"76년 전 희생된 2105명... 논산에 울려 퍼진 '기억할게요'"

"기억할게요."

큰사진보기 ▲지난 30일 충남 논산시 관촉동 자유수호순국지사 위령비 앞에서 열린 제46회 합동위령제에서 참석자들이 고개를 숙인 채 묵념하고 있다. 잠시 이어진 침묵 속에 전쟁의 아픔을 되새기고, 희생자들의 넋이 평안히 잠들기를 기원했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산시 관촉동에 세워진 자유수호순국지사 위령비. 1990년 5월 건립된 이 비석 뒷면에는 6·25전쟁 당시 고향을 지키려다 희생된 민간인들의 사연과 후손들에게 남긴 추모의 뜻이 새겨져 있다. 한국자유총연맹 논산시지회가 평소 비석과 주변 환경을 관리하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 30일 충남 논산시 관촉동 자유수호순국지사 위령비 앞에서 유족 대표 조남도·이외선 씨와 백성현 논산시장, 이건창 논산시의회 의장, 최병웅 한국자유총연맹 논산시지회장이 제를 올리고 있다. 유가족과 지역사회 대표들이 한자리에 모여 6·25전쟁의 아픈 역사를 되새기며 희생자들에게 예를 갖췄다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲관촉사 주지 종봉 스님이 지난 30일 충남 논산시 관촉동 자유수호순국지사 위령비 앞에서 열린 제46회 합동위령제에서 독경하고 있다. 낭랑한 독경 소리가 위령비 앞에 울려 퍼지는 가운데 참석자들은 두 손을 모으거나 고개를 숙이며 영령들의 극락왕생을 기원했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲육군 97여단 1대대 장병들이 지난 30일 논산시 관촉동에서 열린 자유수호순국지사 합동위령제에서 조총을 발사하며 희생자들에게 예를 갖추고 있다. 엄숙한 총성이 가을 하늘에 울려 퍼졌다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 30일 충남 논산시 관촉동 자유수호순국지사 위령비 앞에서 제46회 합동위령제 참석자들이 헌화와 분향을 위해 차례를 기다리고 있다. 길게 늘어선 줄에는 먼저 떠난 이들을 향한 그리움과 나라를 위해 희생한 이들에게 예를 다하려는 마음이 담겼다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

어린이들의 맑은 노랫소리가 가을 아침 위령비 앞에 울려 퍼졌다. 6·25전쟁 당시 나라와 고향을 지키려다 목숨을 잃은 2105명의 영령에게 바치는 노래였다. 전쟁을 겪어보지 못한 아이들의 노래에 유가족과 참석자들은 숙연해졌다.지난 30일 오전 충남 논산시 관촉동 자유수호순국지사 위령비 앞에서 열린 '제46회 자유수호순국지사 합동위령제' 현장이다. 한국자유총연맹 논산시지회가 마련한 이날 위령제에는 백성현 논산시장과 이건창 논산시의회 의장, 이승환 논산경찰서장, 유가족과 보훈단체 회원 등 200여 명이 참석했다.이곳에서 추모하는 영령들은 군인이 아니었다. 6·25전쟁 당시 평범한 주민으로 살아가다 고향과 가족을 지키기 위해 공산주의 세력에 맞섰던 민간인들이다. 이들의 희생을 기리기 위해 1990년 5월 위령비가 세워졌다.검은 비석에는 당시의 참상이 새겨져 있다. 전쟁으로 가족을 잃고 고향을 떠나야 했던 주민들의 고통과 두려움, 나라를 지키려다 희생된 이들의 이야기가 담겼다. 비문에는 희생자들의 유해가 논산 곳곳에 흩어져 있었다는 기록도 남아 있다. 뒤늦게나마 영령들의 넋을 위로하고 후손들에게 그 희생을 전하겠다는 것이 비석을 세운 뜻이었다.36년의 세월이 흘렀지만 추모의 발길은 끊이지 않았다. 한국자유총연맹 논산시지회 회원들은 평소에도 위령비를 청소하고 주변 환경을 돌보고 있다. 해마다 위령제를 마련해 유가족을 위로하는 일도 이어왔다. 세월 속에 잊힐 수 있는 희생자들의 역사를 지역사회가 함께 지켜온 셈이다.이날 논산제일어린이집 어린이들의 합창에 이어 유족 대표 조남도·이외선씨와 백성현 시장, 이건창 의장, 최병웅 한국자유총연맹 논산시지회장이 제를 올리며 영령들의 넋을 기렸다.최병웅 지회장은 추념사에서 나라와 고향을 지키려다 희생된 이들에게 경의를 표하고, 오랜 세월 아픔을 안고 살아온 유가족을 위로했다. 그는 "오랜 세월 수많은 고난과 역경을 딛고 살아오신 순국지사 유가족 여러분께 다시 한번 깊은 위로와 존경을 표한다"고 말했다.백성현 시장은 전쟁의 상처를 딛고 성장한 대한민국의 역사를 되짚었다. 백 시장은 "그분들의 희생 덕분에 대한민국은 폐허 속에서 다시 일어나 산업화를 이루고, 세계가 주목하는 민주국가로 성장할 수 있었다"며 선열들의 애국정신을 미래 세대에 전해야 한다고 강조했다.이건창 의장은 "순국지사들은 조국과 민족을 위해 가장 귀한 생명을 바쳤다"며 "논산시의회도 그 희생을 기억하고 존경과 예우의 마음을 이어가겠다"고 말했다.종교를 초월한 추모도 이어졌다. 논산한빛교회 강신정 담임목사가 영령들의 안식을 기원하는 기도를 올렸고, 관촉사 주지 종봉 스님은 독경으로 넋을 위로했다.전통춤과 시, 노래에도 추모의 마음이 담겼다. 살풀이춤 이수자인 신혜경씨는 희생자들의 한을 달래는 살풀이 공연을 펼쳤다. 하얀 천을 길게 펼치고 거두는 춤사위에는 전쟁으로 삶을 마감한 이들의 넋이 편히 쉬기를 바라는 마음이 실렸다.샌뽈여중 1학년 정하율 학생은 추모시 '옥토'를 낭송했다. 전쟁을 겪지 않은 세대가 선열들의 희생을 되새기는 시간이었다. 이어 논산시립합창단 테너 윤신 씨가 추모곡 '비목'을 불렀다. 이름 없이 스러져 간 전쟁 희생자들을 떠올리게 하는 노랫소리가 위령비 앞에 울려 퍼졌다.육군 97여단 1대대 장병들은 조총을 발사하며 영령들에게 예를 갖췄다. 진혼곡이 흐르는 가운데 참석자들은 차례로 위령비 앞에 국화를 바치고 향을 피웠다.전쟁이 일어난 지 76년. 세월은 흘렀지만 가족을 잃은 이들의 그리움까지 사라진 것은 아니다. 위령비 앞에 놓인 국화 한 송이와 피어오르는 향 연기에는 오랜 세월 가슴에 묻어온 이름과 기억이 담겨 있었다.어린이들의 노래로 시작된 위령제는 참석자들의 헌화와 분향으로 마무리됐다. 76년 전 고향을 지키려다 스러진 2105명의 희생은 이날 아이들이 부른 노래처럼, 잊지 말아야 할 역사로 남았다.