"아이는 인공물 아닌 자연", 학부모 깨운 '진짜 독서'

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"아이는 자연입니다. 자연(自然)이란 글자 그대로 '스스로(自) 그러하게(然)' 피어나는 생명체입니다. 그런데 오늘날 부모들은 교육이라는 이름으로 아이를 창조주처럼 빚어내려는 인공의 오류를 범하곤 합니다. 아이가 태어났을 때, 뒤집고 기어 다니고 첫걸음을 뗄 때 우리는 그저 기다려주었습니다. 그런데 만 4~5세가 넘어 아이가 어른처럼 말하기 시작하면 겸손을 잊어버립니다. 발달은 결코 빠른 것이 능사가 아닙니다. 부모의 진짜 역할은 창조주가 되는 것이 아니라, 아이가 스스로 싹을 틔울 수 있는 비옥한 환경을 만들어주는 것입니다."

큰사진보기 ▲독서문화연구원 김수미 대표의 강연 모습수원 지동초등학교는 학부모들을 대상으로 김수미 대표를 초대하여 '공부포텐'이 터지는 독서교육 로드맵이라는 주제의 특강을 가졌다. ⓒ 박정길 관련사진보기

"인간은 언어로 사고합니다. 생각의 집을 짓는 도구가 바로 모국어입니다. 영어는 의사소통을 위한 언어이지만, 모국어는 내면의 의사를 만들고 사고를 확장하는 뿌리입니다. 텍스트를 머릿속 가상 무대에 입체적으로 구현해내는 독서 행위는 단순한 읽기를 넘어 고도의 사고력을 완성해가는 과정입니다."

"남의 집 아이의 독서 레벨과 학원 진도라는 침대에 내 아이를 억지로 꿰맞추고 있지는 않습니까? 현대판 부모들이 무심코 휘두르는 비교의 잣대가 아이의 자연스러운 성장을 꺾고 있습니다. 선행학습도 100%를 다 가르치면 아이는 학교에서 뇌를 셧다운시키고 멍하니 시간을 보냅니다. 배움의 30%는 남겨두어야 아이가 스스로 채우는 기쁨을 압니다."

30일 오전 10시, 수원 지동초등학교 시청각실에는 이른 아침부터 100여 명의 학부모가 빈자리 없이 객석을 채웠다. 자녀 교육에 대한 뜨거운 열기와 고민을 안고 모인 이들 앞에 선 김수미 독서문화연구원 대표는 강연 시작과 함께 학부모들의 허를 찌르는 질문 하나를 던졌다."우리 아이는 자연일까요, 인공일까요?"객석이 순간 조용해졌다. 김 대표는 단호하지만 따뜻한 어조로 말을 이었다.김 대표는 '잠자리의 일생'을 비유로 들었다. 잠자리 엄마는 알을 낳고 떠나지만, 알은 스스로 때를 알고 깨고 나와 날개를 편다. 스스로 살아가는 힘, 그것이 바로 자연의 섭리라는 설명이다. 그러면서 김 대표는 "독서를 통한 평생 자기 교육이야말로 진정한 교육이며, 책이야말로 인생 최고의 스승"이라며 '기승전 독서'의 본질을 역설했다.김수미 대표는 비고츠키(Vygotsky)의 인지발달이론을 인용하며 사고력 발달이 언어 발달과 정확히 궤를 같이한다고 강조했다.이어 김 대표는 아이의 성장 발달 시기에 맞춘 구체적인 '독서교육 6단계 로드맵'을 제시해 학부모들의 깊은 공감을 이끌어냈다.가장 중요한 것은 지식이 아니라 정서다. 부모의 따뜻한 온기 속에서 듣는 '잠자리 책 읽기'는 무의식에 깊은 안정감을 심어준다. 아이가 훗날 실패하고 흔들릴 때, 어릴 적 책에서 얻은 따뜻한 정서는 다시 일어설 수 있는 내면의 힘이 된다. 10세가 넘으면 독립심이 자라 부모가 읽어주는 것을 거부하므로, 이때를 놓치지 말아야 한다.아이들은 책을 '컷' 단위의 장면으로 보다가 점차 인과관계를 가진 '줄거리'로 인식하기 시작한다. 뇌 안에서 농업혁명과 맞먹는 대전환이 일어나는 시기다. 같은 책을 수십 번 반복해서 읽어달라고 조르는 것은 머릿속에서 움직이는 영상을 완성해가는 과정이므로 기꺼이 함께해주어야 한다.이 시기 부모가 가장 조심해야 할 것은 '조급함'이다. 너무 일찍 한글을 가르치거나, 글자를 뗐다고 해서 섣불리 읽기 독립을 시키면 듬성듬성 건너뛰어 읽는 나쁜 습관이 굳어진다. 이 버릇을 3개월 방치하면 고치기 어렵다.김 대표는 "책을 읽지 않거나 대충 읽는 아이에게는 '음독(소리 내어 읽기)'이 최고의 처방"이라며, "타이어를 허리에 매고 달리는 훈련처럼 하루 7분 이내로 정확하게 소리 내어 읽는 연습을 시키되, 줄거리 요약을 강요하지 말고 '재미있게 읽었는가'만을 확인하라"고 조언했다.초등학교 입학 후 아이들은 본격적인 사회적 비교와 열등감을 마주한다. 이때 책 속 주인공이 고난을 이겨내는 서사는 아이의 자존감을 지탱해주는 든든한 버팀목이 된다. 이 시기에는 부모가 곁에서 어려운 어휘를 설명해주고, 가족 독서토론이나 또래 모임을 통해 작업기억과 표현력을 확장해주는 것이 효과적이다.고전 명작과 판타지, 과학 등 아이의 성향에 맞춘 독서 확장이 필요하다. 호기심과 과시욕이 강한 아이에게는 지식 과학책이 맞지만, 정서형 아이에게는 이야기 중심의 과학책이 좋다. 논리적이고 고지식한 성향의 아이에게는 탄탄한 세계관을 가진 판타지 소설이 사고의 유연성을 키우는 훌륭한 통로가 된다.궁극의 독서력은 '문해력(리터러시)'이다. 단순히 문제를 푸는 기능적 읽기(Operational Reading)에 갇히면 깊이가 사라진다. 텍스트라는 원재료를 가공해 자신의 언어로 탐구 보고서를 완성해낼 수 있는 심화 읽기(Contextual Reading) 역량을 길러주어야 입시와 생기부, 더 나아가 인생의 주도적 학습자로 우뚝 설 수 있다.김수미 대표는 강연 말미에 그리스 신화 속 '프로크루스테스의 침대' 이야기를 꺼냈다. 지나가는 나그네를 잡아 침대에 눕힌 뒤, 침대보다 키가 크면 다리를 자르고 작으면 늘여서 죽인 거인의 비극이다.2시간 동안 이어진 특강 내내 학부모들은 한 마디도 놓치지 않으려는 듯 꼼꼼히 메모를 남겼고, 강연이 끝나자 깊은 울림이 담긴 박수가 쏟아졌다. 한 학부모는 "아이가 한글을 떼고 나면 혼자 읽어야 잘하는 줄 알고 조급하게 다그쳤는데, 아이의 발달 단계를 온전히 기다려주지 못했던 것 같아 반성이 많이 됐다"며 소감을 전했다.입시가 복잡해질수록 결국 답은 '스스로 읽고 생각하는 힘'으로 귀결된다. 이번 지동초 특강은 자녀 교육이라는 거친 파도 속에서 부모가 붙잡아야 할 진짜 나침반이 '기승전 독서'라는 진리를 다시금 일깨워준 뜻깊은 자리였다.