'저PBR기업' 151곳 첫 공개... 이마트 0.15배·롯데쇼핑 0.17배

큰사진보기 ▲서울 여의도 한국거래소 홍보관에서 한 시민이 전광판 앞을 지나가고 있다(기사 내용과 무관한 자료사진). 2024.1.17 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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■ 2026년 11월 저PBR기업 공표 대상(151곳)

▲ 유가증권시장(96곳)

AK홀딩스(0.16배), BGF(0.19배), CS홀딩스(0.23배), DB증권(0.33배),

DL(0.24배), DRB동일(0.17배), DSR제강(0.38배), E1(0.28배),

HL D&I(0.15배), HS화성(0.25배), KCC글라스(0.27배), LG헬로비전(0.25배),

LX홀딩스(0.29배), SG세계물산(0.16배), SJM(0.20배), SUN&L(0.06배),

강남제비스코(0.25배), 경방(0.26배), 계룡건설(0.19배), 고려제강(0.23배),

광동제약(0.51배), 기신정기(0.21배), 깨끗한나라(0.29배), 넥센(0.22배),

농심홀딩스(0.29배), 대한방직(0.19배), 대한제분(0.18배), 대한해운(0.27배),

대한화섬(0.19배), 동부건설(0.32배), 동양(0.16배), 동일산업(0.19배),

동일제강(0.17배), 동화약품(0.37배), 디와이(0.25배), 롯데쇼핑(0.17배),

롯데케미칼(0.18배), 롯데하이마트(0.15배), 무림P&P(0.20배), 무림페이퍼(0.16배),

무학(0.33배), 사조오양(0.32배), 삼양사(0.29배), 삼양홀딩스(0.23배),

삼영전자(0.40배), 삼정펄프(0.24배), 삼호개발(0.30배), 새론오토모티브(0.21배),

서흥(0.43배), 성창기업지주(0.10배), 세방(0.23배), 세아홀딩스(0.21배),

세원정공(0.15배), 세이브존I&C(0.17배), 스카이라이프(0.35배), 신도리코(0.34배),

신라교역(0.22배), 신세계 I&C(0.46배), 아이티센씨티에스(0.26배), 에이프로젠바이오로직스(0.16배),

영풍(0.17배), 원림(0.25배), 유성기업(0.17배), 이건산업(0.18배),

이마트(0.15배), 이화산업(0.25배), 인터지스(0.18배), 일신방직(0.26배),

전방(0.21배), 제일파마홀딩스(0.37배), 종근당홀딩스(0.28배), 지엠비코리아(0.23배),

진도(0.27배), 케이비아이동국실업(0.16배), 케이씨(0.48배), 코오롱(0.15배),

코오롱글로벌(0.32배), 크라운해태홀딩스(0.21배), 태광산업(0.23배), 하이트진로홀딩스(0.31배),

한국전자홀딩스(0.10배), 한국종합기술(0.23배), 한독(0.45배), 한솔제지(0.23배),

한솔홀딩스(0.23배), 한신공영(0.14배), 한진(0.17배), 한화생명(0.27배),

현대제철(0.19배), 현대차증권(0.31배), 현대코퍼레이션홀딩스(0.32배), 화천기공(0.23배),

환인제약(0.44배), 황금에스티(0.23배), 휴스틸(0.19배), 흥국화재(0.20배)

▲코스닥시장(55곳)

KCC건설(0.20배), S&K글로벌(0.30배), SG&G(0.10배), SGC E&C(0.16배),

경남제약(0.36배), 국순당(0.26배), 넥스턴앤롤코리아(0.22배), 대원(0.14배),

대창스틸(0.28배), 대한약품(0.50배), 동우팜투테이블(0.19배), 동원개발(0.17배),

매일홀딩스(0.31배), 모베이스(0.22배), 무림SP(0.12배), 삼보판지(0.23배),

삼아제약(0.38배), 서한(0.13배), 선광(0.29배), 성우전자(0.31배),

세원물산(0.17배), 세중(0.21배), 슈피겐코리아(0.31배), 승일(0.25배),

신원종합개발(0.22배), 씨유메디칼(0.37배), 아이디스홀딩스(0.37배), 아이즈비전(0.17배),

아즈텍WB(0.18배), 알피바이오(0.42배), 액토즈소프트(0.16배), 앱토크롬(0.07배),

에이치케이(0.33배), 에코볼트(0.14배), 에코심플렉스(0.40배), 예림당(0.23배),

오디텍(0.24배), 오션인더블유(0.09배), 우리엔터프라이즈(0.13배), 원익(0.51배),

원일특강(0.18배), 유성티엔에스(0.25배), 유진기업(0.26배), 인지디스플레(0.16배),

인콘(0.31배), 제놀루션(0.40배), 캐프(0.30배), 케이엠(0.33배),

코위버(0.37배), 티케이케미칼(0.12배), 파인디지털(0.32배), 파커스(0.37배),

한국캐피탈(0.28배), 화일약품(0.24배), 휴맥스(0.20배)

한국거래소가 장기간 주가가 순자산가치에도 미치지 못한 상장사 151곳을 '저PBR 기업'으로 처음 선정해 공개했다. 이마트, 롯데쇼핑, 현대제철, 한화생명 등 유가증권시장(코스피)의 주요 대기업들도 대거 명단에 올랐다.PBR(주가순자산비율)이란 회사의 시가총액을 순자산으로 나눈 값이다. PBR이 1배보다 낮다는 건, 시장이 이 회사의 몸값을 회사가 실제로 가진 재산 만큼도 쳐주지 않고 있다는 뜻이다.한국거래소는 1일 코스피 시장 96곳, 코스닥 시장 55곳 등 총 151곳을 저PBR 기업으로 선정했다고 밝혔다. 지난 3월 정부가 발표한 '자본시장 체질개선 방안'의 후속조치다. 금융당국은 기업이 주주가치를 높이려 노력하지 않고 주가를 방치하거나 오히려 낮게 유지하는 관행을 바로잡기 위해 이번 명단 공개를 추진했다.선정 기준은 '같은 업종 안에서 얼마나 낮은가'다. 거래소는 상장사를 11개 업종으로 나눈 뒤, 같은 시장·같은 업종 기업들끼리 PBR을 비교해 최근 3년 내내 코스피는 하위 25%, 코스닥은 하위 10% 안에 머문 기업을 골라냈다.그렇게 뽑힌 151곳의 PBR은 모두 0.51배 이하였다. 단순 평균을 내보면 코스피는 0.24배, 코스닥은 0.25배 안팎이다. 장부상 회사 순자산이 100원이라도 시장에서는 24~25원 정도로 평가받고 있는 셈이다. 이번 명단에서 PBR이 가장 낮은 곳은 코스피에서는 SUN&L(0.06배), 코스닥에서는 앱토크롬(0.07배)이었다.익숙한 대형 유통·제조·금융사들도 다수 포함됐다. 유통업계에서는 이마트(0.15배), 롯데쇼핑(0.17배), 롯데하이마트(0.15배)가 이름을 올렸다. 철강·화학에서는 현대제철(0.19배), 롯데케미칼(0.18배), 영풍(0.17배), 태광산업(0.23배)이 포함됐다. 금융권에서는 한화생명(0.27배), 흥국화재(0.20배), 현대차증권(0.31배), DB증권(0.33배)이 명단에 들었다.업종별로는 코스피의 경우 소재(23곳), 산업재(22곳), 자유소비재(18곳)가 전체의 65% 이상을 차지했고, 코스닥은 정보기술(17곳) 업종이 가장 많았다.일반적으로 기업이 상장하는 건 시장에서 제대로 가치를 인정받아 투자금을 모으기 위해서다. 주가가 순자산에도 미치지 못하면 새 주식을 찍어도 제값을 받기 어려워 상장한 의미가 퇴색된다. 기업 스스로 주가를 끌어올리려 나서는 게 자연스럽다는 이야기다.하지만 지금까지는 주가 부양의 '유인'이 크지 않았다. 우선 제도상 저PBR 자체가 상장폐지 사유가 아니었다. 게다가 대주주에겐 낮은 주가가 오히려 절세의 수단이 되기도 했다. 상속·증여세는 평가일 전후 2개월의 평균 주가를 기준으로 산정된다. 주가가 낮을수록 세금을 적게 내는 구조다.정부가 저PBR 기업을 상대로 상속·증여 때 주식 평가액을 높이는 방안을 올해 세제개편안에 담은 것도 이 때문이다. 다만 이 논의는 아직 국회 심의 중인 데다, 그 대상도 6년 가까이 하위권에 머문 기업으로 좁다.반면 이번 명단 공개는 그보다 넓은 범위의 기업을 당장 드러낸다. 명단은 상장공시시스템(KIND) '밸류업 페이지'에 오는 2일부터 내년 5월 4일 전일까지 게시된다. 증권사 모바일 주식 거래 앱(MTS)과 홈트레이딩시스템(HTS)에도 해당 기업을 검색하면 '저PBR' 태그가 나타난다.이와 함께, 거래소는 내년 151곳 모두를 대상으로 일대일 맞춤형 PBR 개선 컨설팅을 진행해 저PBR 원인 분석과 목표 설정, 계획 수립 등을 적극 지원하겠다고 밝혔다. 또 금융위원회는 기관투자자의 저PBR 기업 주주 관여를 촉진하도록 스튜어드십코드 가이드라인을 개정한 데 이어, 이행점검을 통해 모범사례를 발굴할 계획이다.