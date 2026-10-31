"제 번호는 어떻게? 그래서 분양가가 얼마라고요?"

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요즘 개인정보 유출 소식을 접하는 일이 너무 잦아졌다. 은행과 통신사는 물론이고, 얼마 전에는 지식재산 관련 공공기관에서조차 내 정보가 새어 나갔다는 안내 메일을 받았다. 처음에는 이런 소식을 접할 때마다 가슴이 철렁 내려앉았지만, 비슷한 일이 끝없이 반복되다 보니 이제는 놀라는 감각조차 무뎌질 지경이다.
최근 발표된 통계를 보면 이렇게 무뎌지는 것도 무리는 아니다. 2025년 한 해 동안 발생한 개인정보 유출 피해 규모가 무려 4800만 명에 달했고, 2026년 상반기에만 벌써 4300만 명의 정보가 새어 나갔다고 한다. 대한민국 인구 전체가 적어도 한 번씩은 다 털렸다는 이야기다. 유출 사고 건수 역시 2025년 440건을 훌쩍 넘기더니, 2026년은 반년 만에 그 수치에 육박했다.
상황이 이렇다 보니 하루에도 몇 번씩 울려대는 광고 전화는 당연한 일과의 수순처럼 느껴진다. 인터넷 가입이나 대출을 권유하는 전화를 단호하게 거절하고 번호를 차단해 보지만, 며칠 뒤면 어김없이 다른 번호로 연락이 온다. 해킹이든 담당자의 과실이든, 도대체 내 전화번호가 어디서부터 흘러나와 어떻게 돌아다니고 있는지 알 길조차 없다. 이쯤 되면 단순한 불편함을 넘어 일상을 파고드는 스트레스다.
개인정보 유출의 불쾌함을 이긴 한마디
"아파트 분양 정보인데요. 한번 와서 보시겠어요?"
지난 30일, 모르는 번호로 전화 한 통이 걸려 왔다. 평소 같았으면 스팸으로 치부하고 바로 끊었을 것이다. 그런데 이어진 한마디가 내 발목을 잡았다. 요즘 분양하는 주변 아파트들보다 가격이 저렴하다는 이야기였다.
공교롭게도 우리 부부는 최근 이사를 준비하고 있다. 새 아파트 분양가가 하루가 다르게 치솟는 상황에서 '상대적으로 저렴하다'는 말은 도저히 그냥 흘려들을 수 없는 유혹이었다. 광고 전화가 그렇게 끔찍하게 싫다면서도 막상 나의 이해관계와 맞아떨어지는 이야기가 나오자 순식간에 귀가 솔깃해진 것이다.
"아내와 상의해 보고 다시 연락드리겠습니다."
전화를 끊고 아내에게 상황을 전했다. 그런데 뜻밖의 대답이 돌아왔다. 아내 역시 같은 전화를 받았다는 것이다. 결국 우리는 퇴근 시간에 맞춰 홀린 듯 모델하우스를 찾아갔다. 잘 알려진 1군 브랜드였고 내부 평면도 훌륭했다. 직원의 유창한 설명을 들으며 이곳저곳을 둘러보던 중, 문득 의문이 들었다. '그런데 이 사람들은 우리 부부의 전화번호를 어떻게 알았지?'
참지 못하고 처음 전화를 걸어온 담당자에게 물었다. 돌아온 대답은 허탈할 정도로 간단했다. 우리가 최근 방문했던 다른 모델하우스 측으로부터 연락처를 넘겨받았다는 것이다. 순간 말문이 막혔다. 같은 시공사도, 같은 시행사도 아니었다. 이전 모델하우스에서 상담을 위해 남겼던 연락처가 전혀 무관한 아파트의 분양 홍보에 이용되어, 부부의 휴대전화로 각각 걸려 올 것이라고는 상상조차 하지 못했다. 그런데 담당자는 업계의 관행이라는 듯 대수롭지 않게 말했다.
그 모습을 보며, 내가 모르는 사이 나와 아내의 이름과 전화번호가 어딘가로 헐값에 넘어가고 그것을 산 누군가는 너무나 자연스럽게 우리에게 전화를 걸어온다는 사실이 눈앞의 현실로 다가오자 황당함을 넘어 등골이 오싹해지기까지 했다. 그러고는 얼마 전 우리 부부에게 2만 원을 주고 모델하우스 구경을 시켜준 그곳이 자연스레 떠올랐다. (관련 기사 : 15년 살던 집을 팔기로 했다, 그런데 2만원이 걸렸다
https://omn.kr/2jyjn)
세상에 공짜는 없구나. 우리 부부는 모르는 번호로 걸려 온 전화의 출처도 모른 채 통화를 하고, 심지어 모델하우스에까지 직접 찾아갔다. 사실 당장이라도 화를 내고 자리를 박차고 나와야 맞았다. 아니, 그보다 먼저 모르는 번호의 전화가 온 순간 선을 그어야 했다. 하지만 이미 방문한 그 자리에서 얼굴을 붉히기는 애매했다. 더 솔직히 말하자면, 우리 부부는 이미 '시세보다 저렴하다'는 그 말 한마디에 완전히 매몰되어 모델하우스 관람 후 상담사와 이야기를 나누고 있었다.
"그래서 이 평형은 얼마예요?"
이 질문을 하고도 스스로 헛웃음이 났다. 불과 몇 분 전까지만 해도 '어떻게 남의 전화번호를 함부로 받아 전화를 하느냐'며 황당해하던 내가, 금세 분양가와 발코니 확장 옵션을 묻고 있었기 때문이다.
내가 사는 지방조차 신규 아파트 분양가가 멈출 줄 모르고 오르는 현실 앞에서는 모든 것이 무력했다. 내 개인정보가 어디서 유출되어 어디로 흘러갔는지 따지는 정의로움보다, 당장 눈앞에 있는 이 아파트가 얼마인지, 우리가 감당할 수 있는 가격인지가 백배는 더 중요했다.
심지어 작년에 상속받은 작은 아파트 한 채 때문에 다주택자가 된 우리가 당장 새 아파트 구입이 어렵다고 털어놓자, "이렇게 하시면 다 방법이 있다"며 우회로를 막힘없이 전문적으로 설명해 주는 분양 상담사를 마주해야 했다. 그 능수능란한 모습을 보며, 정부가 부동산 대책을 아무리 연구하고 새로운 정책을 쏟아내도 현장에서는 이토록 쉽게 빠져나갈 구멍을 만들어내니 집값이 잡힐 리 만무하다는 씁쓸함마저 들었다.
무뎌져 버린 개인정보 유출의 일상화
집으로 돌아오는 길, 그제서야 상념이 꼬리를 물었다. 어쩌면 개인정보 유출이 정말 무서운 이유는 단순히 내 정보가 누군가에게 넘어갔다는 사실 그 자체가 아닐지도 모른다. 너무 잦은 유출과 침해에 노출되다 보니, 어느 순간 우리 스스로 그것을 '원래 그런 것'이라며 받아들이기 시작했다는 데 진짜 비극이 있다. 수천만 명의 데이터가 털렸다는 뉴스가 일상이 되어버린 사회에서, 분노는 사치에 불과한 감정일지도 모른다.
기관에서 정보가 털렸다는 사과문을 받아도, 신청한 적 없는 스팸 문자가 쏟아져도 우리는 묵묵히 차단 버튼을 누른다. 그러다 마침내 내가 원하던 정보가 담긴 광고 전화가 걸려 오면, 이번에는 기꺼이 통화 버튼을 누른다.
의구심과 불쾌함은 분명 존재했지만, 저렴한 분양가라는 현실의 무게 앞에서 그 분노는 모두 상쇄된 셈이다. 결국 내 정보가 흘러 다니는 현실에 분개하다가도, 어느새 계산기를 두드리고 있는 것이 나의 솔직한 민낯이었다. 비단 이런 상황이 나뿐만이겠는가. 아마도 우리 부부와 비슷한 환경에 놓인, 그리고 아파트를 구매하려는 사람들 모두 비슷한 갈등 속에서 기꺼이 현실과 타협하고 있을 것이다.
내 전화번호가 지금 이 순간에도 어디를 떠돌고 있는지 알 길이 없다. 아마 앞으로도 비슷한 전화는 끊임없이 걸려 올 것이다. 다만 그 전화가 귀찮은 스팸인지, 반가운 소식인지를 결정하는 기준마저 결국 '지금 나에게 필요한가'로 전락해 버린 현실이 서글프고 또 서글플 뿐이다.