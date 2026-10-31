구룡마을 이재민 앞에서 다시 읽은 김애란의 '안녕'

소설을 두 번째 읽으면서 유튜브에 접속했다. 화자 은미가 연인 헌수와 어느 아침 <러브 허츠(Love Hurts)>를 듣다가 '안녕'이라고 들었다는 그 대목을 내 귀로 확인하고 싶어서였다. 그런데 노래보다 먼저 나를 붙든 건 댓글이었다. 간접 경험으로는 만족하지 않겠다는 듯, 자기 귀로 꼭 확인하겠다며 달려온 사람들이 거기 있었다. "안녕이라 그랬어 읽고 온 사람들 모여라…" "김애란 작가님이 보내서 왔습니다."
댓글을 내려 읽다가 한 친구가 떠올랐다. 메신저로 이야기를 주고받던 그의 첫 문장은 늘 '안녕'이었다. 내 쪽에서 무슨 말이라도 해야 그의 말도 이어졌다. 김애란은 표제작에서 '안녕'에 '반갑다'와 '잘 가' 말고도 다른 뜻이 있다며, '평안하시냐' 혹은 '평안하시라'는 의미를 덧붙인다. 나에게 '안녕'이라고 말을 걸던 그 친구는 어떤 뜻이었을까?
나는 삶이 힘들 때, 관계가 아파서 미칠 것 같을 때 소설 속 화자의 시선을 따라가며 그 시간을 버틴다. 특정 작가를 좋아한다기보다 그 시기에 눈에 들어오는 책을 읽는다. 김애란의 책은 이번이 처음이었다. 학교 도서관에서 희망 도서 신청을 받길래 인터넷 서점에서 몇 권의 제목을 찾아 적어 냈는데, 그중에 이 소설집이 있었다.
<안녕이라 그랬어>(문학동네, 2025)는 일곱 편의 단편을 묶은 소설집으로, 수록작 <안녕이라 그랬어>를 그대로 책 제목으로 삼았다. 신형철 평론가는 김애란을 두고 "오랫동안 사회학자였고 이제야말로 유감없이 그렇다"고 썼다. 다 읽고 나니 그 말에 고개가 끄덕여진다.
일곱 편의 화자는 모두 다르다. 배우 이연, 이름 없는 '나', 독서지도사 주희, 은행원 기태, 엄마와 하루를 보내는 기진, 엄마를 떠나보낸 은미, 남편을 잃은 지수. 그런데 읽다 보면 이들이 서로 다른 무대에서 같은 동작을 되풀이하고 있다는 걸 알게 된다.
먼저 그들은 남의 공간에서 연기를 한다. <홈 파티>의 이연은 소위 잘나가는 사람들의 홈 파티에 초대받아 "최대한 저 사람들처럼 생각하자, 저 사람들 입장에서 느끼고 즐기자"고 다짐한다. 하지만 파티가 끝날 무렵 "그 모든 노력에도 불구하고 안 되는 게 있"다는 걸 깨닫는다.
<숲속 작은 집>의 '나'는 숙박 사이트에서 서로 평점을 매기는 대등한 관계인 줄 알면서도, "집주인 앞에 서자 나도 모르게 두 손을 공손히 모으고 자꾸 환하게 웃게" 된다. <좋은 이웃>의 주희 부부는 집을 사러 온 또래 부부를 위해 "친구라도 초대한 양 온종일 집을 쓸고 닦"지만, 그들이 떠난 뒤 한동안 아무 말도 하지 못한다. 남의 공간에 들어서는 순간, 몸이 먼저 자기 자리를 안다.
그 자리를 정한 건 누구일까. 소설 속 사회는 늘 개인을 가리킨다. <홈 파티>의 술자리에서 법률회사 김 변호사가 "세상에 금융 문맹이 너무 많아"라고 말한다. 그 말을 두고 이연을 초대한 성민은 "해방 이래 한 번도 돈을 욕망하지 않은 적 없으면서, 겉으로는 노동과 근면을 미덕인 양 가르쳐온 사회가 갑자기 저더러 문맹이라니" 억울했다며, "그간 저나 제 부모님이 살아온 방식을……응, 실존을 부정당한 것 같아서"라고 털어놓는다.
<좋은 이웃>의 주희를 가장 힘들게 한 것은 집값을 비웃는 댓글이 아니라 "'어쩌면 잘못은 정말 우리에게 있는 게 아닐까?' 하는 의심"이었다. <빗방울처럼>에서 전세 사기로 남편을 잃은 지수는 "바보같이 저런 걸 왜 당하지"라는 말 앞에서 아무 대답도 하지 못한다. 그 말이 바로 지수가 자신에게 끝없이 던져 온 말이었기 때문이다.
<이물감>의 기태는 젊은 날 "자신을 둘러싼 좌표는 그대로되 '나'라는 점만 이동하리라 착각"했다고 돌아본다. 김애란이 사회학자라는 말은 여기서 실감 난다. 그는 점을 탓하지 않고 좌표를 보여 준다. 예전의 주희라면 했을 말, 그러나 이제는 "입에서 차마 안 나"오는 말, "우리가 아니라 사다리를 의심해야지"를 소설이 대신 해 준다.
그렇다고 김애란이 인물들을 피해자 자리에 편히 앉혀 두지는 않는다. 주희는 아끼던 제자가 새 아파트로 이사 간다는 소식에 마음이 허전해지자 이렇게 묻는다. "마주보는 건 괜찮지만 올려다보는 건 싫은 걸까?" 그리고 "남의 욕망은 탐욕 같고 내 것만 욕구처럼 느껴"진다고 고백한다.
<레몬케이크>의 기진은 누군가의 부고 앞에서 손익을 따지는 자신이 싫다. 이 소설집이 서늘한 까닭은 타인을 향하던 질문이 결국 자기 자신에게 돌아오기 때문이다. 주희가 마지막에 깨닫듯, 우리가 정말 잃은 것은 "좋은 이웃이 될 수 있고, 또 될지 몰랐던 우리 자신"일지 모른다.
이 책에는 끝내 건네지 못한 말이 자주 나온다. <숲속 작은 집>의 '나'는 팁 문제로 메이드와 마음이 상한 뒤, 감사 인사가 적힌 쪽지를 바지 주머니에 구겨 넣고 돈만 두고 나온다. 그리고 남편 앞에서 "구겨진 '감사합니다'를 손끝으로 마냥 만지작거"린다. <빗방울처럼>의 지수도 무언가를 주머니에 넣고 다닌다. 삶을 정리하기로 마음먹은 뒤 "'그래, 그래도 돼'라는 말을 공깃돌마냥 넣고" 다니며 자주 만지작거린다. 하나는 하지 못한 감사이고, 하나는 해서는 안 될 다짐이다. 둘 다 아무도 들어 주지 않은 말이다.
굳게 닫힌 주머니를 여는 것은 거창한 언어가 아니다. 지수를 붙잡은 것은 낯선 도배사의 "무슨 일이 있었습니까?"라는 교과서 같은 한 문장이었다. 한국어가 모어가 아닌 이가 건넨 그 말은 "한국의 그 어떤 행정 언어나 법률 언어보다 더 정직하고 따뜻하게" 다가왔다. 은미도 말한다. "상투성이 뭐 어때서. 세상에 삶만큼 죽음만큼 상투적인 게 또 어디 있다고." 헌수의 말처럼 인생의 어두운 시기에 몸에 붙는 것은 "쉽고 오래된 말, 다 안다 여긴 말"이다. <좋은 이웃>의 위층 부부가 건넨 "좋은 이웃이 되겠습니다"가 주희에게 그토록 생경했던 것도 같은 이유일 것이다. 너무 오래된 말이라서, 너무 오래 잊고 있었던 말이라서.
은미는 <러브 허츠>의 "암 영(I'm young)"을 '안녕'으로 잘못 들었다. 헌수는 그때 바로잡아 준 일을 헤어지고 이 년 뒤 술에 취해 사과한다. "그래, 가만 들어 보니 그렇게도 들리는 것 같다고" 말해 줄걸, "콘크리트 보도에 핀 민들레마냥 팝송 안에 작게 박힌 한국어"가 참 예쁘고 서글프다고 해 줄걸. 소설의 마지막에 은미는 로버트가 하려던 말을 끝내 듣지 못한다. 잔액이 떨어져 화면이 꺼졌기 때문이다. 그래서 은미는 듣지 못한 말을 스스로 중얼거린다. "안녕"이라고, 부디 평안하라고. 은미의 말대로 "우리 삶에는 그렇게 틀린 방식으로 맞을 수밖에 없는 순간이 있"다.
화자들의 시선을 따라 읽다 보니, 세상은 수많은 사람이 한 줄로 손을 잡고 서 있는 모습 같다는 생각이 들었다. 설문지의 '전혀 그렇지 않다'부터 '매우 그렇다'까지 늘어선 리커트 척도처럼. 아주 나쁜 사람, 나쁜 사람, 그저 그런 사람, 좀 괜찮은 사람, 아주 괜찮은 사람. 나는 어디쯤 서 있을까?
지수가 아른거린다. '아주 나쁜' 집주인 때문에 보증금과 남편 수호를 잃고 삶을 정리하려던 순간에도 지수는 도배사를 불러 물이 새는 안방을 손본다. 아랫집에 젊은 부부와 갓 태어난 아기가 산다는 걸 알았기 때문이다. 2014년, 송파 세 모녀가 마지막으로 남긴 것도 "죄송합니다"라는 쪽지와 마지막 집세, 공과금이었다. 벼랑 끝으로 밀려난 사람들이 끝까지 이웃을 생각한다. 그리고 그 줄 어딘가에서 낯선 도배사가 건넨 한마디가 지수의 손을 다시 붙잡는다.
그 줄은 소설 밖에도 있다. 지난 10월 27일 서울 강남구 구룡마을에 불이 나 집을 잃은 사람들이 인근 중학교 강당에 머물게 되었다. <오마이뉴스>는 이 학교 학부모 412명이 모인 채팅방의 분위기를 전했다(관련 기사: [단독] '구룡마을 이재민' 수용 학교 학부모들 "왜 우리 학교냐" 분통
https://omn.kr/2kbot).
기사를 읽으며 주희가 피하고 싶었던 질문이 떠올랐다. '나라면 어땠을까?' 시험을 앞둔 아이의 부모였다면, 나는 그 방에 어떤 글을 남겼을까. "누군지도 모른다"는 말과 <좋은 이웃>에 인용된 <난장이가 쏘아올린 작은 공>의 한 구절, "서로 몰라서 그렇지. 우리는 한편이에요"는 똑같이 모름에서 시작한다. 그 모름이 벽이 될지 맞잡은 손이 될지는 결국 우리가 정한다.
그런데 정작 나는 어느 쪽 손을 잡고 있을까. 탐욕까지는 아니어도 나도 이 사회에서 성공하고 싶다. 며칠 전까지도 나는 지금 세 들어 사는 서울 집값이 경기도에 있는 내 집값보다 훨씬 많이 올랐고, 앞으로 차이가 더 벌어질 것 같으니 무리해서라도 이쪽에 집을 사야 하지 않을까 고민했다. <좋은 이웃> 속 주희의 후회, "그때 대출받아서라도 이 집을 샀어야 했는데"가 남의 말 같지 않았다. 주희가 묻는다. "우리가 잘살게 되면 우리가 '더' 잘살고 싶어지지 않을까? 그때도 이웃이 생각날까?" 그 질문이 이제 나를 향한다. 원하는 것을 손에 쥐었을 때에도 나는 그 줄에서 손을 놓지 않을 수 있을까.
메신저 너머의 그 친구가 보낸 '안녕'도 어쩌면 주머니 속에서 오래 만지작거리다 꺼낸 말이었을지 모른다. 그 뒤에 무슨 말이 이어질지는 내 대답에 달려 있었다. 이 책을 덮고 나니 그 말을 해석하려 애쓰기보다 먼저 묻는 편이 나았겠다 싶다. 무슨 일이 있었느냐고. 그리고 대답을 기다려 주는 것. 일곱 편의 소설이 저마다의 방에서 건네는 인사는 결국 그런 것이다. 반갑다는 말, 잘 가라는 말, 그리고 부디 평안하라는 말. 안녕.
덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 개인블로그에도 실립니다.