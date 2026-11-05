다섯 살 손자가 좋아하는 '달콤한' 나뭇잎의 정체

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큰사진보기 ▲단풍보러 소풍 가는 길 ⓒ 신혜솔 관련사진보기

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"하나, 둘, 셋!"

"할머니, 저어기!"

"아, 청설모다!"

"쉿! 조용해 봐요, 할머니~"

▲청설모 도토리로 배 채우고 있는 청설모를 발견 신혜솔 관련영상보기

"할머니! 오늘은 여기가 우리 집이지요?"

"할머니, 여기에도 줄이 있어요. 이건 색깔이 달라요."

"할머니, 계수나무잎에서는 달콤한 냄새가 나는데 이 나뭇잎에서는 그런 냄새가 안 나요."

"청설모도 겨울잠을 자나요?"

큰사진보기 ▲나무 오두막집아기 때부터 자주 와서 놀던 로리의 캠프에서. ⓒ 신헤솔 관련사진보기

가을이면 사람들은 저마다 단풍 명소를 찾아 먼 길을 떠난다. 하지만 내게는 집에서 걸어갈 수 있는 특별한 단풍 명소가 있다. 어린이 도서관을 품고 있는 우리 동네 살구꽃 공원이다.봄이면 살구꽃이 피고 살구가 열리고, 여름에는 키 큰 메타세쿼이아와 활엽수가 어우러져 시원한 그늘을 만들어준다. 가을에는 밤과 도토리가 떨어지고 나무들이 하나둘 색을 바꾼다. 숲길을 따라 걷다 보면 나무 계단 위에 자리한 트리하우스라 부르는 작은 오두막도 만날 수 있다.이곳은 단풍이 늦다. 시월이 끝나가는데도 메타세쿼이아는 이제야 노르스름해지기 시작했다. 그래도 나는 이 숲의 가을이 좋다. 무엇보다 손자 로리가 태어나기 전부터 인연을 맺어온 곳이기 때문이다.며느리는 로리를 품고 이 숲을 걸으며 태교했다. 태어난 뒤에는 백일 무렵부터 아기를 안고 도서관을 드나들었고, 아기 바구니에 뉘어 숲의 바람도 쐬어 주었다. 걸음마를 시작하면서부터는 나와 함께 개미와 애벌레를 구경하고 도토리를 관찰했다. 도서관에서 빌린 그림책을 숲속 벤치에서 읽기도 했다. 그렇게 이 숲을 놀이터로 삼고 자란 로리와 숲속의 오두막으로 가을 소풍을 다녀오기로 했다.며칠 동안 내리던 비가 그치고 모처럼 햇살이 다정했다. 작은 도시락과 귤, 따뜻한 물을 챙겼다. 나뭇잎을 관찰할 돋보기도 가방에 넣었다.노란 점퍼를 입은 로리가 숲길로 들어섰다. 나무 위에는 아직 푸른 잎이 많았지만, 발밑에는 낙엽이 수북했다. 로리는 일부러 낙엽이 많은 곳을 골라 걷는다. 바스락거리는 소리가 재미있는 모양이었다. 우리는 낙엽을 한 움큼씩 집어 하늘로 날려 보았다.흩어져 내리는 나뭇잎 사이로 로리의 웃음소리가 터졌다. 다시 낙엽을 모아 던지고, 머리 위에 내려앉은 잎을 털어냈다. 그렇게 놀던 로리가 도토리를 발견했다. 하나씩 줍다 보니 작은 손바닥에 네 알이 모였다. 그때 로리가 내 옷자락을 잡아끌었다.반가운 마음에 목소리가 커지자 로리가 손가락을 입술에 가져갔다.나도 얼른 입을 다물었다. 나무 아래에서 까만 청설모 한 마리가 앞발로 도토리를 붙잡고 열심히 먹고 있었다. 로리는 쪼그리고 앉아 한참 동안 지켜보았다. 나도 녀석이 놀라 달아날까 봐 조심스럽게 영상을 찍었다. 도토리를 줍던 아이가 도토리를 먹는 청설모를 만난 것이다.메타세쿼이아 숲의 나무 계단을 따라 오두막으로 올라갔다. 이곳은 로리가 아기였을 때부터 자주 찾아온 장소다. 아기 바구니에 누워 숲향기를 맡던 아이가 이제는 제 발로 계단을 올라간다.로리는 신이 나서 나무 탁자 앞으로 걸어갔다. 캠핑을 좋아하는 아이에게 이 오두막은 작은 캠핑장이나 다름없다. 탁자 위에 도시락과 귤을 꺼내 놓았다. 로리는 오는 길에 주운 나뭇잎을 펼치고 돋보기를 들었다. 잎 가운데 굵은 줄기와 양옆으로 뻗은 가느다란 잎맥을 신기한 듯 들여다본다.나뭇잎을 뒤집어 보기도 하고 돋보기를 가까이 가져가기도 했다. 그러다 잎 하나를 코에 대더니 고개를 갸웃거린다.그러고는 그림책 <계수나무 과자점> 이야기를 꺼냈다. 우리 아파트에는 계수나무가 많다. 가을이면 떨어진 잎에서 달콤한 냄새가 난다. 로리는 그 냄새를 좋아해 유치원 가는 길에 낙엽을 두 장씩 주워 선생님에게 가져다주곤 했다.냄새를 맡아보라고 선물하는 것이다. 책에서 읽은 이야기와 평소 숲길에서 경험한 일이 아이의 기억 속에 함께 남아 있었다. 우리는 귤을 까먹으며 나뭇잎의 모양과 색깔을 비교했다. 그러던 로리가 문득 물었다.아까 만난 청설모가 생각난 모양이었다. 청설모는 겨울잠을 자지 않고 가을에 먹이를 모아두기도 한다고 이야기해 주었다. 낙엽에서 시작된 이야기가 계수나무 그림책을 거쳐 청설모의 겨울나기로 이어졌다. 준비한 수업도, 특별한 체험도 없다. 그냥 숲에서 보고 느낀 것을 이야기하다 보니 시간이 훌쩍 지나갔다.오두막에서 내려다본 숲은 아직 연녹색과 연노랑이 섞여 있었다. 조금 더 추워지면 메타세쿼이아도 황갈색으로 물들 것이다. 하지만 우리는 그 풍경을 끝까지 보지 못할지도 모른다. 2주 후면 정든 이 동네를 떠나 다른 고장으로 이사를 가기 때문이다.로리는 이 마을을 떠나기 싫다고 했다. 날마다 걷던 숲과 도서관을 떠나는 일이 왜 아쉽지 않겠는가. 나 역시 그렇다. 로리는 엄마 뱃속에서부터 찾아왔던 숲이고, 태어나 지금까지 자란 곳이니 그럴 만도 하다. 그래서 로리와 '단풍 소풍'을 떠난 것은 참 잘한 것 같다. 단풍이 절정에 이르기 전에 낙엽을 날리고, 청설모를 만나고, 오두막에서 도시락을 먹으며 가을을 즐겨 보았다.유명한 단풍 명소는 아니지만 이 숲에는 우리 가족의 오랜 시간이 담겨 있다. 로리에게도 언젠가 다시 찾아오고 싶은 장소로 남았으면 좋겠다. 단풍이 조금 늦게 들면 어떠랴. 오늘 우리는 이 숲에서 충분히 아름다운 가을을 보냈으니 이만하면 행복하다.