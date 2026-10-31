같은 한국말인데, 왜 물어보기 두려웠을까

큰사진보기 ▲북향민들이 한국 사회에 정착하면서 마주하는 낯선 외래어와 문화적 차이를 표현한 이미지. ⓒ Chat GPT 관련사진보기

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큰사진보기 ▲스카치 테이프 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

이번 화부터는 북향민들이 한국 사회에 정착하면서 경험하는 다양한 에피소드를 함께 나누고자 한다. 지난 글에서는 북향민들이 대한민국에 오기까지 다양한 이유가 있고, 그 중심에는 '가족과 함께 더 잘 살기 위한' 꿈이 담겨 있음을 이야기했다. 제3국에서 누구를 만나 어떤 삶을 살았는지, 북송을 경험했는지, 먼저 한국에 온 가족이나 친구가 있는지에 따라 선택하는 이유도 달라진다.2002년 7월 내가 입국할 당시 북향민의 누적 입국자 수는 2천 명대였다. 그런데 올해 6월 기준 누적 입국자는 3만 4600명, 해외 거주자와 사망자 등을 제외한 국내 거주자는 3만 1541명이다. 이 가운데 수도권에 2만여 명이 살고 있다. 연령별로는 50대가 9720명으로 가장 많고 40대 8224명, 30대 6592명 순이다.북향민들의 한국살이는 그야말로 전쟁터를 방불케 한다. 한국 사회에 적응하기도 바쁜데 입국 과정에서 발생한 브로커 비용을 갚아야 하는 사람도 있고, 중국이나 북한에 남겨둔 가족에게 돈을 보내고 안부도 전해야 한다. 부푼 꿈을 안고 왔지만 정작 삶을 시작하면 마음속에서 또 다른 전쟁이 시작되는 것이다.물론 이것은 부정적인 의미만은 아니다. 저마다 한국 사회에서 어떻게 살아갈지 고민하고 미래를 개척해 나간다. 다만 그 이면에는 경제적 문제와 가족과의 분리, 낯선 인간관계 등 복잡다단한 사정이 얽혀 있다. 새로운 세상에 와서 하나부터 열까지 모두 새로 배우고 익혀야 하는데, 그중에서도 공통적으로 부딪히는 어려움이 바로 '언어'다.모든 대화와 글에 섞여 있는 외래어로 곤욕을 치르는 일이 한두 번이 아니다. 더 넓게 보면 문화 차이라고도 할 수 있다. 남과 북의 체제가 다르니 그 안에서 형성된 생활방식과 대화의 맥락도 다를 수밖에 없다. 말투든 북한식 문화든 억지로 바꿀 수 없고 살면서 자연스럽게 익혀야 하는데, 먹고사는 경쟁에 치여 그 역시 여간 어려운 일이 아니다.지난 15화 말미에 잠깐 언급했지만 나는 베란다에 설치하는 창문을 '샷시'라고 부르는 것을 듣고 적잖이 당황했다. 왜 창문이라는 말이 있는데 이걸 굳이 '샷시'라고 부르지? 결국 이것은 시작에 불과했다.2004년 대학교에 들어간 나는 대학에서도 낯선 풍경을 많이 접했다. '페이퍼'를 제출하라고 해서 무슨 말인가 했다. 우리는 흔히 '숙제를 낸다'고 표현하기 때문이다. 학생들이 모여 앉아 '족보' 이야기를 하는데 그건 또 뭔가 하고 귀담아듣기도 했다. 지금 생각하면 모르는 것투성이였다. 그래도 하나씩 하나씩 배우며 익혀갔다.우리 고향 사람들의 에피소드는 정말 많은데 그중 두 가지 실화만 나누고자 한다.어느 작은 회사에 취직한 한 북향민이 사장님에게 '스카치테이프'를 좀 가져다 달라는 말을 들었다. '예' 하고 대답해 놓고는 사무실을 계속 뱅뱅 돌았다고 한다. 무슨 말인지 몰랐고, 다른 직원들이 일하고 있어 물어보지 못했다. 사장님에게 다시 묻자니 '그것도 모르냐'고 할까 봐 눈앞에 스카치테이프를 놔두고 돌아다녔던 것이다. 사장님도 황당했겠지만 본인은 얼마나 진땀을 뺐을까.또 어떤 여성은 식당에서 서빙을 담당했는데, 손님들이 나간 뒤 사장님이 비어 있는 테이블을 얼른 '세팅'하라고 했다. 대답은 힘차게 해놓고 계속 마룻바닥을 밀대로 열심히 닦았다고 한다. 몇 차례 말하던 사장님이 버럭 화를 내자 밖으로 나와 친한 한국 출신 지인에게 '세팅하라는 말이 뭐냐'고 울면서 물어봤다고 한다. 이 외에도 헤아릴 수 없는 실화가 가득하다.문제는 대화 중에 모르는 단어가 한두 개면 모르겠지만 여러 개가 있다 보면 움츠러들 수밖에 없다는 것이다. 한민족이고 같은 한국말을 쓰니 소통에 어려움이 없을 거라고 생각하기 쉽다. 그러나 북한에서는 오랜 시간 외래어 대신 우리말을 사용하도록 강조해 왔고, 북한의 규범어를 '문화어'라고 불렀다. 반면 남한에서는 '표준어'를 사용하지만 일상생활에는 외래어가 많이 섞여 있다. 그러니 살면서 부딪히는 언어가 얼마나 다르겠는가.대학교 1학년 때 교수님이 수업 중간에 "이거 있잖아, 너희 중학교 몇 학년에서 배웠지? 그 얘기야" 하고 건너뛰는 적이 여러 번 있었다. 그럴 때마다 내 머릿속에는 어떤 빈 공백이 생긴 채로 알지도 못하는 어떤 이야기들을 새로이 장착해 가는 기분이었다. 전혀 이해가 되지 않았다. 남한 학생들이 배운 역사를 전제로 설명하는데, 더욱이 서양철학 같은 것에 백지상태였던 내게 대학교 1학년 수업은 정말 외국어를 듣는 수업이나 진배없었다.식당이나 카페에 가도 못 알아듣는 단어가 수두룩하다. 우리 엄마는 친구들끼리 카페에 가면 뭐가 뭔지 몰라 나와 함께 먹었던 음료 이름을 익혔다가 주문한다고 했다. 엄마의 친구 한 분은 '아메리카노'라는 말이 생각나지 않아 자기도 모르게 "아프리카노 한 잔 주세요"라고 해서 모두 배꼽을 잡았다는 일화도 있다.물론 한국에서도 시골이나 농촌에만 계시던 분들이 서울에 오면 지하철 갈아타는 것부터 모르는 게 많다고 한다. 그런데 북향민에게는 이런 문화를 모르는 것 이면에 다른 하나의 두려움이 있다. 바로 '말투'다.몰라서 물어보고 싶은데 내 말투나 억양 때문에 사람들이 어떻게 볼까 싶어 섣불리 묻지 못한다. 질문하는 순간 북한 출신이라는 사실이 드러날까 봐 걱정하는 것이다. 자신의 출신을 알리는 것을 꺼린다는 것 자체가 이 사회에서 그 사실이 플러스가 아닌 마이너스로 작용할 수 있음을 알고 있다는 의미이기도 하다. 실제로 말투를 듣고 어디서 왔냐고 물으면 북한 출신이라고 밝히는 대신 '조선족'이라고 대답한다는 이야기도 주변 지인들에게 여러 번 들었다.남북하나재단의 2025년 사회통합조사에서도 이러한 현실을 엿볼 수 있다. 지난 1년간 북한 출신이라는 이유로 차별이나 무시를 당한 경험이 있다고 답한 사람은 전체 응답자의 14.0%였다. 그 경험이 있는 사람들에게 이유를 물었더니 '말투·생활방식·태도 등 문화적 소통방식의 차이'가 72.3%로 가장 많았고, '북한이탈주민에 대한 부정적 인식'이 39.5%로 뒤를 이었다. 단어를 모르는 문제를 넘어 말투와 태도까지 오해와 차별의 요인이 되는 것이다.물론 북한 사람을 한 번도 만나보지 못한 남한 사람들의 입장도 이해는 된다. 같은 언어를 사용하면서도 서로 다른 말투와 표현이 낯설 수밖에 없을 것이다. 그러나 북향민들에게는 그 낯섦이 단순한 불편함으로 끝나지 않는다. 말 한마디에 자신의 출신이 드러나고, 그로 인해 어떤 시선과 대우를 받게 될지 모른다는 두려움이 뒤따르기 때문이다.그렇다고 누군가 대신 살아줄 수 있는 삶도 아니었다. 북향민들은 저마다 처한 상황 속에서 먹고살기 위해, 가족을 지키기 위해, 이 사회의 일원이 되기 위해 수많은 시행착오를 겪으며 스스로 그 어려움들을 헤쳐 나가야 했다. 낯선 언어를 익히는 것부터 사람들과 관계를 맺고 살아가는 방식까지, 그 모든 것이 새로운 배움의 과정이었다.하지만 그 과정에 어려움만 있었던 것은 아니다. 북향민들의 사정을 이해하려 애쓰고, 모르는 것을 친절하게 알려주며, 때로는 가족처럼 손을 내밀어 준 한국 사람들도 참 많았다. 나 역시 그런 사람들을 만난 사람 중 하나다. 돌아보면 나도 그들이 베풀어 준 사랑을 먹고 여기까지 살아왔다.