북한, 유엔의 사형제 확대 지적에 반발... "국권 떠난 인권은 지상공론"

큰사진보기 ▲지난 9월 28일(현지시각) 미국 뉴욕 유엔본부 총회장에서 열린 제81차 유엔 총회에서 각국 대표들이 유엔 안전보장이사회 회의에 참석하고 있다. ⓒ AFP 연합뉴스 관련사진보기

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북한이 유엔에서 제기된 사형제 확대와 구금시설 내 인권침해 문제에 강하게 반발했다. 특히 인권보다 국가주권을 앞세우면서 유엔의 북한 인권 문제 제기를 체제에 대한 정치적 공격으로 규정했다.북한 관영 <조선중앙통신>은 30일 김성 유엔주재 북한 상임대표가 전날 발표한 담화에서 유엔 북한인권특별보고관과 한국, 일본 등을 향해 "우리 국가의 참다운 인권보장정책과 실상을 악랄하게 모독중상하는 엄중한 정치적도발행위를 감행하였다"고 비난했다고 보도했다.이번 담화는 지난 27일(현지시각) 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 제81차 유엔총회 제3위원회의 북한 인권 보고서 심의에 대한 반발이다. 당시 엘리자베스 살몬 유엔 북한인권특별보고관은 북한이 사형제 적용 범위를 확대하고 있으며, 구금시설에서 고문과 강제노동, 열악한 의료환경 등으로 수감자들이 목숨을 잃는 문제도 발생하고 있다고 지적했다.살몬 보고관이 제출한 보고서에 따르면 북한은 2015년 이후 형법상 사형 대상 범죄를 8개에서 16개로 늘렸다. 외국 영상물 유포처럼 고의적 살인과 관계없는 행위에도 사형이 적용될 수 있다는 점이 주요 문제로 지적됐다.살몬 보고관은 사형 집행을 중단하고 구금시설의 처우를 개선하는 한편, 국제 인권기구의 독립적인 현장 조사도 허용할 것을 촉구했다.김 대사는 이에 대해 유엔의 북한인권특별보고관 제도가 20년 넘게 미국과 그 추종세력의 대북 적대정책을 위한 도구로 이용돼 왔다고 주장했다.그는 북한이 사회질서 확립과 법 집행 강화를 추진하는 것은 사회 안정을 보장하기 위한 정당한 조치라면서, 특별보고관이 이를 인권침해로 규정했다고 반박했다.코로나19 유행 당시 북한이 시행한 강력한 방역조치에 대해서도 주민들의 생명권을 보호하기 위한 것이었다며, 이를 생명권 침해로 평가한 특별보고관을 비난했다.김 대사는 특히 "국권을 떠난 인권이란 지상공론에 불과하며 우리에게 있어서 인권은 절대불가침의 신성령역"이라고 주장했다.이는 북한이 인권 문제를 보편적 권리의 관점보다는 국가주권과 체제 안전의 문제로 바라보고 있음을 보여준다. 국제사회의 인권 개선 요구를 내정간섭으로 규정해온 기존 입장을 재확인한 것이다.그러나 북한이 가입한 시민적·정치적 권리에 관한 국제규약(ICCPR)은 모든 사람의 생명권을 보호하도록 규정하고 있다. 국가주권을 이유로 국제인권법에 따른 의무가 면제되는 것은 아니다.이번 담화에서 북한은 사형 대상 범죄 확대나 구금시설 내 사망 등 유엔이 제기한 구체적인 문제에 대해서는 별도의 통계나 반박 근거를 제시하지 않았다. 대신 유엔 인권제도의 공정성을 문제 삼고 미국과 한국, 일본의 대북 적대정책을 비난하는 데 집중했다.북한이 인권 문제에 대한 국제사회의 감시와 비판을 체제 위협으로 받아들이고 있다는 점에서, 이번 담화는 유엔 인권기구와의 협력에 여전히 부정적인 북한의 태도를 보여주는 것으로 풀이된다.