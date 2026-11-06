[단독] 대장동 공모 직전 협약서엔 비율제... 검찰 주장과 배치

큰사진보기 ▲정영학 회계사. 2022-01-10 ⓒ 이희훈 관련사진보기

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대장동 사업 공모 사흘 전인 2015년 2월 10일 민간 컨소시엄의 대표주관사인 하나은행이 날인한 협약서 초안 내용은 '비율제'였다

큰사진보기 ▲2015년 2월 10일 하나은행-화천대유 배당지분율을 나타내는 관련 문건 ⓒ 변호인 의견서 캡처 관련사진보기

변호인은 검찰이 이 협약서를 이해충돌방지법 위반 혐의의 증거로는 제출하면서 배임 혐의의 증거로는 제출하지 않았다고 주장한다

큰사진보기 ▲경기도 성남시 대장동 일대 대장지구 개발 사업으로 공사중인 현장들이 보이고 있다. 2021-09-27 ⓒ 이희훈 관련사진보기