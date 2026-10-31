바이낸스서 가상화폐 8.4조 원 해킹... 사상 최대 규모

큰사진보기 ▲세계 최대 가상화폐 거래소인 바이낸스(Binance)에서 약 63억 6천만 달러(한화 약 8조 4천억 원) 규모의 가상자산이 털리는 사상 초유의 해킹 사건이 발생했다. 이는 지난 2025년 2월 발생한 15억 달러 규모의 바이비트(Bybit) 해킹 피해액을 네 배 이상 뛰어넘는 역대 최대 규모의 가상자산 도난 사건이다. ⓒ AI 생성 이미지 관련사진보기

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세계 최대 가상화폐 거래소인 바이낸스(Binance)에서 약 63억 6천만 달러(한화 약 8조 4천억 원) 규모의 가상자산이 털리는 사상 초유의 해킹 사건이 발생했다. 이는 지난 2025년 2월 발생한 15억 달러 규모의 바이비트(Bybit) 해킹 피해액을 네 배 이상 뛰어넘는 역대 최대 규모의 가상자산 도난 사건이다.미국 연방수사국(FBI)과 비밀경호국(USSS)이 즉각 수사에 착수한 가운데, 보안 업계에서는 북한의 정예 해킹 조직을 배후로 지목하고 나섰다.미국의 블록체인 분석업체 TRM 랩스(TRM Labs)에 따르면, 이번 해킹 공격은 지난 29일 저녁 8시 5분(세계표준시 기준)부터 시작돼 대부분 불과 20분 만에 속전속결로 이뤄졌다.해커는 이더리움, 비트코인, 트론, 리플(XRP), 솔라나 등 총 10개 블록체인 네트워크에 흩어져 있던 바이낸스의 온라인 지갑(핫월렛)에서 동시에 자금을 빼돌렸다. 피해 규모는 이더리움 네트워크가 약 37억 9천만 달러로 가장 컸고, 비트코인(약 14억 7천만 달러), 트론(약 6억 2800만 달러), 리플(약 2억 9600만 달러) 등이 뒤를 이었다.TRM 랩스에 따르면 해커는 범행 최소 36시간 전부터 자금 출처를 숨기는 서비스인 '토네이도 캐시'를 통해 초기 자금을 조달하고, 별도의 지갑에서 해킹 코드를 미리 시험하는 등 치밀하게 범행을 준비했다.특히 피해가 가장 컸던 이더리움에서는 일반 지갑의 통제권을 스마트 계약으로 넘기는 기능(EIP-7702)을 악용했다. 해커는 미리 만들어 둔 50개의 승인 서명을 한꺼번에 밀어 넣어 바이낸스 지갑의 통제권을 가로챈 뒤, 지갑 속 자산을 통째로 비우고 새로 입금되는 돈까지 자동으로 빨아들이도록 조작했다.아울러 다른 9개 네트워크의 지갑에서도 정상적인 서명을 거친 것처럼 동시에 돈이 빠져나갔다. TRM 랩스에 따르면 서로 다른 보안 방식을 쓰는 10개 네트워크의 지갑들이 약 30분 만에 일제히 해커를 위한 서명을 만들어낸 점으로 볼 때, 바이낸스의 중앙 서명 시스템 자체가 뚫렸을 가능성이 높다.사건 직후 가상화폐 발행사들은 발 빠르게 계좌 동결에 나섰다. TRM 랩스는 테더(약 17억 7천만 달러), 서클(약 8억 2500만 달러), 리플(4050만 달러) 등이 해커의 지갑을 동결했다. 도널드 트럼프 미국 대통령 일가가 주도하는 금융 프로젝트 '월드 리버티 파이낸셜' 역시 2780만 달러 규모의 자체 스테이블코인을 긴급 동결하며 대응에 동참했다.이 같은 조치로 총 27억~28억 달러가량의 자산이 묶였지만, 해커 역시 추적을 피하기 위해 시세보다 10% 이상 손해를 보면서까지 동결이 가능한 코인을 팔아치우고 이더리움 등으로 바꿔치기했다. 비트코인 역시 추적을 어렵게 하기 위해 자금을 여러 지갑으로 잘게 쪼개 이동시키는 수법을 쓰고 있다.현재 해커는 발행사가 강제로 묶을 수 없는 비트코인과 이더리움 등 약 24억~30억 달러 이상의 자산을 손에 쥐고 있어 회수가 쉽지 않은 상황이다. 바이낸스 측은 일부 네트워크의 출금을 잠시 중단하고 회사 자금으로 고객 피해를 전액 메우겠다고 발표했다.보안업계 일각에서는 이번 공격의 수법이 과거 북한 소행으로 밝혀진 대형 해킹 사건들과 판박이라는 점에서 북한 정보기관 산하 해킹 조직인 '트레이더트레이터(TraderTraitor)'를 배후로 지목했다.해당 조직은 평소 기업 직원에게 채용 담당자나 사업 파트너로 위장해 접근한 뒤 악성 프로그램을 설치하게 만드는 수법을 주로 사용해 왔다. 다국적제재모니터링팀(MSMT) 집계 결과 이 조직은 이미 2024년 1월부터 2025년 9월까지 약 26억 달러를 훔쳤으며, 미국 당국은 이렇게 빼돌린 자금이 북한 미사일 개발 비용의 절반가량을 충당하는 것으로 보고 있다.이번 사태를 두고 트럼프 대통령은 신중한 반응을 보였다. 트럼프 대통령은 30일(현지시간) 백악관에서 취재진과 만나 이번 해킹을 북한의 소행으로 보느냐는 질문에 "우리는 모른다"며 "현재 살펴보고 있다"고 답했다. 피해액을 되찾을 수 있겠느냐는 질문에는 바이낸스 측이 상황을 통제하고 있다는 취지로 "되찾을 것이라고 하더라"면서 가상화폐가 다소 위험하다고 평소 생각해 왔다고 덧붙였다.