딸아이의 임신, 한국 예비 친정과 멕시코 예비 시댁의 차이

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"왜 카톡에 남편 어릴 적 사진을 올려놓은 거야?"

"어떻게 된 거야? 언제 손자가 생긴 거야!?"

"나 몰래 언제 아들을 결혼시켰냐고!"

"그럼 혹시 결혼하기 전, '혼수감'인 거야?"

큰사진보기 ▲한자리에 모인 시댁 식구들캐나다에 살고 있는 둘째 아들이 고향을 방문하자 모인 가족들. 딸아이가 임심했다는 소식에 멀리 네덜란드에 사는 누나까지 달려올 정도록 끈끈한 가족애를 보여주었다. ⓒ 윤태정(사진 AI로 변환) 관련사진보기

큰사진보기 ▲시아버지가 준비해 놓고 기다린 아기 선물멕시코에 인사 차 갔는데 시아버지가 준비해 놓은 아기 옷들. 생명의 잉태를 존중하고 탄생을 다같이 축복하는 멕시코인 가족의 환엉에 놀랐다고 딸아이는 전했다. ⓒ 윤태정 관련사진보기

큰사진보기 ▲식사를 마치고 즐길 후식 시간멕시코 전통음식으로 마련한 후식 앞에 빙 둘러앉은 가족들의 모습이 정겨워 보인다. ⓒ 윤태정 관련사진보기

"엄마, 나 아기 낳으면... 엄마가 와줄 수 있을까?"

"그럼! 친정엄마가 가야지, 누가 가?"

"엄마도 할 일이 많을 텐데, 괜히 나 때문에…"

"엄마가 무슨 할 일이 많다고 그래. 무조건 우리 아기 만나러 가야지."

"아기야, 미안해. 어서 세상 밖으로 나오렴. 이 할머니가 정말 잘해줄게."

친구 중 반은 결혼식장 혼주석에 앉아 봤고, 나머지는 그날을 손꼽아 기다린다. 일찌감치 혼주석에 앉았던 친구들은 대부분 손주를 봤다. 손주가 생긴 친구들을 유심히 보면 눈에 띄는 변화가 감지된다. 제일 먼저 카톡 프로필 사진부터 바뀐다. 만났을 때 대화 주제가 완전히 달라진다. 몸이 부실한 친구도 손주 얘기만 나오면 눈을 반짝이며 기운이 왕성해진다. 언제 아팠냐는 듯 흥이 나서 견딜 수 없다는 표정을 짓는다. 마치 손자 손녀가 내 인생 최고의 행복이라도 되는 듯 보인다.손주 자랑에 해 지는 줄 모르고 이어지는 대화 중에 멍하니 있는 나. 혼주석에 앉아보지 못했으니 손주가 없는 나로서는 고개를 갸우뚱한다. '설마, 아무리 손주가 예쁘기로서니 자식만 할까?'약간의 의심이 들긴 해도 함께 웃어준다. 자식 사진은 없어도 손주 사진은 빼곡히 올리는 걸 보면 괜한 말은 아닌 것 같다. 아기 동영상을 보는 재미에 한번 빠졌다 하면 세상이 무너져도 모른다는 친구들 말을 믿어보기로 했다.나는 평소 엉뚱한 생각을 잘하는 편이다. 손주 사진으로 카톡 프로필을 도배해 놓는 친구들을 골려주고 싶었다. 그냥 한번 웃어보자는 마음으로. 무슨 좋은 수가 없을까 생각하다가 꾀를 냈다. 갓난아기 시절의 우리 아들, 생후 열흘이 지난 사진을 올려보자고. 카톡에 올려놓고 보니 누가 남편 아들 아니랄까 봐, 완전 판박이로 닮았다. 첫아들을 낳았을 때 우리는 세상을 다 가진 듯 기뻤다. 얼마나 예쁜지 한 번 보고 웃고 또 한 번 보고 웃고, 그저 실실 웃었다.아들 사진을 프로필에 떡하니 올려놓고 친구들의 반응을 기다렸다. 드디어 한 친구가 미끼를 덥석 물었다.눈치 빠른 친구. 내 속셈을 너무 쉽게 들켜버리고 말았다. 남편이 아니고 갓난아기 때 아들 사진이라고 말하려니 김빠진 콜라처럼 싱거워 맥이 탁 풀렸다.하루가 지나고 나서야 내 작전에 말려든 다른 친구가 전화를 해왔다.드디어 미끼를 제대로 물었다는 생각에 웃음보가 터지려는 것을 간신히 참아내며 시치미를 뗐다.앞뒤 사정 없이 그럴 수가 있느냐며 계속 추궁을 해도 나는 끝까지 버틸 수 있었다.이 한마디에 정신이 퍼뜩 들었다. 친구의 거북한 말에 내 웃음보는 일시정지했다. 정색을 하면서 자초지종을 털어놓으니 전화 너머로 한바탕 웃음꽃이 피어났다. 마주하는 내 웃음 끝에 까닭 없이 눈물이 살짝 묻어난 건 왜일까. 그저 농담으로 시작한 일이, 훗날 내게 다가올 진짜 현실의 예고편일 줄은 그때는 꿈에도 몰랐다.진짜 손주 사진을 올리게 될 판이다. 친구들이 하나둘 손주 사진을 올릴 때 나도 동참하고 싶다는 입방정이 부메랑이 돼 돌아온 것 같다. 결혼식을 올리기 전까지 무슨 일이 있어서는 안 된다는 고정관념을 갖고 있는 내게 딸아이의 임신 소식은 심장을 요동치게 하는 사건으로 다가왔다.전혀 예상하지 못한 일이다. 손주를 보게 됐는데 기쁘기는커녕 걱정이 앞섰다. 가까운 곳에 있다면 쫓아가 뭐라고 한소리하련만, 바다 건너 캐나다에 있으니 난감했다. 그제야 아기 사진을 올린다고 오두방정을 떨던 내 입방정을 뼈저리게 후회했다. 하지만 이미 엎질러진 물을 어찌 주워 담을까.남한테 의논할 일도 아니었다. 며칠 간 고민 끝에 이 사실을 딸아이를 키워주신 친정엄마한테만 넌지시 털어놨다. 유교 사상이 몸속 깊이 박힌 엄마가 당연히 노발대발하실 줄 알았다. 하지만 엄마는 유연한 사고를 갖고 계신 분으로 시대의 흐름을 읽으셨다. 엄마는 역정 대신 이역만리에서 혼자 애를 낳아 기를 손녀딸 걱정부터 하셨다.그럼에도 나는 자존심과 체면 때문에 친정 동생들에게도 말하지 못한 채 답답한 나날을 보냈다. 딸아이와는 하루가 멀게 통화를 하면서도, 왠지 모를 껄끄러운 감정이 맴돌았다. 딸은 미안함에, 나는 괘씸함에 자연스러운 대화가 이어지지 않았다.그러던 중, 딸아이는 남편 토니와 함께 멕시코 예비 시댁으로 3주간 여행을 떠났다. 나는 매일 멕시코에서 보내주는 동영상과 사진을 봤다. 시댁 식구들이 딸아이를 열렬히 환영하는 장면이 화면을 가득 채웠다. 네덜란드에서 살고 있다는 토니의 누나도 귀국해 끈끈한 가족애를 보였다. 그들은 한국인 며느리의 임신을 감사와 환희로 축복해줬다. 각종 고급 음식을 앞에 둔 딸아이 얼굴은 환하게 웃고 있었다.커다란 선물 상자를 옆에 둔 시아버지의 얼굴이 참 인자해 보였다. 그 안에서 아기 선물을 하나하나 꺼내어 딸아이한테 전달하는 장면 앞에서 왜 그렇게 뜨끔하던지. 새로운 생명을 대하는 태도가 우리 부부와는 너무나 달랐기에... 임신했다는 말에 망치로 뒤통수를 맞은 듯 충격에 휩싸였던 나와 완벽한 대조를 이루는 분위기였다. 혼전 아기의 생명을 저토록 축복하고 기뻐해 줄 수 있다니.문화의 차이를 떠나 나의 보수적인 사고가 문제인가 싶어 얼굴이 화끈거렸다. 구시대의 편협한 틀 속에 갇혀 시대의 흐름을 읽지 못하는 건가 하는 자괴감도 들었다. 아직 낳지도 않은 아기를 위해 끝도 없이 이어지는 선물 전달식을 보면서 왠지 모를 벅찬 감동이 솟아 올랐다.그제야 딸아이와 태어날 아기에게 미안한 감정이 물 밀 듯 밀려왔다. 내게 생명의 고귀함을 깨닫게 해준 건 아이러니하게도 멕시코의 가족들인 셈이었다.그날 이후, 딸아이와 나의 대화 주제는 자연스레 '아기'로 채워졌다. 하루는 딸아이가 작은 목소리로 조심스럽게 물었다.나도 모르게 냉큼 대답이 튀어나왔다.잠시도 지체하지 않고 나온 살가운 내 목소리에 딸아이의 숨소리도 편안해지는 듯했다.시간을 아끼며 바쁘게 살아가는 엄마라는 걸 잘 알기에 딸이 말끝을 흐렸다.지금 나는 캐나다에 와서 딸아이와 함께 고귀한 생명을 기다리고 있다. 아들의 어릴 적 사진이 아닌, 진짜 손주의 사진을 카톡 프로필에 올릴 날이 코앞으로 다가왔다.이제 마음의 준비는 끝났다. 남은 건 기쁜 마음으로 새 생명을 맞이하는 일뿐이다. 산모와 아기의 건강을 위해 아는 만큼 힘껏 산후 조리를 해주고 싶다. 편견에 사로잡혀 잠시나마 섭섭한 마음을 가졌던 죄를 말끔히 씻어내기 위해서라도.