[단독] 대장동 공모 직전 협약서엔 비율제... 검찰 주장과 배치

확정이익제.
대장동 사업의 이익 배분 방식이다. 성남도시개발공사가 일정한 이익을 우선 확보할 수 있지만, 그 이상의 이익이 발생하더라도 공사의 몫이 늘어나지 않는다. 이는 이재명 대통령과 민간사업자들에게 적용된 배임 혐의 공소사실의 핵심 키워드다.
검찰은 대장동 민간사업자들이 성남도시개발공사의 추가 개발이익을 제한하는 사업구조를 설계하고, 이재명 당시 성남시장 등이 공사의 추가 이익 확보 기회를 부당하게 포기하도록 했다고 봤다.
그런데 <오마이뉴스>가 입수한 정영학 회계사의 항소심 변호인 의견서에 따르면, 대장동 사업 공모 사흘 전인 2015년 2월 10일 민간 컨소시엄의 대표주관사인 하나은행이 날인한 협약서 초안 내용은 '비율제'였다
. 공사가 보통주 50.1%, 민간이 49.9%를 보유하고 제1공단 공원조성비 등을 제외한 배당 대상 이익도 같은 비율로 나누는 내용이었다.
민간사업자들이 처음부터 확정이익제를 밀어붙였다는 검찰 설명과 배치되는 것이다. 정영학 회계사 측은 민간사업자들이 처음부터 공사의 추가 이익을 제한하려 했다는 검찰 공소사실에 이의를 제기한다. 비율제 구상은 1심에서도 다뤄졌지만 유죄 판단이 나왔다. 하지만 당시 협약서의 구체적인 내용과 변경 경위를 다시 살펴봐야 한다는 게 변호인의 주장이다.
공모 사흘 전까지 '공사 50.1% 배당'… 왜 비율제였나
사업 수익성을 계산하고 협약서를 작성한 정 회계사 측은 비율제를 준비한 이유로 사업의 불확실성을 든다. 당시에는 토지보상비와 택지 분양 수익을 예측하기 어려웠다. 의견서에는 2014년 삼성물산이 사업권 인수를 검토하다 사업성이 부족하다고 판단해 포기했다는 내용도 담겼다.
변호인 의견서에는 2011~2013년 대장동 도시개발추진위원회가 작성한 비율제 관련 제안서 8건이 정리돼 있다. 2011년 2월에는 공공과 민간이 개발이익을 절반씩, 같은 해 12월에는 51대 49로 나누는 방안이 제시됐다.
2013년 10월 10일 대장동 협의체 회의에서도 민간 측은 공동주택 분양사업 이익의 51%를 공사에 주겠다고 했다. 그러나 공사가 사업 실패 위험을 부담하지 않으면서 제1공단 공원조성비 약 2000억 원을 우선 확보하는 방식을 요구했다는 것이 변호인 주장이다.
당시 성남시는 이재명 시장 공약인 제1공단 공원화와 대장동 개발을 결합해 추진하고 있었다. 민간 측은 같은 달 31일 공원조성비를 먼저 마련하면서 나머지 이익을 비율대로 나누는 방안도 제시했다.
비율제 구상은 2015년까지 이어졌다. 정 회계사가 그해 1월 16~27일 작성한 협약서 수정본에는 공사와 민간이 보통주를 각각 50.1%, 49.9% 보유하고 같은 비율로 배당받는 내용이 담겼다. 2월 4일 협약서에도 이 구조가 유지됐다.
정 회계사는 하나은행과 화천대유자산관리의 이름을 추가하면서도 배당비율을 바꾸지 않았다. 2월 10일에는 두 회사의 인적사항과 날짜가 기재된 협약서에 하나은행이 날인했다는 것이 변호인 설명이다. 비율제가 개인의 구상에 그치지 않고 금융기관이 참여한 협약서에도 반영됐다는 주장이다.
공모지침서 발표 뒤 바뀐 배당구조
전환점은 2015년 2월 13일이었다. 공사의 공모지침서에는 제1공단 공원조성비를 사업비로 부담하고 임대주택용지 상당액을 우선 배당받는 방식으로 공공 몫을 확보하는 내용이 담겼다.
공사의 출자지분율은 50.1%로 유지됐지만 배당구조는 달라졌다. 변호인 의견서에 따르면 화천대유자산관리는 비율제 협약서와 같은 내용의 초안을 하나은행 측이 선정한 법무법인에 전달했다. 법무법인은 2월 28일 무렵부터 공모지침서에 맞춰 수정했다.
특히 2차 검토본에서 공사가 보유할 주식이 보통주에서 우선주로 변경됐다. 이익에 비례해 배당받는 구조가 일정한 이익을 우선 확보하는 구조로 바뀐 것이다. 최종 협약서는 3월 25일 날인됐다.
변호인은 이 과정에서 민간의 부담도 커졌다고 주장한다. 금융기관이 부담하기로 했던 협약체결이행보증금이 화천대유자산관리 부담으로 바뀌었고, 금융기관들은 별도의 금융주간수수료도 요구했다는 것이다.
정 회계사 측은 성남시와 공사가 사업의 불확실성을 피하고 제1공단 공원조성비 등 공공 몫을 우선 확보하려 했다고 주장한다. 이는 이재명 당시 시장의 제1공단 공원화 정책과 연결되는 대목이다.
1심 유죄 판단… 검찰이 확보한 협약서의 행방
1심 재판부도 비율제 구상을 알고 있었다. 그러나 민간사업자들이 막대한 개발이익을 예상하면서 공사의 몫을 제한하는 구조를 설계했다고 판단했다. 그 근거 중 하나는 정 회계사가 2014년 10월 28일 작성한 사업계획 요약서의 '확정이익 제공(사업자 제시)' 문구였다.
반면, 변호인은 공모 경쟁에서 공사에 유리한 조건을 제시한다는 취지이지 추가 이익을 제한한다는 뜻은 아니었다고 반박한다. 같은 시기 협약서 초안에는 비율제가 담겼고 11월 21일 수지 분석 이후 해당 표현도 사라졌다는 것이다.
재판부는 민간사업자들이 예상 매출을 낮추고 비용을 높여 사업이익을 축소함으로써 공사와 민간이 이익을 절반씩 나누는 것처럼 보이게 했다고 판단했다. 정 회계사가 2021년 검찰 조사와 2022년 초기 법정에서 민간이 4000억 원 이상의 이익을 예상하면서도 분양가를 낮게 잡았다는 취지로 진술한 점 등의 신빙성을 인정했다.
그러나 정 회계사는 이후 법정에서 검찰이 제시한 자료로 인해 당시 사업이익을 잘못 인식했고, 검찰의 수사 방향에 맞춰 진술했다는 취지로 주장했다. <오마이뉴스>는 정 회계사가 검찰이 비율제 관련 증언을 하지 말라고 요구했다고 밝힌 내용을 보도한 바 있다.
정 회계사 측은 검찰의 증거 제출 경위도 문제 삼는다. 변호인 의견서에 따르면 검찰은 2월 10일 하나은행 날인 협약서를 확보했다. 하나은행 관계자도 은행이 협약서를 임의제출했고 검찰이 압수수색 과정에서도 확보했다고 증언했다. 그러나 변호인은 검찰이 이 협약서를 이해충돌방지법 위반 혐의의 증거로는 제출하면서 배임 혐의의 증거로는 제출하지 않았다고 주장한다
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결국 이번 변호인 의견서에서 확인되는 것은 공모 사흘 전 하나은행이 날인한 협약서에도 공사가 이익에 비례해 배당받는 구조가 남아 있었다는 점이다. 이후 공모지침서 발표를 거쳐 확정이익제로 바뀐 과정은 민간사업자들이 처음부터 공사의 추가 이익을 제한하려 했다는 검찰의 설명과 다르다. 확정이익제가 누구의 요구로 도입됐고 이재명 당시 시장이 그 결정에 어떻게 관여했는지가 배임 혐의를 판단할 핵심 쟁점이다.
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