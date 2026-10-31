"야생성 살아있는 매력·끌림 있는 자연생태수목원으로"

큰사진보기 ▲10월 30일 열린 ‘금강수목원 시민의 숲 모델 2차 토론회’ 기념사진 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲이강오 충북산림포럼 이사장이 "녹색공유자산화 성공 3가지 열쇠"을 주제로 발제문을 발표하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이날 토론은 충남과 세종에서 7명의 패널이 참석한 가운데 김준식 공동대표가 좌장을 맡아 진행했다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 토론에 앞서 송윤옥 대표가 인사말을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스피치에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

지난 30일 오후 3시, 1년 3개월의 긴 터널을 벗어나 생명의 공간으로 되살아난 '금강수목원 시민의 숲 모델 2차 토론회'가 세종시의회 1층 대회의실에서 개최되었다.이번 2차 토론회는 이강오 충북산림포럼 이사장이 발제를 맡았고, 충남과 세종에서 7명의 패널이 참석한 가운데 금강수목원공공성지키기네트워크 김준식 공동대표가 좌장을 맡아 진행했다.발제를 맡은 이강오 이사장은 민간매각의 위기를 넘긴 금강수목원이 현대 사회 도시민에게 주는 녹색자산의 가치에 주목하면서 서울숲과 뉴욕 센트럴파크 모델을 주요 사례로 소개했다.이 발제자는 "생태공원의 시민 공유화는 어떻게 가능한가"라는 질문를 던지며, 공유화를 지속가능하게 만드는 3대 핵심 요소로 ▲함께 지켜갈 핵심 공유가치 ▲조직 ▲재정을 꼽았다.그는 "금강수목원은 도시의 경쟁력과 시민의 건강 등 시민들이 충분히 함께 공유할 수 있는 첫 번째 열쇠, 즉 '핵심가치'를 갖추고 있다"고 평가하면서도 조직과 재정 측면의 과제를 지적했다.조직 측면에서는 시와 시민이 함께 참여하는 거버넌스 형태의 운영 조직 구성을 제시했고, 재정 방안으로는 ESG 기업 파트너 확보, 시민 멤버십 제도 도입, 지자체의 중장기적 지원을 제안했다.이어 중장기적인 성공을 위해서는 야생성이 살아있는 매력적이고 끌림이 있는 공간으로 가꾸어져야 한다고 강조하며, 이를 위한 다양한 활동과 프로그램을 제시했다.이번 토론회는 민간단체인 '금강수목원공공성지키기네트워크'가 주최·주관한 만큼, 토론의 백미는 패널들과 참석자들의 발언에서 나왔다. 김준식 좌장은 토론에 앞서 "금강수목원의 공공성 확보는 한 번의 토의로 달성할 수 없으며, 충분한 숙의와 토론 과정이 중요하다"고 전제한 뒤 민·관이 지혜를 모으는 토론을 당부했다.먼저 관(官)의 입장을 대변해 참석한 세종시 산림자원과 이용우 과장과 충남산림자원연구소 우석성 소장은 수목원 운영상의 재정적 어려움과 행정적 문제점을 짚었고, 세종시의회 이순열 의원은 정책 추진을 위한 시민들의 열정과 지지의 중요성을 강조했다.세종환경운동연합 송윤옥 상임대표는 그동안 64개 시민사회단체의 연대 활동 결과 오늘에 이른 과정을 설명하고, 시민 스스로 관계를 맺고 참여하는 '커머닝(commoning)' 과정의 중요성을 짚었다. 아울러 세종시가 조례 제정을 통해 금강수목원 관리를 제도적으로 뒷받침해야 한다고 촉구했다.이 밖에도 세종연구원 이자은 책임연구위원은 '녹색공유가치의 실현'을 강조했으며, 충남대학교 김세빈 명예교수는 유한킴벌리 사회공헌기금(ESG)의 성공 사례를 금강수목원의 안정적인 재원 확보 방안으로 예시했다. 가람수풀생태환경연구소 황성아 대표는 반려동물 동반 공간과 청소년 및 실버 세대를 위한 특색 있는 숙박시설 조성을 제안했다.토론자들의 다양한 제안에 이어 청중으로 참석한 시민들의 의미 있는 발언도 이어졌다. 특히 금강수목원 공공성 토론회를 '세종시 시민청'의 공론화 의제로 상정하자는 제안도 나와 눈길을 끌었다.한편, 이날 토론회는 '세종연구원'과 '금강수목원공공성지키기네트워크'가 공동으로 주최·주관했으며, 오는 11월 7일(토) 오후 2시에는 '금강수목원 숲속 문화제' 야외 공연 행사가 개최될 예정이다.