대통령의 말은 누구에게 '빌미'를 주고 있는가

이재명 대통령은 10월 30일 엑스(X, 옛 트위터)에 다문화가정 지원 정책에 관한 글을 올렸다. 다문화가정의 특성에 따른 취약점을 보완하는 정책은 확대해야 한다면서도, 어린이집 입소 가점과 공공산후조리원 우선 이용은 공정성 차원에서 점검할 필요가 있다고 했다.
특히 눈에 들어온 대목은 극우세력에 관한 설명이었다.
"적든 많든 불합리하거나 불공정한 요소, 과잉이나 부당한 우대로 논란될 수 있는 부분은 다문화가정에 대한 극우적 선동과 공격의 빌미가 될 수 있기 때문입니다."
지원을 받는 이들이 극우세력에 공격받지 않으려면 먼저 공격의 '빌미'가 될 만한 것을 줄여야 한다는 논리는 타당할까?
전문가들은 다문화가족을 '내국인 가정'과 대립하는 집단처럼 설명하는 것부터 경계해야 한다고 지적한다. 다문화가족을 국민의 기회를 빼앗는 외부 집단으로 구분하는 언어는 정책의 효과를 따지기도 전에 이들에게 낙인을 남길 수 있기 때문이다.
나는 이주민 혐오범죄 피해자들을 법률구조하며 그 낙인이 어떻게 모욕과 폭력으로 이어지는지 목격해 왔다. 지난 10년간 직접 대리한 사건들을 통해 우리 사회의 이주민 혐오가 어디까지 왔는지, 대통령의 말이 그 현실에서 어떤 무게를 갖는지 짚어본다.
2016년, 성추행을 제지하자 돌아온 말
2016년 11월 24일 밤, 수원에서 안산으로 향하는 버스에서 라이베리아 출신 여성이 옆자리 남성에게 추행을 당했다. 승객들이 제지하자 남성은 피해자를 가리키며 말했다. "얘네들 여기 있는 거 불법이다."
가해 남성은 버스에서 내린 뒤에도 행인들 앞에서 욕설을 이어갔다. 가해자는 자신의 추행을 지적받자 피해자가 이곳에 머물 자격부터 문제 삼았다. 가해행위에 대한 책임을 외국인인 피해자의 존재에 대한 시비로 돌린 것이다.
수원지방법원 안산지원은 해당 남성에게 2017년 5월 추행과 모욕으로 벌금 200만 원과 성폭력 치료프로그램 40시간 이수를 명했다. 모욕 범죄사실에는 '여기 있는 거 불법'이라는 말과 뒤이은 욕설이 함께 적혔다. 같은 해 민사재판에서는 위자료 200만 원이 인정됐다.
2019년, "너희 때문에 한국 사람들이 피해를 본다"
2019년 9월 5일 인천 부평구에서는 미얀마 출신 유학생들이 공격받았다. 가해자는 "너네 같은 외국인 불법체류자들 때문에 한국 사람들이 피해를 본다"
는 취지로 욕설하며 한 피해자의 얼굴을 주먹으로 때리고 다리를 발로 찼다. 이를 말리던 다른 피해자도 가슴을 맞았다.
가해자는 행인들 앞에서 '불법이니 나가라', '대한민국에서 빨리 나가라'
는 말도 했다. 인천지방법원은 2020년 8월 상해·폭행·모욕으로 징역 8개월을 선고했다. '한국 사람들이 피해를 본다'는 말은 눈앞의 외국인을 때리는 이유가 됐다. 피해자가 무엇을 했는지는 중요하지 않았다. 외국인이라는 이유만으로 한국인에게 피해를 주는 집단의 일원으로 지목됐다.
2023년, 체류자격을 약점 삼은 청소년들
2023년 경기 포천에서는 청소년들이 이주노동자에게 돈을 뜯어내려 했다. 판결에 따르면 이들은 번호판 없는 오토바이를 타는 외국인 중 무면허이거나 미등록 체류 상태인 사람이 많다는 점을 이용했다. 비자와 면허를 확인하며 돈을 요구하거나, 접촉사고가 났다고 거짓말하며 신고하겠다고 위협했다.
같은 해 7월 1일에는 돈을 주지 않는 이주노동자를 집단폭행했다. 피해자의 팔다리를 들어 버스정류장으로 옮기고 경찰이 올 때까지 약 40분간 붙잡아 뒀다. 의정부지방법원은 공동공갈·공동감금·공동상해 등을 인정해 주된 피고인에게 단기 1년, 장기 1년 6개월의 징역형을 선고했다.
직접적인 범행 동기는 금품 갈취였다. 그러나 외국인의 체류상 취약성을 골라 이용한 표적 범죄라는 점도 분명하다. 이주민이 신고를 두려워할 것이라는 계산은 이들을 손쉬운 범행 대상으로 만들었다(관련기사 : 충격 영상... 이주노동자 집단폭행 10대들, 사건의 전말
https://omn.kr/24ptr).
'자국민 보호'를 내걸고 사람을 붙잡다
박진재 자국민보호연대 대표와 이 단체 관계자들은 제보를 공유하고 회원들을 모아 외국인을 붙잡았다. 그 모습을 촬영해 유튜브와 틱톡에도 게시했다. 대구지방법원 판결에 따르면 이들은 2024년 2월 경주에서 오토바이를 밀어 넘어뜨리고 사람의 목을 누르는 등 폭행하며 외국인 7명을 붙잡았다. 대구에서는 공장 앞에서 밤새 기다렸다가 퇴근하는 외국인들을 붙잡아 도로에 쪼그려 앉혔다. 공동체포·공동폭행 등으로 박진재에게 선고된 징역 1년 2개월은 2025년 9월 확정됐다.
항소심은 번호판 없는 오토바이를 탄 외국인이라는 사정만으로 미등록 체류자라고 단정할 수 없다고 짚었다. 나중에 체류 위반이 확인돼도 체포 당시 부족했던 현행범 체포 요건이 채워지는 것은 아니었다. 별도로 논산지원에서 선고된 사건에서도 피해자를 약 15분간 붙잡고, 얼굴과 체류 관련 내용을 담은 영상을 온라인에 공개했다. 박진재는 공동체포와 명예훼손으로 징역 6개월을 선고받았고, 2026년 3월 항소가 기각됐다.
거리에서 자유를 빼앗긴 사람은 온라인에서도 구경거리가 됐다. '자국민 보호'라는 구호는 타인의 신체와 자유를 마음대로 처분할 권한을 주지 않는다. 체류자격을 위반한 사람에게도 신체의 자유와 명예가 있다는 원칙은 달라지지 않는다.
혐오 피라미드의 어디에 와 있는가
미국 반명예훼손연맹(ADL)의 '혐오 피라미드'는 편견에 찬 태도와 행동-제도적 차별-편견을 동기로 한 폭력-집단학살로 구성된다. 물론 모든 편견이 집단학살로 이어진다는 뜻은 아니다. 편견과 차별을 방치하면 더 심각한 폭력을 떠받치는 토대가 된다는 경고다.
앞선 사건들은 한국의 이주민 혐오가 이미 말의 영역을 넘어섰음을 보여준다. '불법'이라는 낙인은 모욕과 폭행에 동원됐고, 체류의 취약성은 갈취와 감금에 이용됐다. '자국민 보호'를 내건 조직적인 사적 체포까지 벌어졌다.
혐오표현과 인권 관련 전문가인 홍성수 숙명여대 법학부 교수는 2024년 5월 자국민보호연대 사건 관련 <한겨레>와 한 인터뷰에서 "한국은 2010년께부터 이주민과 다문화를 대상으로 하는 혐오표현이 등장했고 2018년 예멘 난민 유입을 계기로 확산했는데, 이에 대한 제재가 제대로 이뤄지지 않으면서 표현을 넘어 (박진재처럼) 물리적 행동으로 발전하는 것은 예견된 수순이었다"고 진단했다.
대통령의 말은 누구에게 힘을 주는가
정책을 점검하는 일은 필요하다. 그러나 지원을 받는 이들이 극우세력에 공격받지 않으려면 먼저 공격의 '빌미'가 될 만한 것을 줄여야 한다는 논리는 타당할까? 공격의 책임은 공격하는 사람에게 있다. 소수자 보호 정책의 기준을 혐오세력이 무엇을 문제 삼을지에 맞춰 정할 수도 없다.
대통령의 말은 누가 공동체의 일원인지 판단하는 사회적 신호가 된다. 이미 '너희 때문에 한국인이 피해를 본다'는 말을 앞세운 폭력이 벌어졌다. 이런 현실에서 '내국인 대 다문화가족'이라는 구도와 '부당한 우대'라는 의심이 누구에게 힘을 주는지 돌아봐야 한다.
대통령은 극우세력에 공격의 빌미를 주지 말자고 한다. 그러나 대통령 자신의 말이 오히려 그 공격에 빌미를 주고 있는 것은 아닌지 묻고 싶다.
덧붙이는 글 | 필자는 법무법인 원곡(공익법률센터 파이팅챈스) 소속 변호사로, 2012년부터 혐오차별 피해이주민에 대한 법률구조활동을 진행하고 있습니다.