약전골목 끝에 만난 1954년… '마당 깊은 집'이 건넨 말

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큰사진보기 ▲대구 약전골목 좁은 길목 끝에 고즈넉하게 자리한 '김원일의 마당 깊은 집' 대문 풍경. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲전시관 마당 한쪽에 마련된 우물가와 수돗가 풍경. 목재 물지게를 지고 일어서자 어린 시절 부엌 물독을 채우던 부모님과의 추억이 아련히 떠올랐다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

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"어머나, 진짜 물지게를 질 줄 아시네요! 요즘 분들은 물지게를 지고 일어서서 양쪽을 잡지 않아 덜렁거리기 일쑤인데, 제대로 잡으시네요."

큰사진보기 ▲피란 시절의 삶을 복원한 '길남이네 방' 전시 공간. 어머니가 삯바느질을 할 때 쓰던 낡은 재봉틀과 한복, 이불따위가 좁은 셋방의 고단했던 생계를 보여준다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

"내 귀밑머리 셀 때 눈 감으면 어머님 / 귀밑머리에 눈물 머무니 / 옛 말씀 마음을 적신다. / 정직한 사람이 되어라."

큰사진보기 ▲약전골목 인근 식당 앞에 세워진 신문팔이 길남이 동상. 책 탑 옆에서 신문 가방을 들고 서 있는 동상이 피란 시절 대구의 역사를 증언하고 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲막내 길수를 엎고 신문 배달하러 간 길남이를 기다리는 어머니를 형상화한 '엄마의 마음' 조각상. 지인들과 함께 골목길 속 길남이네 흔적을 찾아 나서며 가을밤의 추억을 더했다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

[관람 안내 팁]

▶위치: 대구광역시 중구 약령길 33-10 (계산동2가, 중구생활문화센터 내)

▶관람 시간: 09:00 ~ 18:00 (매주 월요일, 1월 1일, 설·추석 당일 휴관)

▶관람료: 무료

▶주요 볼거리: 소설 속 셋방·마당 모형, 김원일 작가 아카이브, 길남이 신문팔이·물지게 체험 공간, 약전골목 내 길남이 동상

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

지난 30일, 비바람이 지나간 뒤 제법 따스한 볕이 감돌던 가을날, 여유로운 짬이 생겼다. 저녁 약속 장소가 마침 대구 약전골목 안이라 조금 일찍 길을 나섰다. 아침부터 이어진 일정에 몸은 꽤 고단했으나, '김원일의 마당 깊은 집' 안내판을 보는 순간 눈이 번쩍 뜨였다.은은한 한약재 냄새가 코끝을 스치는 약전골목은 걸어 숨을 쉬는 것만으로도 건강해지는 듯한 기분을 준다. 그 좁은 골목을 따라 조금만 들어서면 고즈넉한 문학체험 전시공간 '김원일의 마당 깊은 집'을 만날 수 있다. 예전 문화투어 때 방문한 적이 있지만, 당시엔 시간이 부족해 늘 아쉬움이 남아있던 차였다. 혼자 호젓하게 살펴볼 기회가 오자 망설임 없이 나무 대문을 열었다.대문을 열고 들어서면 작고 아담한 마당이 반긴다. 첫인상은 '문학체험 공간치고는 참 좁다'는 것이었다. 하지만 이내 고개가 끄덕여졌다. 소설 <마당 깊은 집>은 6.25 전쟁 직후인 1954년 대구 장관동의 어느 피란민 셋집을 배경으로, 월북한 아버지를 대신해 삯바느질로 생계를 잇는 어머니와 13~14살 어린 나이에 신문팔이에 나선 주인공 길남이네 식구, 그리고 저마다의 상처를 안고 모여든 피란민들이 한 마당을 나누며 억척스럽게 삶을 일구어내던 자전적 문학이다. 그러니 이 정도 폭의 마당이야말로 그 시절의 팍팍한 현실을 가장 정직하게 반영한 크기일 터다.마당 곳곳에는 그 시절의 애환을 오롯이 복원한 체험 공간이 아기자기하게 들어서 있다. 신문팔이 길남이 체험하기부터 물지게 체험, 책을 든 김원일 작가의 등신대까지 다채롭다.마당 한쪽에 놓인 낡은 목재 물지게를 양손으로 야무지게 움켜쥐고 일어서자, 상주하는 해설사님이 눈을 크게 뜨며 반갑게 칭찬을 건넸다.해설사님의 말 한마디에 순식간에 수십 년 전 어린 시절로 시간 여행을 떠났다. 초등학교 시절, 들일 나가신 부모님이 돌아오시기 전에 부엌의 커다란 물독을 가득 채우는 일은 늘 나의 몫이었다. 시키지 않아도 부모님의 수고를 조금이라도 덜어드리고 싶었고, 집에 돌아와 나를 기특하다며 안아주실 부모님의 따스한 칭찬이 그리도 좋았다.집집마다 수도가 보급되며 우물가나 마을 수돗가에 모여 나물을 씻고 도란도란 이야기를 나누던 풍경은 이제 사라졌다. 문명의 발달은 압도적인 편리함을 안겨주었지만, 서로의 안부를 묻고 소박한 온정을 나누던 우물가 공동체의 온기까지 가져가 버린 것은 아닌지 아쉬움이 밀려왔다. 각자도생과 고립이 익숙해진 오늘날이지만, 좁은 마당 하나를 나눠 쓰며 서로를 보듬던 피란민들의 삶이나 우물가의 수다처럼, 타인과 나누고 아끼는 마음은 우리 민족의 몸속 깊은 곳에 유전인자처럼 고스란히 남아있음을 새삼 느낀다.전시관 내부로 들어서면 소설 <마당 깊은 집>과 드라마 속 공간이 실감 나게 펼쳐진다. 김원일 작가의 어머니가 생전 삯바느질을 하며 쓰시던 재봉틀과 직접 만드셨다는 한복이었다. 소설 속 길남이 어머니가 삯바느질로 홀로 어린 남매들을 키우며 생계를 이어가던 모습이 겹쳐지며, 피란 시절 한 가족이 짊어져야 했던 삶의 무게가 가슴 묵직하게 와닿았다.전시관 주렴 한편에 적힌 작가의 시 구절이 어머니의 한복과 맞물려 깊은 울림을 전해왔다.문턱을 넘어 왼쪽 작가의 아카이브 공간으로 들어서면 김원일 작가의 생애와 원고, 훈장 등을 만날 수 있다. 무엇보다 인상적인 것은 세계 각국어로 번역되어 출간된 그의 소설집들이었다. 당연히 가장 먼저 번역되었을 것으로 생각했던 영어권(미국) 번역본이 2013년으로 가장 늦었고, 오히려 독일, 프랑스, 페루, 러시아 등에 먼저 알려졌다는 사실이 꽤나 의외였다. 한국 현대사의 상처와 피란민의 삶을 담은 문학이 국경을 넘어 글로벌한 공감을 얻었다는 사실에 뿌듯함이 솟아올랐다.해설사님의 설명에 따르면, 이곳 전시관은 김원일 작가가 실제 살았던 집은 아니다. 본래 대구 중구의 옛 남성동 경로당 부지였던 한옥을 중구청에서 매입하여 원도심의 문화 공간으로 리모델링한 것이다. 실제 소설의 배경이 된 장소는 약전골목 근처 주차장 부지 부근으로, 현재는 신문을 배달하는 길남이의 동상이 세워져 옛 기억을 대신 증언하고 있다. 13살 나이에 대구로 찾아와 삯바느질하는 어머니 밑에서 신문팔이를 하며 자란 작가의 자전적 경험에, 당시 만난 수많은 피란민들의 특색 있는 사연들이 더해져 불후의 명작 <마당 깊은 집>이 탄생한 것이다.약속 시간이 다 되어 아쉬움을 뒤로한 채 전시관 대문을 나섰다. 해설사님이 일러준 근처 '길남이 동상'의 위치를 기억하며 저녁 모임 장소로 이동했다.오랜만에 만난 동료들과의 식사는 풍성했다. 미리 준비해 간 단감을 나누고, 칠성시장에서 잔뜩 사 온 싱싱한 콩나물을 한 웅큼씩 덜어주며 온정을 주고받았다. 비록 시대는 달라졌지만 우물가에서 나물을 나누고 물지게를 채워주던 그 시절의 따스함이 동료들과의 콩나물 한 봉지 속에서도 여전히 넘쳐나고 있었다.식사를 마친 후, 지인들을 이끌고 자연스럽게 다시 '김원일의 마당 깊은 집'으로 향했다. 살짝 '일일 해설사'를 자처하며 지인들에게 전시관을 안내했다. 마침 방문한 날이 금요일이라 '금·토·일 밤마실 투어'가 진행 중이었다. 오후 6시가 넘은 시각이었지만 불 밝힌 한옥 문이 환히 열려 있었다. 마당에 밤이 내리자 한옥에서 뿜어져 나오는 조명과 김원일 작가의 등신대가 어우러져 낮과는 또 다른 고즈넉한 운치를 자아냈다(대구 중구청에서 주관하는 이 밤마실 투어는 11월까지 매주 금·토·일에 진행되며, 중구청 문화관광 홈페이지나 현장 안내를 통해 참가를 신청할 수 있다).전시관을 나온 우리는 약전골목 길남이 동상을 찾아 발길을 옮겼다. 한약재박물관 앞을 지나다 마침 '밤마실 음악당'에서 흘러나오는 노래 "시월의 어느 멋진 날에" 소리에 이끌려 발걸음을 멈추었다. 그곳에서는 신명 나는 고고장구 공연이 펼쳐지고 있었고, 한쪽에서는 북어 풍경 만들기, 캐리커처 그려주기 등 다양한 체험 행사가 한창이었다.지인들과 어울려 각자의 캐리커처를 그리고 북어 풍경을 만들며 풍성한 가을밤의 추억을 쌓았다. 해설사님의 설명을 떠올리며 인근에 위치한 길남이 동상 두 곳을 찾아 나란히 정겨운 인증샷까지 남긴 뒤 아쉬운 작별을 고했다. 식후 차 한 잔 마시는 시간을 대신해 뜻밖에 만난 풍성한 문화 체험에 지인들 모두 감탄사를 연발했다.어두워진 대구 골목길을 걸어 집으로 돌아오는 길, 가슴 속 깊은 곳에서 정겨운 온기가 퐁퐁 샘솟았다. 1954년 전쟁의 상흔 속에서도 삶을 일구어내던 길남이네의 억척스러운 생명력, 수십 년이 지나도 우리 혈관 속에 유전인자처럼 도는 따스한 나눔의 정, 그리고 오늘날 그 골목길에서 나눈 작지만 찬란한 마음들이 교차하며 잊지 못할 가을밤을 선물해 주었다.