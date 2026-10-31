커피로 다시 태어난 도시, 그곳을 위협하는 네 글자

은퇴한 부부가 10년 동안 나라 밖을 살아보는 삶을 실험 중이다. 이 순례길에서 만나는 인연과 문화를 나눈다.

큰사진보기 ▲산티아기토(Santiaguito와 산타 마리아(Santa Maria) 화산과 커피 농장.셀라는 해발 약 2,330m의 고산 도시이며, 주변 커피 농장들도 대체로 1,300~2,000m 고지대에 위치한다. 이 지역의 토양은 화산재가 오랜 세월 쌓여 형성된 비옥한 화산토로, 미네랄이 풍부하여 커피나무 생육에 매우 유리하다. ⓒ 이안수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲케찰테낭고 엘 팔마르 지역의 핀카 라 솔레다드(Finca La Soledad).산타 마리아·산티아기토 화산 전망을 함께할 수 있는 농장. 커피 문화를 깊이 경험하는 방법 중 하나는 커피 농장을 방문하는 것이다. 커피 재배와 수확부터 로스팅과 추출까지 커피 생산의 전 과정을 살펴볼 수 있다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲중미의 독립 기념 축제인 '쉘라페르'가 열리고 있는 신고전주의 양식의 케찰테낭고의 시청.18세기 중반, 커피가 과테말라에 처음 도입되었을 때 한 수도원 정원의 관상용 식물이었지만, 100년 뒤 커피는 인디고 산업이 몰락하면서 위기에 빠진 도시의 운명을 바꾸는 씨앗이 되었다. 커피 경제는 단순히 건축과 인프라에 그치지 않았다. 교육과 예술, 출판 활동을 지원하며 셀라를 과테말라 서부의 문화 수도로 만들었다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲구'로스 알토스 철도(Ferrocarril de los Altos)'의 중앙역.고원도시, 셀라 사람들은 철도를 통해 커피를 항구와 세계 시장으로 연결하려 했다. 그 꿈은 좌절되었다. 미완의 꿈이 도시 곳곳에 배어 있다. 과테말라 내전 (1960~1996)당시 군부 독재 정권과 좌익 게릴라 사이에서 발생한 36년간의 잔혹한 내전기 동안, 군사 기지로 사용되어 정부에 반대하는 원주민, 학생, 인권 운동가들을 불법 감금하고 고문 및 강제 실종시키던 독재 정권의 비밀 수용소로 사용되었다. 현재 이 구 중앙역 건물 지하에는 과거의 아픔을 잊지 않고 희생자들을 추모하기 위한 '기억의 박물관(Museo de la Memoria)'이 들어서 있으며, 지상 공간은 시민들이 체육과 예술을 즐기는 문화 센터(Centro Intercultural)로 활용되고 있다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲로스터리인 '토스타두리아 그라노 데 카페(Tostaduria Grano de Cafe)'.셀라에는 좁은 골목마다 자리한 작은 로스터리들이 매일 산지에서 들여온 생두를 직접 볶아낸다. 현지 산지 생두를 직접 로스팅 하는 지역 기반의 전통적인 로스터리는 지역 주민뿐 아니라 여행자에게도 매일 신선하고 뛰어난 풍미의 커피를 저렴하게 제공한다. 덕분에 우리도 매일 뛰어난 풍미를 가진 다양한 산지의 로컬 프리미엄 커피를 저렴하게 맛보고 있다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲스페셜티 커피숍, 카페 데 레예스(Cafe de Reyes).손님 바로 앞에서 원두의 생산지, 프로세싱, 추출 방식을 정밀하게 설명해 주는 바(Open bar) 시스템을 갖추고 있다. 게이샤(Geisha)를 비롯한 일반 시장에서는 잘 유통되지 않는 소량 생산·특수 가공·희귀 품종 원두(Hard to Find)를 모아 선보이고 있다. 특히 "커피에는 이름, 성, 주소가 있다(El cafe tiene nombre, apellido y direccion)."라는 철학으로 원산지·재배자·가공 방식·고도·농장 위치까지 구체적 정체성을 서빙하는 잔마다 인쇄물로 밝히고 있다. 매년 최고의 카페 100곳을 선정하는 글로벌 어워드인 'The World's 100 Best Coffee Shops 2025'에서 세계 65위(2026년 76위)에 이름을 올렸다. ⓒ 이안수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 모티프원의 홈페이지에도 실립니다.

과테말라 셀라(케찰테낭고)는 해발 2300m 이상의 고산지대의 화산 토양과 이상적인 기후 덕분에 고품질 커피 원두 재배에 최적의 조건을 갖춘, 세계적으로도 손꼽히는 커피 산지이다.현지 카페들은 지역 농장의 커피를 직접 로스팅한 원두를 사용해 독특한 풍미를 선보이고 있다. 이곳 사람들에게 커피는 생계이며 자부심이고 여행자들에게는 삶의 여백이고 기쁨이다.셀라에서는 스페셜티 커피바가 골목마다 있어 일상이 되었고, 그래서 커피가 특별하다는 것을 잊고 지냈다. 마치 당연한 우리의 숨처럼.로스팅 가게에서 그날의 기분에 따라 지역별 원두를 고르고, 커피농장에서 식사를 하고 커피숍에서 미팅을 했다. 그곳이 세계 최고의 카페 Top 100에 오른 스페셜티 커피숍이기도 했다. 셀라를 떠난 뒤에는 더욱 그리워질 것이 분명한 이곳의 커피 라이프를 오래 간직하고 싶었다. 나는 애정 어린 사심을 담아, 지금 내가 누리고 있는 셀라 커피 문화의 뿌리를 더듬어 보고 싶어졌다. 셀라 인근의 커피 농장과 로스터리, 그리고 각별한 스페셜티 커피를 선보이는 카페들을 찾아 셀라의 커피 문화에 대해 다양한 질문을 건넸다.셀라의 역사에서 19세기 후반 이후에 이 도시는 커피와 함께 다시 태어나고 성장했다고 할 만하다.18세기 후반, 인디고는 과테말라 경제를 떠받치는 핵심 산업이었다. 셀라의 거리를 걷다 보면 이 도시의 근원과 닿아있는 푸른빛을 벽화와 직물 속에서 만날 수 있다. 수천 년이 지나도 바래지지 않아 신성한 빛으로 여겨지는 '마야 블루(Maya Blue, 인디고와 점토 광물을 결합한 마야의 청색 안료)'로 셀라의 문화적 뿌리를 상징하는 색이다.고전기 이전부터 마야인들은 인디고 식물(쪽풀)을 활용해 독특한 안료를 만들었고, 그것은 도자기와 벽화에 새겨져 공동체의 영혼으로 남았다. 마야에서 사용된 인디고는 인도산 인디고가 들어오기 전부터 자생했던 토착 인디고 식물이었다. 이 푸른빛은 하늘·신성·영혼을 상징했고, 제의와 희생 의식에도 쓰였다.이 토착 인디고는 스페인 식민지 시기(16세기 이후), 인도 아대륙 원산의 인도산 인디고로 급격하게 대체되었다. 16~18세기 유럽 섬유 산업에서 인디고 수요가 폭발적으로 증가하면서, 염료 함량이 높고, 대규모 재배에 더 적합한 인도산이 대규모 플랜테이션 산업의 중심이 되었다.토착 공동체의 노동인구가 플랜테이션 노동에 종속되었다. 하지만 17~18세기 셀라는 인디고 생산과 교역의 거점으로 번영했다. 인디고는 더 이상 신성한 색이 아니라, 식민지 경제를 떠받치는 국제 무역의 상품이 되었다.당시 유럽 섬유 시장에서 인디고는 '왕의 염료'라 불릴 만큼 귀중했기에 무역규모가 치솟았다. 그러나 이 번영은 19세기 중·후반 합성염료의 등장으로 급격히 몰락했다.인디고 산업이 몰락하면서 코치닐(cochineal, 선인장에 기생하는 작은 곤충에서 얻는 천연 적색 염료) 수출로 잠시 버틴 뒤 위기에 빠진 도시의 경제를 일으켜 세운 것이 커피였다.과테말라에 커피는 18세기 중반에 처음 들어왔으며, 예수회 수도사들이 안티구아의 수도원 정원에 관상용으로 심은 것이 시작이었다. 본격적인 산업 작물로 자리 잡은 것은 그로부터 100년쯤이 지난 뒤였다. 합성염료의 등장으로 인디고 산업이 커피로 대체된 것이다.19세기 후반, 독일 이주민들이 셀라에 정착하며 커피 재배 기술과 자본을 들여왔다. 그들은 커피 플랜테이션을 운영하면서 유럽 시장과 직접 연결된 무역망을 구축했고, 이때부터 셀라의 커피는 국제적으로 알려지기 시작했다.이 과정에서 자본과 기술이 셀라로 집중되었고 커피 수출로 얻은 부는 셀라의 도로, 광장, 학교, 병원 건설에 투자되었다. 이로써 19세기 말~20세기 초, 셀라는 과테말라에서 가장 현대적인 도시로 성장할 수 있었다.부를 축적한 상인과 지주들은 유럽풍 건축을 도입해 셀라의 중심부에는 신고전주의와 아르누보 양식의 건물이 들어서고, 교육·예술·출판 활동을 지원함에 따라 셀라는 과테말라 서부의 문화 수도로 자리 잡게 되었다.커피산업의 규모가 커짐에 따라 험준한 산길은 수출의 큰 걸림돌이 되었다. 1920년대, 그 해결책으로 제안된 것이 커피를 태평양 연안 항구 참페리코로 실어 나르기 위한 '알토스 철도(Ferrocarril de los Altos)'였다.과테말라 정부의 일부 재정이 지원되면서 독일 자본과 기술이 도입되었다. 1926년 본격적인 철도 건설이 시작되어 1930년에 셀라에서 산 펠리페까지 약 45km가 개통되었다. 고산지대의 험준한 지형을 따라 선로를 깐, 당시로서는 혁신적인 전기철도 시스템이었다.하루 평균 200여 명 승객을 실어 나르며, 커피와 농산물 수송의 상징이 되었지만 1933년 폭풍과 산사태로 교량·선로가 심각하게 파손됨으로써 운행이 중단되었다. 불과 3년 남짓한 운영 후 복구 불가로 판정 난 표면적인 이유는 유지비와 적자 문제였지만 실제로는 정치적 이유가 깊게 작용했다.1838년, 셀라와 서부 고원 지역은 자치적 주권을 가진 '알토스 주(Estado de Los Altos)를 세우려 했다. 이 시도는 1840년 중앙정부에 의해 무력으로 진압되었지만, 이후 수도는 서부 고원의 자치적 움직임을 독립국가로 발전할 수 있는 잠재적 위협으로 인식하게 되었다.중앙정부에게 '알토스 철도'는 단순한 교통 인프라가 아니라, 셀라가 수도에 의존하지 않고 세계와 직접 연결되려는 경제적 독립의 상징으로 여겨졌다. 따라서 철도의 복구는 단지 경제적 문제라기보다, 지역 자치와 독립적 경제 기반을 강화할 수 있는 위험 요소였다.1931년 집권한 호르헤 우비코는 강력한 중앙집권 정책을 펼쳤다. 그는 철도 복구를 '비효율적'이라 규정하고 영구 폐선을 결정했지만, 실제로는 서부 고원의 자치적 성장을 억제하고 수도 중심의 권력 구조를 강화하려는 정치적 의도가 숨어 있었다.해체된 철도 자재는 도로 건설과 군부대 행정 건물 건설에 전용되었고, 전기 설비와 기계 부품은 다른 공공사업에 흡수되었다. 독립적 인프라를 제거하려는 전략에 따라 이렇게 철도의 흔적은 지워졌다.오늘날 셀라 주변의 주요 생산지는 콜롬바 코스타 쿠카, 산마르틴 사카테페케스, 산후안 오스툰칼코, 엘 팔마르, 코아테페케 등으로 셀라 커피 벨트를 이루고 있다.20세기 들어 셀라는 커피 축제와 농장 투어, 커핑 체험을 통해 커피 문화를 도시 정체성의 중심에 두었다. 수십 개의 커피 브랜드, 농장, 바리스타, 로스터리들이 참여하는 스페셜티 커피 행사인 '과테말라 커피 컨벤션', 커피 생산자와 전문 구매자를 직접 연결하는 B2B 커피 행사 '오리헤네스 – 우에우에테낭고 커피 트레이드 쇼', 과테말라 전국커피협회가 주관하는 '지역 커피 품질 경연', 커피 중심의 소셜 이벤트 '커피 파티 2026 엔 셸라', 커피 문화·시음 워크숍 '원두와 전통' 등 다양한 행사를 통해 정체성이 강화된다.단지 셀라의 골목마다 자리 잡은 그 많은 카페와 각각의 공간이 가진 자부심의 뿌리가 궁금해 가닥을 되짚어 오르다 보니 마야의 신성한 빛깔, 마야 블루에 닿았다. 이는 스페인 식민지 경영자들에 의해 유럽의 기호를 만족시키는 인도 인디고의 플랜테이션으로 대체되었고. 그 산업이 몰락한 뒤 오늘날의 커피 도시가 된 유장한 역사가 되었다.그러나 오늘날 셀라 도시의 정체성이 된 커피 산업은 다시 중대한 위기 앞에 있다. 기후변화이다.기온 상승은 고산지대의 서늘한 기후를 흔들고 있다. 서늘한 고산지대에서 자라야 품질이 유지되는 아라비카 커피는 평균 기온이 오르면서 재배 가능 지역이 점점 좁아지고 있다.따뜻하고 습한 환경에서 더 빠르게 퍼지는 녹병(roya)과 같은 곰팡이성 질병은 커피 농가를 위협하고 있다. 더불어 예측 불가능한 비와 가뭄은 수확량을 불안정하게 만들고, 농부들의 생계를 위협한다.농업 방식의 혁신이 다급하지만, 유능한 행정가의 정책만으로는 어려워 보인다. 공동체 전체가 나서야 할 문제다.위기를 인식한 농가들은 기후 변화와 병충해에 강한 새로운 커피 품종 개발과 함께 나무를 심어 미세기후를 조절하고 생물 다양성을 유지하는 노력을 시작했지만 성과에 대해서는 확신할 수 없다.카페에서 커피 한 잔을 앞에 두고 셀라의 커피 역사를 거슬러 오르다 보니 카페는 커피를 파는 공간을 넘어, 기후변화의 최전선 같은 느낌이다.몇 십 년 뒤 셀라는 여전히 커피향 가득한 도시로 여행자를 맞이할 수 있을까?