취업 전 회복이 필요한 사람들, 자활 개편은 무엇을 준비해야 하나

AD

덧붙이는 글 | 필자는 지역자활센터에서 자활사례관리자로 일하고 있습니다. 이 글은 2026년 10월 29일 열린 ‘맞춤형 자활지원체계 개편 2차 시범사업 추진방향 설명회’ 자료와 현장 경험을 바탕으로 작성했습니다. 소개한 개편 내용은 추진방향(안)으로, 향후 확정 과정에서 달라질 수 있습니다. 글에 담긴 의견은 소속 기관의 공식 입장이 아닌 필자의 개인적 견해입니다.

취업을 목표로 상담을 시작했지만, 먼저 풀어야 할 문제가 생활 곳곳에 놓여 있는 경우가 있다. 건강이 좋지 않아 꾸준히 출근하기 어렵고, 해결하지 못한 채무 때문에 미래를 계획하기 힘들다. 불안정한 주거와 대인관계의 어려움이 근로를 지속하는 데 걸림돌이 되기도 한다.자활 현장에서 이러한 문제는 취업 준비와 떨어져 있지 않다. 일을 시작하고 유지하려면 치료를 이어가고, 생활을 안정시키고, 다른 사람과 함께 일할 수 있는 여건을 만들어야 한다. 취업에 이르기까지의 과정에도 지원이 필요한 이유다.지난 10월 29일 서울 하나금융그룹 대강당에서 '맞춤형 자활지원체계 개편 2차 시범사업 추진방향 설명회'가 열렸다. 설명자료에는 참여자의 자립역량과 환경을 확인해 경제적 자활 또는 사회적 자활이라는 목표를 설정하고, 이에 따라 사업단을 배치하는 방향이 담겼다.제시된 안은 사업단을 자립도전형과 자활준비형으로 구분한다. 자립도전형에는 창업도전형과 취업도전형을, 자활준비형에는 사회서비스형과 근로준비형을 두는 구조다. 특히 자활준비형의 성과 목표로 '자립의지 변화, 사회통합 등 사회적 자활'을 제시했다. 근로준비형의 지원 내용에는 심리·정서치료와 서비스 연계도 포함됐다.2027년에는 100개소 이상으로 2차 시범사업을 확대하고, 시범사업 결과와 현장 의견을 반영해 2028년 본 사업을 개편한다는 계획이다. 세부 배치 기준과 운영 방식 등은 후속 추진계획과 매뉴얼을 통해 구체화될 예정이다.이러한 방향은 반갑다. 취업과 탈수급이라는 결과에 도달하기까지 참여자가 겪는 변화도 정책의 목표로 다룰 수 있기 때문이다. 생활 리듬을 되찾고, 필요한 도움을 요청하고, 관계 속에서 어려움을 조정하는 변화는 근로를 지속하는 토대가 될 수 있다.다만 사회적 자활을 목표로 제시하는 것만으로 회복을 지원할 여건이 만들어지는 것은 아니다. 이제 필요한 질문은 분명하다. 그 과정을 누가, 어떤 시간과 자원으로 지원할 것인가.참여자의 어려움을 파악하는 데는 시간이 필요하다. 첫 상담에서 자신의 상황을 충분히 설명하기 어려운 사람도 있다. 반복해서 만나며 신뢰를 쌓아야 비로소 건강이나 채무, 가족관계의 문제가 드러나기도 한다. 지원계획을 세운 뒤에도 실제로 서비스를 이용할 수 있는지, 생활에 어떤 변화가 생겼는지 확인해야 한다.이 일을 수행하려면 사례관리 인력과 상담 시간이 확보돼야 한다. 담당자가 맡는 참여자 수와 업무 범위, 전문성을 높이기 위한 교육과 슈퍼비전도 함께 검토할 필요가 있다. 사회적 자활이라는 목표가 현장에 추가적인 업무 요구로만 전달된다면, 참여자에게 돌아가는 지원은 충분해지기 어렵다.지역의 전문서비스를 실제로 이용할 수 있는 여건도 중요하다. 상담기관의 연락을 받기 어렵거나 낯선 장소에 혼자 방문하기 힘든 참여자에게는 예약 조정과 동행이 필요할 수 있다. 기관에 의뢰한 이후에도 상담이나 치료가 이어지는지 살펴야 한다. 의뢰서를 보내는 일과 참여자가 도움을 받는 일 사이에는 여러 단계가 있다.따라서 서비스 연계를 정책의 내용으로 삼으려면 기관별 역할과 협력 방식도 구체화해야 한다. 전문기관의 지원을 기다리는 동안 누가 참여자의 상태를 확인할지, 연계가 중단되면 어떻게 다시 연결할지까지 논의할 필요가 있다. 지역별 자원의 차이를 보완할 방안도 함께 마련돼야 한다.이번 추진방향 설명자료에는 사업단 운영을 위한 사업비 지원과 컨설팅 등의 방안이 제시돼 있다. 그러나 사회적 자활을 뒷받침할 사례관리 인력의 확보 규모와 심리·정서 지원에 필요한 구체적인 재원은 이 자료만으로 확인하기 어렵다. 후속 계획에서 살펴봐야 할 부분이다.성과를 평가하는 방식에도 충분한 논의가 필요하다. 자립의지와 사회통합의 변화를 무엇으로 확인할 것인지, 참여자의 출발점과 생활 여건을 어떻게 반영할 것인지가 중요하다. 상담 횟수나 프로그램 참석 실적과 함께, 참여자가 자신의 생활에서 어떤 변화를 경험했는지 살필 수 있어야 한다.회복은 일정한 속도로 진행되지 않는다. 한동안 안정적으로 참여하다가 건강이나 가족 문제로 다시 어려움을 겪을 수도 있다. 이러한 변화를 고려해 지원계획을 조정하고, 참여자의 의사를 반영해 자활 경로를 재검토할 수 있어야 한다.맞춤형 자활지원체계 개편은 자활의 성과를 보다 넓게 바라볼 기회다. 그 의미가 현장에서 실현되려면 참여자를 구분하고 목표를 설정하는 데서 더 나아가야 한다. 각자의 목표에 도달할 수 있도록 지원할 사람과 시간, 이용 가능한 서비스가 함께 마련돼야 한다.회복을 자활의 성과로 인정하려면, 그 회복을 돕는 일에도 시간과 자원을 배정해야 한다. 앞으로 구체화될 개편안에서 확인해야 할 핵심이다.