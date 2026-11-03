스마트안경 적발? 글쎄... 수능 시험장에선 이런 민원도

큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 31일 앞으로 다가온 10월 19일 오후 경남 창원시 마산합포구 성지여자고등학교에서 고3 학생이 야간자율학습(자습)을 하고 있다. 올해 수능 시험일은 오는 11월 19일이다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"재채기와 기침 소리가 집중하는 데 방해가 됩니다."

"신경이 쓰이니, 움직이지 마시고 가만히 서 계십시오."

"우리 시험장에선 부정행위가 없어야 합니다."

"민원이 제기되지 않도록 각별하게 유념해 주십시오."

큰사진보기 ▲교육부는 앞으로 대학수학능력시험(수능)에서 스마트안경을 활용한 부정행위를 형사처벌할 수 있도록 적극적으로 고발이나 수사의뢰를 하기로 했다. 수능 부정행위자의 응시자격 정지 기간을 현행 1년에서 3년으로 상향하는 방안도 추진한다. 교육부는 10월 29일 이러한 내용을 담은 '수능 스마트안경 활용 부정행위 관련 대응 계획'을 발표했다. 사진은 이날 서울 한 가전매장 스마트안경 판매대 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"살짝 고개를 들어달라는 말도 조심스러운데, 안경을 벗어 건네 달라는 말을 할 수가 있을까요? 더욱이 안경을 안 쓴 수험생이 거의 없는 현실에서, 일일이 안경을 검사한다고 해도 시늉으로 끝날 수밖에 없어요. 꼼꼼하게 검사한답시고 시간을 끈다면, 100% 민원감이죠."

"내년이 될지, 내후년이 될지는 확신할 수 없지만, 스마트 안경이 수능과 내신을 무력화하는 '게임 체인저'가 될 게 분명해요. 사회적 합의 대신 기술의 발달로 강제된다는 게 찜찜하긴 하지만, 어쨌든 모범 정답을 찾는 지필고사가 수명을 다해가고 있는 거죠."

올해도 어김없이 수능 감독관으로 차출됐다. 수능 시험장으로 지정된 학교는 말할 것도 없고, 고등학교 교사라면 특별한 경우를 제외하곤 대부분 수능 감독관으로 배정된다. 학교마다 조금씩 차이는 있지만, 자녀가 수험생이거나 고3 담임교사, 퇴직이 머지않은 원로 교사 등이 배려 차원에서 예외일 따름이다.학교마다 나름 정한 예외 규정이 있다는 건 그만큼 수능 감독관 차출을 꺼린다는 뜻이다. 누구는 '가욋돈 벌이 아니냐'고 웃으며 이야기를 하지만, 수험생처럼 고사장에 갇혀 종일 긴장 속에 보내야 하는 고충을 헤아린다면 쉽게 할 수 없는 말이다. 시험 뒤 민원 걱정까지 해야 하니, 모든 게 그날 끝나는 것도 아니다.몇 해 전 직접 겪었던 일이다. 모르긴 해도, 대부분의 수능 감독관이 한두 번쯤은 겪었을 '사소한' 사안이라, 말 꺼내기가 조금 민망하긴 하다. 적어도 시험장 안에서 수험생과 감독관은 철저히 '갑'과 '을'의 관계라는 점과 시험장 안의 분위기가 그만큼 예민하다는 걸 부디 알아주길 바라는 마음에서다.한두 번의 재채기와 기침, 책상 사이 통로를 오가는 조심스러운 발걸음에도 수험생들은 그냥 넘어가지 않았다. 마스크를 쓴 채 소매로 가리며 최대한 소리를 억제했지만, 예민해진 몇몇 수험생들에겐 천둥소리처럼 들렸던 모양이다.때는 2교시 수학 영역 시간이었다. 히터로 실내가 너무 건조했는지 순간 재채기가 연거푸 났다. 미리 비염 약을 먹고 왔는데도 소용없었다. 한 수험생의 항의에 죄송하다는 말도 못 꺼내고 그를 향해 머리만 조아렸다. 만약 죄송하다는 말을 건넸다면, 또 다른 수험생에게 시험에 지장을 초래한다며 지적 당할 게 틀림없다.같은 시간에 이런 일도 있었다. 엎드려 있던 한 수험생이 코를 곤 것이다. 수능 시험장에도 '수포자(수학 포기자)'는 있기 마련이다. 옆에 앉아 있던 다른 수험생이 나를 쳐다보며 손가락으로 그쪽을 가리켰다. 깨워달라는 신호였다. 화들짝 놀라 다가가 책상을 두드리며 깨웠지만, 이내 엎드려 버렸다. 이제부턴 코를 골면 순전히 감독관 책임이 될 터였다.다행히 이 일들로 교육청에 민원이 제기되진 않았다. 당시 다른 시험장에 배정된 몇몇 동료 교사들은 민원이 제기되어 소명하느라 경황이 없었다. 이유도 가지각색이었다. 종료령이 울렸는데도 볼펜을 쥐고 있는 수험생을 제지하지 않았다거나 해당 시험과 직접적 관련이 없는 말을 반복했다는 '죄'였다.이런 황당한 이유도 있다. 감독관의 옷에서 풍기는 향수 냄새가 거슬렸다거나 응시 원서의 사진과 대조하는 과정에서 얼굴을 빤히 쳐다봐서 부담스러웠다는 민원도 제기됐다고 한다. 전날 감독관 회의 때 강조되는 사항이긴 하지만, 이렇게 해서 제대로 감독할 수 있겠냐며 볼멘소리를 늘어놓는 교사가 한둘 아니다.교육청에서 온 파견관과 시험장 관리자인 학교장이 시험장에 배정된 감독관들 앞에서 입이 닳도록 강조하는 이야기다. 부정행위가 확인되면, 매 교시 해당 시험실 감독관은 물론, 관리자와 파견관 모두 골머리를 앓게 된다. 법적 책임을 감수해야 하는 상황까지 발생할 수 있다. 교사들이 수능 감독관을 기피하는 가장 큰 이유다.이 와중에 '큰 놈'이 왔다. 인공지능(AI) 기술이 장착된 스마트 안경이 올해 수능 시험장에 반입될 거라는 흉흉한 소문이 떠돌고 있다. 실제로 각종 시험에서 스마트 안경의 '효능'은 여러 차례 검증이 됐다. 토익 등의 어학 시험뿐만 아니라 국가 기술 자격시험과 중학교와 고등학교의 지필고사, 일부 대학의 논술 시험에 이르기까지 적발된 곳도 전방위적 양상을 띠고 있다.얼마 전 인공지능을 활용해 과거 수능 시험 문제를 풀게 했더니 불과 몇 분 만에 의대 합격선 점수를 능가했다는 보도가 나왔다. 직후 스마트 안경에 대한 관심이 폭증했고, 아이들 사이의 대화에서도 단연 '핫한' 소재가 됐다. 스마트 안경 활용 사례가 속속 보도되고 있으니, 조만간 이를 피하기 위한 온갖 기상천외한 방법이 개발될 거라고 예언하는 아이도 있다.정부도 발 빠르게 대응했다. 적발 시 공무집행방해나 업무방해죄를 적용하여 형사 고발하겠다는 것과 응시 자격 정지 기간을 1년에서 3년으로 늘리는 방안을 꺼내 들었다. 시험장별 스마트 안경 착용 여부를 판별할 전담 인력을 배치하는 대책도 추가됐다. 아울러, 감독관이 수험생과 학부모의 민원과 소송 등에 휘말리지 않도록 적극 지원하겠다고 밝혔다.감독관을 법적으로 보호하고 스마트 안경을 통한 부정행위에 대해 일벌백계한다는 취지이지만, 그 실효성에 대해서 교사들은 한결같이 고개를 갸웃거리고 있다. 나날이 기술적으로 진화하는 스마트 안경이 몰고 올 시험장에서의 혼란을 정부가 제도로써 막아내기란 역부족이라는 거다. 늘 그렇듯, 법과 제도가 기술의 발전 속도를 따라가기란 불가능하다.동료 교사들은 이구동성 스마트 안경을 쓴 아이들의 '승리'를 점쳤다. 열 사람이 한 도둑을 못 잡는 법인데, 도둑이 스마트 안경이라는 '도깨비방망이'까지 손에 쥐였으니 싸움은 해보나 마나라고 했다(교육부가 최근 각 시도교육청에 보낸 '수능 상황별 대처 요령'에 따르면, 시험 도중 스마트 안경 착용이 의심되는 수험생을 발견했더라도 문답지 수거가 끝난 때에 검사를 해야 한다. 만약 시험 시작 전 스마트안경 착용이 의심될 경우, 학생에게 안경을 책상 위에 놓으라고 한 뒤 살필 수 있다 - 편집자 말).대다수가 비관적인 전망을 내놓는 가운데, 이참에 수능 시스템을 근본적으로 손 보는 계기로 삼아야 한다는 성찰의 목소리도 이어졌다. 단순히 수능과 스마트 안경과의 싸움이 아니라, 인간과 인공지능 간의 경쟁으로 이해해야만 실효성 있는 대책이 나올 수 있다는 거다. 이미 형사 고발 조치 등 처벌을 강화한다고 을러대서 막을 수 있는 단계를 지났다는 뜻이다.수능이든 내신이든, 스마트 안경이 위력을 발휘하는 지필고사 위주의 평가 방식에 대한 고민이 필요해졌다. 인공지능의 성장 속도를 고려하면, 선다형이냐 논서술형이냐의 문제로 한정할 수도 없다. 차라리 계량화된 점수로 한 줄 세우는 기존의 상대평가 방식에 대한 성찰이 선행되는 게 합리적이다. 한 동료 교사는 아직 섣부르다면서도 이런 전망까지 내놓았다.