메르츠 독일 총리와 도보다리 걸은 브런슨... 왜?

큰사진보기 ▲30일 유엔군사령부는 제이비어 브런슨 주한미군사령관 겸 유엔군사령관과 메르츠 총리가 JSA 앞에서 찍은 사진과 나란히 판문점 내 도보다리를 걸어가는 사진을 공개했다. ⓒ 유엔군사령부 제공 관련사진보기

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프리드리히 메르츠 독일 총리가 공식 방한 일정의 일환으로 지난 30일 경기 파주 판문점 공동경비구역(JSA)을 전격 방문했다.지난 29일부터 이틀간의 일정으로 한국을 찾은 메르츠 총리는 방한 첫날 이재명 대통령과 정상회담을 갖고 양국 관계를 강화된 전략적 동반자 관계로 격상하기로 합의한 데 이어, 이튿날 곧바로 남북 분단의 최전선인 비무장지대(DMZ)와 판문점으로 향했다.30일 유엔군사령부는 제이비어 브런슨 주한미군사령관 겸 유엔군사령관과 메르츠 총리가 JSA 앞에서 찍은 사진과 나란히 판문점 내 도보다리를 걸어가는 사진을 공개했다.유엔군사령부는 "메르츠 총리가 한국 정전협정과 이를 수호하기 위해 매일 헌신하는 이들의 의지를 보여주는 강력한 상징인 JSA를 방문했다"면서 "독일은 전후 의료 지원을 통해 한국의 회복을 도왔으며, 유엔군사령부 회원국으로서 정전협정 이행과 한반도 평화 유지에 계속해서 기여하고 있다"고 설명했다.앞서 메르츠 총리는 청와대에서 가진 공동언론발표에서 "우리는 양국 관계를 강화된 전략적 동반자 관계로 한층 격상했다. 지정학적 긴장과 더불어 분단의 직접적인 경험이 우리를 연결하고 있기 때문"이라며 "바로 그런 이유에서 저는 내일(30일) 비무장지대를 방문할 예정"이라며 DMZ 방문 일정을 밝힌 바 있다.메르츠 총리는 판문점 시찰 직후 자신의 X(옛 트위터) 계정을 통해 분단국가의 아픔을 겪었던 독일의 역사적 경험을 한반도의 현실에 투영했다. 그는 "우리 독일인들은 한 나라의 분단이 얼마나 고통스러운지 잘 알고 있다"며 "우리는 자신의 가치를 굳건히 지키고 대화할 용기를 가진 이들이 장벽을 허물 수 있다는 것도 알고 있다"고 강조했다. 이어 "독일은 대한민국의 편에 서 있다"면서 "우리는 한국 국민들이 자유 속에서 통일을 이루기를 바란다"라고 연대의 메시지를 남겼다.브런슨 사령관 역시 같은 날 자신의 X에 메르츠 총리와 도보다리를 건너는 사진을 게시했다. 그는 "독일의 전후 의료 지원은 한국 국민들이 회복하는 데 큰 도움이 되었다"면서 "독일은 유엔군사령부의 18번째 회원국으로서 그 유산을 계속 이어가고 있다. 메르츠 총리에게 유엔군사령부의 임무와 구성원들을 보여줄 수 있어 자랑스럽다"고 했다.한편 이번 장면을 두고 일각에선 최근 한국 정부 당국과 불편한 기류를 형성하며 연일 설전을 벌이고 있는 브런슨 사령관의 고도의 정치적·군사적 의도가 깔려 있는 것 아니냐는 분석이 제기된다.브런슨 사령관은 이달 중순 미국 워싱턴의 한 싱크탱크 세미나에서 유엔군사령부의 관점에서 볼 때 대한민국은 비무장지대 남쪽 철책선에서부터 시작된다는 취지의 발언을 내놓아 거센 주권 침해 논란을 촉발했다. 이에 국방부와 육군참모총장, 여야 정치권이 일제히 동의할 수 없는 개인의 견해이자 영토주권 훼손이라며 미국 측에 강한 우려를 전달했고, 유엔사가 대한민국의 주권에는 의문의 여지가 없다며 진화에 나서는 등 한미 군 당국 간에 파열음이 불거졌다.더욱이 전시작전통제권 전환 시기와 조건, 그리고 비무장지대 출입 및 관할권 문제를 놓고 한국 정부와 유엔사 간의 신경전이 이어지는 민감한 시점에 브런슨 사령관이 독일 총리를 안내하며 한글로 '대장 제이비어 브런슨'이라 적힌 하늘색 완장까지 패용한 것은 다분히 계산된 행보로 풀이된다.즉, 한국 정부 당국과의 갈등 국면 속에서 유엔사의 독자적인 위상과 관할권을 각인시키고, 정전협정에 따른 현재의 분단 체제를 주도하는 주체가 유엔사임을 분명히 하려는 브런슨 사령관 특유의 존재감 부각 전략이 이번 판문점 행보에 고스란히 투영된 셈이다.