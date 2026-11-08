결국 공깃밥 추가, 남편과 싹싹 비운 여수의 맛

10월 27일부터 29일까지 60대 부부가 2박 3일 ‘여수’ 자유 여행을 다녀오며 보고 느낀 것을 남겨봅니다.
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여수 여행 둘째 날이 밝았다. 보통 밖에서 자면 잠을 설치곤 하는데, 지난밤은 마치 우리 집 안방처럼 깊고 편안하게 푹 잤다. 곁에 있는 사람이 다른 누구도 아닌 남편이었기에 마음이 편했던 모양이다. 이번 여행은 오롯이 둘만의 자유 여행이다 보니 아침에도 서두를 필요가 없어서 더없이 여유로웠다.
여행에서 무엇보다 중요한 것은 날씨다. 전날부터 뉴스에서 한파주의보가 발령되어 날이 추워진다고 해서 내심 걱정이 많았다. 그런데 눈을 뜨자마자 창밖을 내다보니 염려와 달리 구름 한 점 없이 맑은 하늘이 펼쳐져 있었다.
햇살을 가득 머금은 바다는 윤슬을 반짝이며 보석처럼 빛나고 있었다. 그 아름다운 풍경을 보고 있자니 '오늘 하루도 참 즐겁겠구나'하는 예감이 들었다. 사실 나는 늘 여행을 갈 때마다 '날씨 요정'이라는 소리를 듣곤 한다. 그간 다녀온 여행길마다 날씨로 고생한 적이 거의 없었으니, 날씨 요정이라는 별명이 제법 잘 어울리는 셈이다.
우리 부부는 평소에도 아침을 빵과 커피, 혹은 과일을 얹은 샐러드로 가볍게 즐기는 편이라 굳이 호텔 조식을 신청하지 않았다. 전날 숙소에 들어오면서 미리 준비해 둔 빵과 호텔에 비치된 드립 커피로 편안하게 아침을 챙겨 먹었다. 오늘도 기분 좋은 여행이 되기를 기대하며 AI가 추천해 준 첫 코스인 '장도'를 향해 택시에 올랐다.
섬 전체가 예술 공간, 장도
숙소에서 택시를 타고 20여 분을 달려 장도 입구에 도착했다. 여수 장도는 섬 전체가 예술 공간으로 가꿔진 곳으로, 하루에 두 번 바닷물이 빠지면서 육지와 연결되는 길인 '진섬다리'가 드러나는 신비로운 섬이다. 전화로 미리 입도 가능 시간을 확인해 두긴 했지만, 오전에 딱히 할 일도 없어 여유롭게 느긋한 마음으로 찾아갔다. 안내 데스크에 문의하니 이날은 낮 12시 40분부터 다리를 건너 섬으로 들어갈 수 있다고 했다.
장도 입구 바로 옆이 웅천해수욕장(웅천친수공원)이라, 물길이 열릴 때까지 바다를 바라보며 해안 산책로를 걸어보기로 했다. 남편과 나란히 발길을 옮기는데, 저 멀리 바닷가에 이상한 풍경이 눈에 들어왔다.
"여보, 날씨가 쌀쌀한데 어르신들이 바닷속에 의자를 놓고 발을 담근 채 앉아 계신 것 같지 않아요?"
"그런 것 같네요. 신발까지 벗고 맨발로 바닷속을 걷는 분들도 계시고요."
처음 멀리서 보았을 때는 고동이나 조개라도 잡으시나 싶었다. 하지만 그냥 넘어가기엔 궁금한 걸 못 참는 성미라, 슬며시 시민기자 정신을 발휘해 가까이 다가가 여쭈어보았다.
"어르신, 이 추운 날 바닷물에서 무엇을 하고 계시나요?"
"궁금하시지요? 저희는 몸이 아픈 사람들이라 건강을 위해 매일 아침 이곳에 와서 맨발 걷기를 하고 있답니다."
"물속에 의자를 놓고 앉아 계신 분들도 있는데, 얼마나 오래 앉아 계시는 건가요?"
"하루에 두 번씩 와서 한 시간 정도 발을 담그고 있어요. 이렇게 하면 참 좋습니다."
그러면서 유튜브에서 '바다 맨발 걷기'를 한번 검색해 보라고 권해주셨다. 때마침 시간 여유도 있어 즉석에서 검색해 보니, 실제로 많은 분이 건강을 위해 바닷가에서 맨발 걷기를 실천하고 있었다. 도시의 공원이나 숲속 황톳길을 걷는 모습은 보았지만, 이처럼 바닷물 속에서 맨발로 걷는 풍경은 처음 접한 터라 신기하고도 참 인상 깊었다.
주변을 둘러보니 의자나 신발을 보관하는 장소와 세족 시설도 깔끔하게 갖춰져 있었다. 오후에 물이 빠져서 모래사장이 나타났는데도 모래밭이 아닌 바닷물에서 걷고 계시는 이유를 알 것 같았다. 차가운 바닷물 속에서 건강을 다지시는 어르신들이 늘 활력 넘치고 건강하시기를 마음속으로 기원했다.
섬으로 들어가는 길이 열리다
드디어 기다리던 12시 40분이 되었다. 바닷물이 성경 속 '모세의 기적' 홍해처럼 쫙 갈라지는 것은 아니었지만, 진섬다리 아래로 물이 차츰 줄어들며 다리의 바닥이 선명하게 모습을 드러냈다. 물속에 잠겨 있던 길이 완전히 모습을 나타내자, 관리 직원이 먼저 빗자루를 들고 다리 위에 남아 있던 바닷물과 불순물을 정성껏 쓸어주었고, 관광객들은 그 정겨운 길을 따라 차분히 섬 안으로 걸어 들어갔다.
진섬다리를 따라 섬 안으로 들어서며 자연이 내어주는 신비로움을 다시금 실감했다. 한 번 물이 빠지면 4시간에서 6시간 정도는 길이 유지된다고 하니, 조급함 없이 장도를 천천히 둘러볼 수 있어 마음이 한결 가벼웠다. 전날 오동도의 상쾌한 숲길에 이어 오늘도 바다를 보면서 걸을 수 있어 기분이 참 좋았다. 여행은 발걸음이 남긴 추억이 아닐까 싶다.
남편과 나란히 해안 산책로를 거니는 것만으로도 자연스레 가슴 속까지 '힐링'이 되는 듯했다. 울창한 소나무 숲길을 따라 올라가니 탁 트인 전망대가 나타났다. 전망대 위에서 내려다본 여수 바다는 여느 바다와는 조금 다른 풍경을 품고 있었다. 수면 위에 오밀조밀 둥둥 떠 있는 수많은 부표는 멀리서 보아도 생동감 넘치는 해상 양식장의 모습이었다.
탁 트인 바다를 바라보며 걸으니 전혀 피곤한 줄 몰랐다. 게다가 산책로가 평탄하고 깔끔하게 잘 조성되어 있어, 평소 무릎이 안 좋은 남편도 무리 없이 기분 좋게 걸을 수 있었다. 내심 기대했던 장도 전시관은 하필 '전시 준비 중'이라 문이 닫혀 있어 작은 아쉬움을 남겼다.
그러나 아쉬움도 잠시, 잔디 광장을 지나다 만난 표지판 속 '하프 나무'라는 단어가 내 호기심을 단숨에 사로잡았다. 세상에 하프 나무라니, 대체 어떤 모습을 하고 있을까. 호기심에 하프 나무가 기다리는 곳을 향해 부지런히 걸어 내려갔다.
마침내 마주한 하프 나무는 푸른 대나무 숲을 배경으로 우뚝 선, 자연의 오묘한 예술품 같은 삼나무였다. 모진 태풍을 견디며 누워 자라게 된 줄기 위로, 13개의 가지가 하늘을 향해 줄지어 곧게 자라나며 환상적인 하프의 형상을 이루어 낸 것이었다.
'바람을 악보 삼아 고요한 선율을 그려낸다'라는 안내판의 시적인 문장이 참 마음에 와닿았다. 가만히 귀를 기울이며, 태풍을 견뎌낸 나무가 바람과 함께 연주하는 그 신비롭고 아늑한 영혼의 선율을 가슴 깊이 느껴보고 싶었다.
장도 한쪽에는 '다도해 정원'이 마련되어 있었는데, 군락을 이룬 나무수국들이 눈길을 끌었다. 비록 지금은 꽃이 말라 갈색으로 빛바래 있었지만, 수국이 만개할 한여름의 정원은 얼마나 환상적이었을까 싶었다. 내년에 수국이 활짝 피어날 즈음 꼭 다시 찾아오고 싶다는 생각이 들었다.
전날 다녀온 오동도의 붉은 동백꽃을 보려면 2, 3월에 와야 할 테니, 이쯤 되면 계절이 바뀔 때마다 여수를 찾아와야 하는 셈이다. 물론 어디까지나 마음속으로 그려보는 소박한 희망 사항이지만, 상상만으로도 마음이 몽글몽글해졌다.
장도에 들어가기 전에 아침을 가볍게 먹었던 탓에 저녁까지 기다리기가 힘들 것 같아, 늦은 점심을 먹으러 남편과 함께 AI가 추천해 준 식당에 가기로 했다. 전날 식당을 찾을 때 겪었던 실수를 되풀이하지 않으려고 이번에는 택시를 불러 단숨에 '황소식당'에 도착해 이른 저녁을 챙겨 먹었다.
내가 좋아하는 돌게장 세트와 남편의 '최애' 메뉴인 갈치조림을 주문했는데, 생각보다 갈치조림의 양이 넉넉했다. 더 놀라운 건 간장게장이 무한 리필이라는 점이었다. 간장게장을 한 번 더 리필하는 바람에, 결국 공깃밥을 한 그릇 더 추가해 남편과 함께 밥 한 톨 남김없이 배부르고 든든하게 비워냈다.
일몰 속 해상케이블카
애초 계획은 장도에서 나오자마자 바로 해상케이블카를 타는 것이었다. 하지만 전날 밤 해안 산책로에서 바라보았던 야간 해상케이블카의 낭만적인 풍경이 잊히지 않았다. 남편과 상의 끝에, 해지기 직전인 오후 5시 30분쯤 케이블카에 올라 여수의 낮 풍경과 밤 야경을 모두 마음에 담아보기로 했다. 돌산공원 전망대에 올라 탁 트인 여수 밤바다를 내려다보는 것도 참 근사할 것 같아 마음이 한껏 설렜다.
해상케이블카 승강장은 숙소인 소노캄 여수 바로 건너편에 있어 이동이 참 편리했다. 엘리베이터로 11층까지 올라가서 통로로 이동하면 되었다. 저녁 시간이어서인지 대기 없이 바로 탑승할 수 있었고, 무엇보다 다른 관람객 없이 남편과 단둘이 탑승할 수 있어 더없이 좋았다. 오후 5시 40분경 케이블카에 올랐는데 생각보다 해가 순식간에 기울기 시작했다. 바다 위를 부드럽게 가로질러 올라가는 사이, 주변이 어둑해지며 케이블카에 하나둘 반짝반짝 불빛이 들어왔다.
사방이 어두워지자 여수 도심과 거북선대교, 돌산대교를 수놓은 조명들이 바다 위로 화려하게 반사되어 장관을 이루었다. 케이블카라는 둘만의 오붓한 공간에서 바라본 여수 밤바다는 오랫동안 기억에 남을 만큼 아름다웠다. 돌아오는 케이블카 안에서 남편과 핸드폰으로 '여수 밤바다' 노래를 찾아 틀고는 소리 맞춰 따라 부르며 잊지 못할 또 하나의 정겨운 추억을 만들었다.
여수 밤바다 이 조명에 담긴 아름다운 얘기가 있어
네게 들려주고파 전활 걸어 뭐 하고 있냐고
나는 지금 여수 밤바다 여수 밤바다
-버스커버스커의 '여수 밤바다' 노래 가사 일부
돌산공원 전망대에서 바닷바람을 맞으며 바라본 여수의 밤은 2일 차 여행의 피로를 싹 씻어주기에 충분했다. 서두르지 않고 여유 있게 둘러본 오늘의 여정이 참 만족스러웠다. 여행 일정을 짜준 AI가 오늘따라 더 고맙게 느껴졌다. 숙소에 돌아와 오동도 앞바다에서 팡팡 터지는 불꽃놀이를 감상하면서 여수에서의 두 번째 밤을 행복하게 마무리했다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.