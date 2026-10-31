백남기 농민 죽음 책임자를 농협 계열사 사회이사로?

큰사진보기 ▲이처럼 백남기 농민 사망 사건에 대한 책임을 회피하고, 정보경찰을 이용한 불법 선거 개입으로 유죄 선거를 받은 강 전 청장이 이재명 정부의 농협에서 이사직을 맡게 된 데 대해 농민 단체는 분노했다. ⓒ 농민의길 관련사진보기

큰사진보기 ▲강신명 전 경찰청장 ⓒ 유성호 관련사진보기

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고 백남기 농민 사건 발생 당시 치안 총책임자였던 강신명 전 경찰청장이 지난 5월부터 농협금융지주 계열사인 NH저축은행의 사외이사로 재직 중인 사실이 뒤늦게 알려지면서 농민단체들이 반발하고 나섰다.강 전 청장은 박근혜 정부 시절인 2014년 8월부터 2016년 8월까지 경찰청장을 지냈다. 그가 재임하던 2015년 11월 14일 열린 제1차 민중총궐기 집회에서 쌀값 보장 등을 요구하던 백남기 농민이 경찰이 직사 살수한 물대포에 맞아 쓰러졌고, 약 10개월간 사경을 헤매다 2016년 9월 끝내 숨졌다.당시 강 전 청장은 집회 과잉 진압의 최고 책임자로 지목됐으나, 2016년 9월 국회 안전행정위원회 청문회에 출석해 '사람이 다치거나 또 사망했다고 해서 무조건 사과하는 것은 적절치 않다'는 취지의 발언을 해 국민적 공분을 샀다.이후 검찰 수사에서는 직접적인 지휘 책임을 묻기 어렵다는 이유로 무혐의 처분을 받았지만, 당시 현장 지휘관이었던 구은수 전 서울지방경찰청장 등은 업무상과실치사 혐의로 기소돼 2023년 대법원에서 유죄가 확정됐고, 지난 2020년 헌법재판소 역시 당시 직사 살수 행위를 "생명권과 집회의 자유를 침해하여 헌법에 위반된다"며 위헌으로 판단했다.이와 관련 '국민과 함께하는 농민의길'과 '(사)생명평화일꾼 백남기농민기념사업회'는 성명을 통해 "(백남기 농민) 죽음의 책임자가 농민의 피와 땀으로 세워진 농협의 이사가 됐다니, 기가 막히고 분통이 터질 노릇"이라며 "농민의 죽음 앞에서도 사과를 거부했던 자에게 농협이 이사 자리까지 내어주다니! 이보다 더한 농민 모욕이 어디 있는가"라고 강하게 성토헸다.'법적 자격 요건을 충족했기에 선임했다'라는 농협 측 해명에 대해선 "농민의 목숨은 안중에도 없고 권력자의 경력과 학위만 보인단 말인가. 농민의 죽음 앞에서 법적 자격을 운운하는 농협의 파렴치함에 치가 떨린다"라고 비판했다.단체들은 "이번 사건은 농협이 얼마나 농민과 동떨어진 조직으로 전락했는지를 적나라하게 보여준다. 농산물 가격 폭락과 빚더미에 농민들이 스스로 목숨을 끊는 지경에 내몰려도, 농협중앙회장은 농민의 고통을 외면한 채 각종 비리 의혹으로 수사를 받으면서도 자기 자리 보전에만 급급하다. 농민의 생존권보다 자신들의 권력과 기득권이 먼저인 것"이라며 "농민의 죽음에는 눈 하나 깜짝하지 않고, 그 죽음의 책임자에게 자리를 주는 농협. 이것이 정녕 농민을 위한 협동조합인가"라고 반문했다.이어 "그가 목숨 걸고 외쳤던 농산물 제값 보장과 농민 생존권의 요구는 여전히 해결되지 않았다. 그런데 농민의 고통을 외면하는 것도 모자라 그 죽음의 책임자까지 임원으로 앉힌 농협을 결코 용서할 수 없다"면서 강 전 청장의 사외이사직 즉각 해임과 농협중앙회장 사퇴 및 농협의 사과를 촉구했다.