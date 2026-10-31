학교에서 시작한 빗물 혁신, 캄보디아 보건부도 나섰다

큰사진보기 ▲2026년 10월 30일 캄보디아 프놈펜 보건부에서 열린 회의를 마친 뒤, 캄보디아 보건부, 왕립학술원, 서울대학교 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 한무영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026년 10월 30일 캄보디아 프놈펜 보건부 회의실에서 보건부, 왕립학술원, 서울대학교 관계자들이 빗물을 활용한 보건시설 식수 공급 시범사업을 논의하고 있다. ⓒ 한무영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 국제협력의 진정한 성과는 시설을 몇 개 설치했느냐만으로 평가할 수 없다. 현지 기관이 주인의식을 가지고 참여하는가, 현지 인력이 직접 운영하고 관리할 수 있는가, 그리고 그 경험을 다른 곳으로 확산할 수 있는가가 더 중요하다.



이번 회의에서 왕립학술원이 레인스쿨의 경험을 확신 있게 설명하고, 보건부가 새로운 선도 사례를 만들겠다는 의지를 보인 점이 특히 인상적이었다. 앞으로 캄보디아가 빗물을 이용한 안전한 식수 공급 분야에서 다른 나라에 경험을 나누는 주체가 되기를 기대한다.

캄보디아 학교에서 학생들이 마시던 빗물이 이제 보건소와 병원으로 확대될 수 있을까?10월 30일 캄보디아 프놈펜 보건부에서 열린 회의는 그 가능성을 확인하는 자리였다. 캄보디아 보건부, 왕립학술원, 서울대학교 관계자들이 만나 빗물을 활용한 보건시설 식수 공급 시범사업을 논의했다.이날 회의에서는 시범사업 담당자와 대상 장소를 정하고, 앞으로 공동 재원 발굴을 위해 협력하기로 했다. 보건부 측은 내부 검토를 거쳐 공식 서한을 보내겠다는 뜻도 밝혔다.특히 인상적이었던 것은 보건부 측의 자신감이었다. 캄보디아가 이미 의료 분야에서 선도적인 사례들을 만들어 왔으며, 여기에 빗물을 활용한 안전한 식수 공급과 보건시설 관리에서도 새로운 선도 사례를 더하고 싶다는 의지를 밝혔다. 필자는 이번 회의에서 캄보디아 레인스쿨 사업이 새로운 단계로 나아갈 가능성을 보았다.캄보디아에서는 학교 지붕에 떨어지는 빗물을 모아 저장하고, 적절한 처리와 수질 검사를 거쳐 학생들에게 식수로 공급하는 레인스쿨 사업이 진행되고 있다. 2024년 캄보디아 교육청소년체육부, 왕립학술원, 서울대학교는 레인스쿨 확산을 위한 3자 협력 양해각서를 체결했다. 장기적으로 캄보디아 전역에 1000개의 레인스쿨을 확산하겠다는 목표도 세웠다.이번 보건부 회의에서는 왕립학술원 측이 교육부와 함께 추진해 온 레인스쿨의 경험을 소개했다.설명에는 확신이 있었다. 단순히 외국에서 가져온 기술을 소개하는 것이 아니라, 캄보디아에서 실제로 추진해 온 사업의 성과와 경험을 바탕으로 이야기했기 때문이다.그 덕분인지 논의는 자연스럽게 진행됐다. 학교에서 식수를 공급한 경험을 쌓았다면, 다음에는 보건시설에서도 시도할 수 있지 않겠느냐는 것이다. 무엇보다 인상적이었던 것은 캄보디아 기관이 직접 경험을 설명하고, 새로운 사업의 가능성을 이야기했다는 점이다. 국제협력에서 현지 기관의 주인의식이 얼마나 중요한지 다시 확인할 수 있었다.이번에 제안한 사업은 새로운 병원을 건설하거나 기존의 모든 물 공급시설을 바꾸자는 것이 아니다. 우선 기존 보건시설에서 환자와 의료진이 마시는 식수 문제를 해결해 보자는 것이다. 병원에는 마시는 물뿐 아니라 손 씻는 물, 청소용수, 의료기구 세척·소독용수 등 다양한 용도의 물이 필요하다. 각각의 용도에 따라 필요한 수질과 안전관리 수준도 다르다.우리가 먼저 검토하려는 것은 지붕에 내리는 빗물을 모아 적절히 처리한 후 식수로 공급하는 방식이다. 예비 구상으로는 15~20㎥ 정도의 저장시설을 고려하고 있다. 실제 규모는 현장조사와 식수 수요 분석을 통해 결정할 예정이다.물론 빗물이라고 해서 무조건 안전한 것은 아니다. 집수면과 저장시설의 위생관리, 처리시설의 성능, 미생물과 화학물질 검사, 지속적인 유지관리 체계가 갖추어져야 한다. 시범사업의 목적은 바로 이러한 조건을 실제 보건시설에서 확인하고, 다른 시설에도 적용할 수 있는 모델을 만드는 것이다.시설을 설치한 뒤 누가 관리할 것인가? 이것은 국제협력사업에서 가장 중요한 질문 중 하나다. 캄보디아 레인스쿨에서는 학생과 교사가 함께 참여하는 BiTS라는 운영체계를 만들었다. Bi는 한국어 '비(Rain)'를 뜻하고, T는 Teacher, S는 Student를 뜻한다. 학생과 교사가 물 사용량을 확인하고, 시설 상태를 점검하며, 운영에 참여한다.보건시설에서는 이러한 역할을 간호 인력이 맡을 수 있지 않을까? 나는 이번 회의에서 MTS (Medical Team for Skywater)라는 운영체계를 제안했다. 보건소의 간호 인력 가운데 담당자를 정하고, 빗물시설 운영에 필요한 교육을 실시하는 것이다. 교육받은 간호 인력은 일상적인 시설 점검과 운영 기록을 담당하고, 전문적인 수질 검사와 설비 정비는 관련 전문가의 지원을 받도록 한다.여기에 캄보디아 보건부 산하 간호대학이 참여한다면 더 큰 발전이 가능할 것이다. 간호대학에서 MTS 교육과정을 만들고, 현직 간호인력과 간호대학생을 교육하며, 교육받은 사람들이 다시 다른 보건시설의 담당자를 교육하는 방식이다.아직은 앞으로 협의할 구상이지만, 이렇게 된다면 시설 하나를 설치하는 사업을 넘어 캄보디아 자체의 전문 인력을 양성하는 사업으로 발전할 수 있다. MTS 담당자에게 공식 교육 수료증과 전문 교육 기회, 활동에 대한 인정, 그리고 적절한 지원을 제공하는 방안도 생각하고 있다. 시설을 관리하는 사람이 자신의 역할에 자부심을 느낄 수 있어야 사업도 오래 지속될 수 있다.이번 회의에서 보건부 측은 캄보디아가 의료 분야에서 이미 여러 선도적인 경험을 가지고 있다고 말했다. 그리고 빗물을 이용한 식수 공급과 보건시설 관리에서도 캄보디아가 앞서가는 사례를 만들겠다는 자신감을 보였다.나는 이 대목이 특히 반가웠다. 국제협력사업을 추진하다 보면 지원을 요청하는 데 많은 시간을 쓰는 경우가 있다. 그러나 이번에는 현지 기관이 자신의 경험과 가능성을 바탕으로 새로운 모델을 만들겠다는 의지를 보여주었다.보건부와 왕립학술원, 서울대학교가 함께 시범사업을 추진하고, 그 성과를 검증한 후 다른 보건시설로 확산할 수 있다면 캄보디아의 경험이 다른 나라에도 참고가 될 수 있을 것이다.시범사업에서 얻는 수질, 사용량, 운영비용, 유지관리 기록 등을 체계적으로 축적하는 것도 중요하다. 이를 바탕으로 국제물협회(IWA) 등 국제 전문기관과 경험을 공유하고, 향후 국제협력사업과 정책자료 개발로 연결하는 방안도 검토할 수 있다.이번 회의에서 시범사업 담당자와 대상 장소를 정한 것은 중요한 진전이다. 보건부 측은 내부 검토를 거쳐 공식 서한을 보내겠다고 밝혔다. 이 서한은 향후 사업 추진을 위한 공식적인 협의의 출발점이 될 것으로 기대된다. 그다음에는 현장조사와 구체적인 설계, 수질관리계획 수립, 재원 확보, 시설 설치 등의 과제가 남아 있다.이번 회의에서는 향후 공동 재원 발굴을 위해 협력하기로 했다. 국제협력기금이나 국제개발기관, 민간기업 등의 참여를 모색할 수 있을 것이다. 다만 구체적인 재원과 사업 규모는 향후 협의를 통해 결정해야 한다. 중요한 것은 캄보디아 보건부가 사업의 수혜자에 머무르지 않고, 새로운 사업을 함께 기획하고 추진하는 주체로 참여한다는 점이다.학교에서 시작한 빗물 이용 경험이 보건시설로 확대되는 과정에는 몇 가지 중요한 변화가 있다.교육부와 협력해 만든 경험을 보건부와 공유한다. 학생과 교사가 참여했던 운영체계를 간호 인력에게 적용한다. 시설을 설치하는 데서 그치지 않고 현지에서 관리할 사람을 교육한다. 그리고 외부의 지원만 기다리는 것이 아니라 공동으로 새로운 재원을 발굴하고, 캄보디아가 다른 나라에 소개할 수 있는 사례를 만들어 간다.나는 이것이 국제협력이 발전해야 할 방향이라고 생각한다. 처음에는 학교 지붕에 내리는 빗물이었다. 이제는 보건소 지붕에 내리는 빗물이다. 빗물 자체가 달라진 것은 아니다. 달라진 것은 그 빗물을 바라보는 사람들의 생각과, 그것을 활용하기 위해 함께 협력하는 방식이다.이번 회의를 마치며 나는 한 가지 가능성을 더욱 분명히 느꼈다. 캄보디아는 빗물 이용 기술을 지원받는 나라를 넘어, 학교와 보건시설에서 빗물을 활용하는 새로운 국제협력 모델을 만들어 다른 나라와 공유하는 나라가 될 수 있다. 그 가능성이 현실이 되기 위한 다음 단계는 보건부의 공식 서한과 시범사업의 실행이다.