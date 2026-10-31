"제 번호는 어떻게? 그래서 분양가가 얼마라고요?"

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

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"아파트 분양 정보인데요. 한번 와서 보시겠어요?"

"아내와 상의해 보고 다시 연락드리겠습니다."

"그래서 이 평형은 얼마예요?"