구룡마을 이재민 앞에서 다시 읽은 김애란의 '안녕'

▲김애란 소설집 <안녕이라 그랬어>학교 도서관 희망 도서로 신청해 처음 만난 김애란의 소설. 일곱 편의 단편 속 인물들은 저마다의 방에서 '안녕'을 건넨다. ⓒ 문학동네 관련사진보기