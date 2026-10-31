이재명 대통령님, 어떤 미래를 물려주시겠습니까?

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큰사진보기 ▲용인시 처인구 반도체 국가산단 조기공사 현장 ⓒ 환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲용인 반도체 국가산단 공사 중단을 촉구하며 천막농성에 돌입한 시민들 ⓒ 환경운동연합 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 탈핵신문에도 실립니다.이 글을 쓴 김숙영님은 정치하는엄마들 공동대표이며 용인 첨단시스템반도체클러스터 국가산업단지 재검토 소송의 원고입니다. 고등학교 2학년 자녀를 둔 양육자이며, 2018년부터 학교석면 안전문제 등 환경관련 안전문제 관련 활동을 해오고 있습니다.

이재명 대통령님, 안녕하십니까.정치하는엄마들 공동대표 김숙영입니다. 저는 시민단체 대표이기에 앞서 용인에서 나고 자란 시민이자, 아동·청소년들의 미래를 걱정하는 양육자로서 대통령께 이 편지를 씁니다.저에게 용인은 푸른 산과 맑은 하천, 정겨운 이웃이 있던 삶의 터전이자 우리 아동·청소년들이 안전하게 살아갈 미래입니다. 그런데 지금, 제가 사랑하는 용인이 무참히 짓밟히고 있습니다.대통령님, 이대로는 안 됩니다. 용인 반도체 산업단지는 반드시 재검토되어야 합니다.SK 하이닉스 용인 반도체 일반산단 공사가 시작되기 전, 원삼은 참 맑고 고즈넉한 곳이었습니다. 하지만 공사가 시작되자 평화롭던 숲과 마을은 황량한 흙먼지 구덩이로 변했고, 그 자리에 거대한 공장과 액화천연가스(LNG) 발전소가 들어서고 있습니다. 주민들은 삶의 터전에서 쫓겨났고, 남아 있는 이들조차 안전에 대한 우려와 불안 속에서 살아가고 있습니다.무엇보다 걱정스러운 것은 아동·청소년들의 안전입니다. 제일초등학교, 좌항초등학교, 원삼초등학교, 원삼중학교로 이어지는 통학로 아래에는 지름 76cm, 최대 6.08MPa의 초고압 LNG 배관이 묻히고 있습니다. 가정용 도시가스 압력의 최대 3천 배입니다. 아동·청소년들이 매일 걷는 그 길 아래에서 벌어지는 공사입니다. 심지어, 유해 화학물질의 누출 위험을 우려할 수밖에 없는 거대한 SK 하이닉스 공장 1km 근방에는 원삼초등학교가 자리하고 있습니다.주민들이 정보공개로 확인한 바에 따르면, 이 공사는 시작부터 의문투성이입니다. 법은 학교 가까이에서 공사를 하려면 착공 전에 안전성 평가를 하라고 정하고 있습니다. 그러나 사업자는 착공하고 약 5개월이 지나서야 학교 구간 평가를 했고, 그 대가는 과태료 2000만 원이었습니다. 대기업의 대규모 사업에 2000만 원은 제재가 아니라 비용입니다.학교 앞을 지나는 굴착 허가는 기안부터 승인까지 하루 만에 끝났습니다. 주민들이 시공 기록을 보여 달라고 하자, 돌아온 것은 보안각서였습니다. 안전하다면 보여 주지 않을 이유가 없습니다. 보여 줄 수 없다면 그 이유를 주민 앞에 설명해야 마땅하지 않습니까?우리 아동·청소년들은 안전하게 학교에 다니고 마음 놓고 뛰어놀 권리가 있습니다. 산업의 발전과 경제적 이익이 아무리 중요하더라도 어린이들의 안전보다 앞설 수는 없습니다. 주민들이 삶의 터전에서 느끼는 불안과 어린이들의 안전에 대한 우려를 과연 누구에게 호소해야 합니까?이미 시작된 SK하이닉스 일반산단 공사만으로도 지역의 환경과 주민의 삶이 이렇게 짓밟히고 파괴되는데, 그보다 훨씬 거대한 국가산업단지까지 강행된다면 우리 용인은 대체 어떻게 될까요?지난 10월 20일, 용인 반도체 국가산단 조기공사 현장에 직접 가 본 저는 또 한 번 경악했습니다. 나무들이 무참히 베어져 나가고 있었습니다. SK하이닉스 일반산단공사로 입은 상처가 채 아물기도 전에, 생명이 살아 숨 쉬던 숲이 또다시 쓰러지고 있었습니다.국가산단 사업 타당성 검증은 제대로 끝났습니까? 공장에 쏟아부을 그 엄청난 전력과 용수는 해결할 방법이 있습니까? 초고압 송전선로 아래서 살아가야 할 지역 주민들의 고통과 안전은 생각이나 해봤습니까? 이 기본적인 질문에 답조차 못 하면서, 왜 톱날부터 세우고 숲부터 베어 망가뜨리는 것입니까? 도대체 누구를 위한 개발입니까? 누구의 희생을 딛고 세우는 성장의 탑입니까?국가 경쟁력도, 미래 먹거리도 다 좋습니다. 하지만 아무리 훌륭한 산업이라 한들, 그게 시민의 삶을 짓밟고 주민의 희생을 강요해도 되는 면죄부는 될 수 없습니다. 정부와 한국토지주택공사(LH)는 벌목을 강행하며 이미 공사가 시작됐으니 돌이킬 수 없다는 식으로 밀어붙이고 있습니다.하지만 나무를 베었다고 해서 이 사업이 정당해지는 것은 아닙니다. 무리하게 밀어붙일수록 환경은 파괴되고, 주민의 피눈물은 더 깊어집니다. 그 갈등과 비용은 결국 온 사회가 짊어져야 할 짐이 될 뿐입니다. 지금 필요한 건 속도전이 아니라 재검토입니다.용인 반도체 국가산단은 단지 용인만의 문제가 아닙니다. 막대한 전력과 물을 끌어오기 위해 또 어느 지역의 산과 들을 짓밟을 것입니까? 그 거대한 송전탑 아래서 눈물 흘릴 이웃들의 삶은 대체 누가 책임집니까? 한 지역의 산업을 위해 다른 지역의 자연을 파괴하고, 또 다른 지역의 주민에게 희생을 강요하는 방식으로 과연 지속 가능한 미래를 만들 수 있겠습니까? 국가 경쟁력이라는 이름으로 누군가의 삶을 희생시키는 개발을 언제까지 계속해야 합니까?아이를 키우는 양육자로서 대통령님께 묻습니다. 대체 우리 아동·청소년들에게 어떤 미래를 물려줄 셈입니까? 공장과 발전소를 더 세우기 위해 전국 곳곳의 자연을 파괴하고, 주민들에게 국가를 위해 희생하라고 강요하는 사회. 이것이 대통령님께서 말씀하시는 대한민국의 미래입니까?아동·청소년들에게 진짜 필요한 건 경제성장이라는 숫자만이 아닙니다. 안전하게 숨 쉴 수 있는 자연, 마음 놓고 살아갈 수 있는 마을, 그리고 나에게 영향을 주는 결정에 목소리를 낼 수 있는 민주적인 사회입니다. 우리 아동·청소년들이 살아갈 환경과 기후를 지키고, 누구도 일방적인 희생을 강요받지 않는 사회를 만드는 것이야말로 우리가 미래세대에 물려주어야 할 책임입니다.반도체 호황으로 올해 초과 세수는 역대 최대인 60조 원을 넘을 전망입니다. 정부는 이를 '미래대응기금'으로 쌓으려 합니다. 그러면서 정작 미래세대가 지속 가능한 삶을 이어갈 터전과 기후는 희생시키고 있습니다. 경제적 성과가 커진다고 해서 모든 시민의 삶이 나아지는 것은 아닙니다. 수출과 세수의 숫자가 아무리 빛나더라도 그 과정에서 자연이 파괴되고 주민의 삶이 무너지며 미래세대가 살아갈 환경이 훼손된다면, 우리는 그 성장의 대가를 반드시 치러야 합니다.눈앞의 경제 성과를 위해 미래의 삶을 담보로 삼는 성장은 결코 지속 가능할 수 없습니다. 미래대응기금을 쌓으면서 미래세대가 살아갈 터전을 파괴하는 것, 이것이야말로 우리가 직면해야 할 성장의 모순입니다. 말로는 미래세대를 외치면서 정작 이들이 살아갈 터전을 파괴하는 이 모순을 어떻게 설명하시겠습니까?대통령님께 강력히 요구합니다.벌목과 조기 공사를 즉각 중단하십시오. 그리고 사업의 필요성과 타당성, 전력·용수 공급 대책, 초고압 송전선로 피해와 환경 영향, 학교 인근 배관의 시공·검사 기록을 숨김없이 공개하고 국민의 검증을 받으십시오.국민 앞에 나와 직접 대화하십시오. 사업으로 이익을 얻는 곳만이 아니라 그 과정에서 삶의 터전을 잃고 피해를 감당해야 하는 사람들의 목소리도 동등하게 들어 주십시오. 그것이 민주주의이며, 대통령과 정부가 국민에게 져야 할 책임입니다.국가산단이라는 거창한 이름 뒤에 숨어 사업을 밀어붙이지 마십시오. 개발보다 사람이 먼저입니다. 산업의 속도보다 시민의 안전이 먼저입니다. 눈앞의 경제 성과보다 우리 사회의 지속 가능성이 먼저입니다. 숲을 베어내고 공사를 시작했다고 해서 국민의 동의까지 얻은 것은 아닙니다. 이미 공사를 시작했다는 이유로 국민의 질문을 외면해서도 안 됩니다. 지금이라도 멈춰 서서 사업의 필요성과 타당성을 다시 검증하고, 주민과 국민의 목소리를 들어야 합니다.지난 28일부터 용인 반도체 국가산단 재검토와 초고압 송전탑 건설을 반대하는 시민들이 벌목 현장에 천막을 치고 끝장 농성에 돌입했습니다. 우리가 지키려는 것은 단지 몇 그루의 나무가 아닙니다. 개발이라는 폭력 앞에 짓밟힌 주민들의 삶이며, 검증 없이 강행되는 무모한 행정을 막아서는 일입니다. 무엇보다 아동·청소년들이 지속 가능한 미래를 살아갈 수 있도록 지구를 지키는 일입니다.숲이 더 이상 훼손되지 않기를, 정든 마을이 개발이라는 폭력 아래 사라지지 않기를, 아동·청소년들이 살아갈 땅이 지속 가능한 공간으로 남기를 절실히 바랍니다. 정부가 책임 있는 답을 내놓을 때까지 우리는 이 현장을 굳건히 지킬 것입니다. 다 함께 살아갈 이 땅을 지키고, 모든 생명이 안전하게 공존할 수 있는 미래를 만들기 위해 물러서지 않을 것입니다.대통령님, 우리가 물려줄 미래는 지금 우리가 어떤 선택을 하느냐에 달려 있습니다. 용인에서 나고 자라 누구보다 이 땅을 사랑해 온 시민으로서, 아동·청소년들의 미래를 걱정하는 양육자로서 간곡히 호소합니다. 이 절박한 목소리를 외면하지 마시기를 바라며, 대통령님의 책임 있는 답변을 기다리겠습니다.