다. 가을빛에 부추와 상추도 싱싱하게 잘 자랐다. ⓒ 이정미 관련사진보기

큰사진보기 ▲100% 무농약 대봉감이 일등급을 받았다. ⓒ 이정미 관련사진보기

"감이 참 좋네. 좋아."

"일 등급 받았다네. 하하. 값도 작년보다 2000원 올랐어."

큰사진보기 ▲남편은 올해도 양파 모종을 정성껏 심었다. ⓒ 이정미 관련사진보기

"양파야, 올해처럼만 자라다오."

좋은 것은 왜 순간일까. 곁에 있는데도 자꾸만 이별을, 떠남을, 사라짐을 동시에 떠올리게 될까. 가을은 그런 계절이다. '아직은, 그래 아직 있네' 하고 두리번거리게 되는 계절.찬 가을비가 내린 후 갑작스럽게 기온이 떨어지는 날도 있었지만, 그런 날은 되려 하늘이 구름 한 점 없이 파래서 가을은 더 깊었다. 쌀쌀해진 아침 공기에 몸을 움츠렸다가도 해가 정수리를 비출 무렵이면 언제 그랬냐는 듯 겉옷을 벗어 던지게 하는, 기온 차가 심한 것도 가을에만 느낄 수 있는 예리한 감각이다. 이렇게 가을은 '네 마음 안다'는 듯 여기저기 넌지시 가을빛으로 색칠하고는 꽁무니를 보이다 감쪽같이 자취를 감출 것이다.평일에 가을은 일터의 창으로, 건물들 사이로 보이는 파란 하늘로, 머리카락을 헝크는 바람으로 잠시 방문한다. 일터의 창문을 통과해 길게 밀려 들어오는 밝고 맑은 가을 햇살이 얼마나 예쁜지 모르겠다. 보고 있어도 붙잡을 수 없는 것들. 그 순간이 지나면 사라질 것들이다. 사람이 할 수 있는 일은 잠깐이라도 그 풍경의 일부가 되어보는 것. 공간 안으로 깊숙이 따스한 빛이 채워지는 풍경도 이맘때만의 아늑한 선물이다.그렇게 계절의 실루엣을 바라보다가, 드디어 금요일이면 사방이 그 계절인 곳으로 탈출할 생각에 약간 들뜨기도 한다. 덥지도 춥지도 않아 종일 지천으로 깔린 계절을 눈에 담을 수 있는 곳. 그곳을 생각하는 것만으로 이미 해방된 기분이다.가을의 소매끝을 붙잡고 싶어지는 11월 첫 주말. 드디어 느루뜰 국화가 활짝 피었다. '한 송이 국화꽃을 피우기 위해 봄부터 소쩍새는 그렇게 울었나 보다' 했던 시인의 말을 몸소 알겠다. 내 꽃밭의 국화는 어디서 씨앗이 날아왔는지, 어느 이른 봄 귀엽고 향기로운 새싹을 틔웠다. 쑥인지 국화인지 분간을 못 한채 이 아이의 자람을 줄곧 지켜보았다. 여름을 지나며 국화는 참으로 튼튼하게 잘 자랐다. 거짓말 좀 보태서 내 키만큼 자랐고 가지가 굵어지며 몸집을 부풀렸다.꽃이 피기나 하는 걸까? 내내 의심했다. 꽃밭이 비좁고 복잡했지만 지켜본 시간이 일곱 달이라 차마 뽑아내지 못했다. 그러다 10월 어느 날 조그마한 꽃봉오리가 맺힌 걸 발견했다. 이제 곧 피겠지 했다. 하지만 국화는 서두르는 법이 없었다. 11월이 다 되어서야 곱고 깨끗한 얼굴을 수줍게 내밀었다. 그러니까 8개월 만에 꽃을 보게 된 것. 한 송이 국화꽃을 피우기 위해 이토록 긴 기다림이 필요했다. 만남이란 우연이 아닌 것을, 보이지 않는 시간과 노력이 쌓여 활짝 핀다는 걸 국화를 보며 생각한다. 기다림이 길었던 만큼 만남의 기쁨도 크다.2주 전, 어머님이 느루뜰에 오셔서 쪽파와 마늘을 심었다. 기후변화 탓인지 지난해에도 가을비가 잦았는데 올해도 가을비가 매주 내리고 있다. 덕분에 쪽파와 마늘 싹이 예쁘게 잘 났다. 어린 싹은 언제나 예쁘다. 꽃 못지않게 나를 기쁘게 한다. 나무가 잎을 떨구고 열매를 내어 놓으며 다음 계절을 준비하는 때에 이처럼 파릇한 생명이라니. 농사짓는 입장에서는 가을이 따뜻하니 이런 좋은 점도 있다. 봄을 다시 만나는 느낌이랄까. 생명이 움트는 일은 희망, 명랑, 긍정을 떠올리게 한다. 부추와 상추도 가을빛에 싱싱하게 자랐다.이 작고 여린 것들은 혹독한 한파를 이겨낼 힘을 품고 있을 테다. 양파가 겨울을 이겨내고 어른 주먹만큼 자라는 것을 직접 경험했다. 가을에 심어 겨울을 지나고 봄에 수확하는 작물들은 어린 모습으로 3~4개월 동안 추위를 견뎌야 한다. 뿌리가 얼어 죽지 않도록 보온해 주는 것이 중요하다. 12월이 되면 하얀 부직포를 덮어줘야 할 것 같다.올해 우리는 대봉감 농사를 오롯이 자연에 맡겼다. 열매가 많이 열리는 것이 부담스러워 나무에 거름도 하지 않았다. 오로지 계절이, 햇볕과 바람이, 비와 시간이 대봉감을 키웠다. 한창 대봉감 수확 철이라 우리도 몇 박스 만들어 농협공판장에 내기로 했다. 남편은 감을 따고 나는 10kg 박스에 차곡차곡 담으며 개수를 세었다. 박스 겉면에 생산자 이름과 감 개수를 쓰고 테이프로 봉하면 된다.100% 무농약 대봉감은 알이 굵고 잘생겼다. 그의 자람을 지켜본 사람에겐 자식마냥 애정이 갈 수밖에. 경험해 보지 않고서야 그 마음을 알 수 없다. 고모부가 공판장에 내다 팔기 아깝다며 지인들에게 선물하게 몇 박스 챙겨 달라고 해서 따로 담았다.농협공판장에서 경매하시는 어르신이 우리 대봉감을 만지작거리며 말했다. 괜스레 어깨가 으쓱했다. 우리가 한 일은 그저 바라보고 가끔 말을 건넨 것뿐인데.남편은 활짝 웃으며 말했다. 정말 기뻤다. 우리 감이 일 등급이라니. 기대하지 않은 기쁨은 또 얼마나 새삼스러운가. 뿌듯함이란 이런 데서 찾아온다. 오십중턱에 새롭게 배우고 느끼는 일이 얼마나 많은지. 삶이란 살수록 신비이다.대봉감 홍시는 정말 달고 맛있다. 최적기에 딴 감은 이틀, 사흘 후면 탱탱하고 말랑한 홍시가 된다. 크기가 커서 한 개만 먹어도 배부르다. 요 며칠 퇴근 후 밀려오는 허기를 대봉감 홍시로 달래고 있다. 남편은 밥맛 떨어지게 그걸 다 먹냐고 핀잔을 주지만 반 개만 먹으면 뭔가 부족한 느낌이 들어서 이내 한 개를 다 먹어 치우고 만다. 약간의 죄책감을 '이 시기가 지나면 할 수 없으니까 즐기자'며 흘려보낸다.올해는 홍시가 잘 만들어져 냉동실에 몇 개 얼려두었다. 어느 날 대봉감 홍시 생각이 간절해지면 아이스크림처럼 맛있게 먹을 것이다.남편은 올해도 양파 모종을 심었다. 지난해 보다 일주일 늦었다. 남편이 밭두둑에 동그란 구멍이 일정한 간격으로 뚫려있는 비닐을 덮고, 가는 양파 모종을 한 가닥 한 가닥 옮겨 심는 모습을 바라보았다. 지난해 남편은 나무막대에 불을 붙여 비닐을 녹이며 직접 구멍을 뚫었다. 그 모습이 생각나서 피식 웃음이 났다. 한편으로 지루해하지 않고 차근차근 일하는 모습이 귀엽고 믿음직스러웠다.지난 5월에 수확했던 양파는 신문지를 이용해 낱개 포장 후 플라스틱 통에 담아 김치냉장고에 보관했더니 아직도 싱싱하다. 양파는 찌개류 단골 채소라 참으로 요긴하다. 남편은 양파 모종을 심었으니 분명 정성껏 돌볼 것이다. 한결같음이 큰 장점이니까.가을은 이렇게 예기치 않은 기쁨을 안겨주고는 산들거리며 웃고 있었다.