로또 안 사는 나에게 도착한 '02' 번호 문자의 정체

큰사진보기 ▲글쓰기 공간 새벽마다 만나는 일기장과 패드. ⓒ 정형미 관련사진보기

'가만히 있으면 문이 열릴 리 없지. 결과가 어떻든 계속 두드려 보자.'

[Web발신] [제6회 스위트홈 푸드 에세이 공모전 수상작 안내] "안녕하세요. 스위트홈상(특별상) 수상을 진심으로 축하드립니다!"

큰사진보기 ▲추억을 부르는 식당의 솥뚜껑. ⓒ 정형미 관련사진보기

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"오늘 저녁은 당신 상 받은 기념으로 내가 맛있는 고기 한 턱 쏠게!"

큰사진보기 ▲내 글의 '1호 독자' 남편이 사 준 축하의 고기 한 상. ⓒ 정형미 관련사진보기

"내가 받은 건 아주 큰 상은 아니야."

"상 크기가 뭐가 중요해. 내가 매일 새벽 당신 글을 읽는데, 내 눈엔 그 상보다 당신 글이 훨씬 커. 나는 당신이 건강하게 즐기면서 쓰면 좋겠어."

그런 마음으로 나는 써둔 원고를 품고 세상이라는 문을 꾸준히 두드려 왔다. 하루하루 글을 써 내려가는 그 시간 자체가 내게는 이미 100% 당첨 보증수표나 다름없는 나만의 로또였다. 그러던 지난 10월 30일, 뜻밖의 소식이 찾아왔다. 주머니 속 휴대전화에 서울 지역번호인 '02'로 시작하는 문자가 울린 것이다.화면 속 글자를 몇 번이나 다시 읽었다. 덜컥 가슴이 내려앉고 손끝이 떨려왔다. '어머나, 나 진짜 로또 복권 한 장 사지 않았는데?' 믿기지 않아 공모전 홈페이지에 들어가 수상자 명단을 확인했다. 이름 가운데 글자는 별표로 가려져 있었지만, 옆에 적힌 작품 제목 '솥뚜껑과 진달래'를 보는 순간 가슴이 쿵쾅거렸다. 정말 내 글이 뽑힌 것이었다.40년 넘는 세월 동안 꾹꾹 눌러 써 온 일기장들, 손목이 시큰거려도 자판을 두드리던 시간들이 주마등처럼 스쳐 지나갔다. 나중에 다른 응모자가 네 번이나 도전했지만 낙방했다는 소식을 보았을 때는 마음 한구석이 찌릿하고 조심스러워졌다. 첫 도전 만에 내게 열려준 이 작은 문이 새삼 얼마나 고맙고 소중한지 깊이 실감 났다. 이번에 상을 받은 글은 어린 시절 추억을 담은 수필이다.봄날이면 가마솥 뚜껑을 뒤집어 화전을 부쳐주던 엄마, 돼지껍데기 한 조각에 옥신각신하던 육남매, 아궁이 옆에서 까만 코를 씰룩이던 강아지 백구.돌이켜보면 그 시절의 가난도 그리움이라는 이름의 온기로 남아 있다. 심사위원들께서도 화려한 문장보다는 그 속에 담긴 가족의 온기를 좋게 봐주신 게 아닐까.그날 저녁, 남편이 환하게 웃으며 말했다.남편과 도란도란 이야기하며 근처 식당으로 향했다. 글의 제목처럼 커다란 솥뚜껑 위에 노릇하게 구워지는 고기 한 상을 마주했다.쑥스러워하는 내게 남편은 다정하게 한마디를 건넸다.평소에도 내 글을 가장 먼저 읽어주는 '1호 독자'. 때로는 솔직한 평으로 글의 방향을 잡아주고, 때로는 따뜻한 응원으로 용기를 주는 사람이다. 그런 남편의 진심 어린 말 한마디에 가슴 한구석이 뭉클해졌다. 상을 받은 기쁨보다, 내 글 쓰는 시간을 가장 가까이서 묵묵히 응원하고 지켜봐 주는 사람이 있다는 사실이 세상에서 가장 큰 당첨금처럼 느껴졌다.진짜 복권은 상금이나 공모전 상장이 아닐지도 모른다. 글을 쓰는 동안 잊고 지냈던 추억을 꺼내고, 내 마음이 다정함으로 채워지는 순간. 그 소중한 삶의 기록을 계속 이어가는 시간 자체가 이미 우리 삶에 준비된 100% 당첨의 선물이 아닐까. 나는 내일 아침에도 로또를 사지 않을 것이다. 대신 일기장을 펼치고, 또 하나의 작은 문을 향해 나만의 글을 써 내려갈 것이다.