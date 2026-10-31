소를 찾아 나선 마음, 마침내 사람을 마주하다

큰사진보기 ▲심우장 입구 에서 바라본 이우성 작가의 노래하는 마음으로 ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲심우장 본채 ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲이우성 작가의 심우도 ⓒ 안종복 관련사진보기

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"심우도에서 '소'는 우리가 바쁜 세상을 살아가며 놓치기 쉬운 '진짜 나 자신의 마음'을 뜻해요. 욕심이나 화, 어리석음으로 까맣게 물든 마음을 차분히 씻어내고 길들이며 나를 찾아가는 여정이죠. 옛 그림 속 동자승이 홀로 외롭게 산속에서 수행했다면, 이우성 작가는 깨달음의 끝에서 다시 사람들과 만나고 세상 속으로 돌아오는 '다정한 만남'으로 이야기를 바꿨습니다."

큰사진보기 ▲이우성 작가의 심우도 _ 나는 누구인가 ? ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲이우성 작가의 심우도 _ 소를 찾아 떠나서 발자국을 찾다 ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲이우성 작가의 심우도 _ 소 꼬리를 찾다 ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲이우성 작가의 심우도 _ 소를 잡다 ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲이우성 작가의 심우도 _ 소를 길들이다 ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲이우성 작가의 심우도 _ 3독 (어리석은 마음, 성 내는 마음, 욕심내는 마음)을 하얗게 씻어내는 과정 ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲이우성 작가의 심우도 _ 깨달음을 얻는 나 ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲이우성 작가의 심우도 _ 마음을 비우다 ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲이우성 작가의 심우도 _ 세상을 다시 바라보다 ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲이우성 작가의 심우도 _ 다시 속세로 내려가다 ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲이우성 작가의 "노래하는 마음으로"와 "소 찾으러 가자" ⓒ 안종복 관련사진보기

가을 빛이 깊어지는 서울 성북동 좁은 골목길을 따라 올라가다 보면, 조선총독부를 바라보기 싫어 북향으로 집을 지었다는 만해 한용운 선생의 마지막 거처 '심우장(尋牛莊)'이 나온다. '소를 찾는 집'이라는 그 이름처럼, 이곳은 본래 잃어버린 마음의 본성을 찾아 깨달음에 이르고자 했던 독립운동가이자 시인의 고독한 염원이 깃든 장소다.지금 이 고즈넉한 한옥 마당과 뒤뜰에 사람들의 따뜻한 발길과 도란도란한 온기가 스며들고 있다. 성북구 전역에서 펼쳐지는 '2026 성북아트위크'의 일환으로, 이우성 작가의 전시 '노래하는 마음으로'와 참여형 설치 작품 <소 찾으러 가자!>가 심우장에서 관람객을 반기고 있기 때문이다.마당 중앙과 돌담, 얹어둔 기와 위를 따라 거닐다 보면 주황빛 아크릴 판에 수묵과 현대적 필선으로 그려진 열 점의 소형 그림들이 눈에 들어온다. 불교에서 자신의 본성을 찾아가는 과정을 소를 길들이는 10단계에 비유한 옛 그림 <심우도(尋牛圖)>를 이우성 작가가 현대적인 시선으로 재해석한 작품들이다.전통 심우도는 소를 찾고, 발자국을 발견하며, 검은 소를 길들여 하얗게 변화시킨 뒤 끝내 소와 나 자신마저 비워내는 엄숙한 수행 과정을 담는다. 하지만 이우성 작가의 시선은 홀로 하는 고독한 정진에만 머물지 않는다. 현장에서 전시 안내를 맡은 김소이 해설사는 작품에 담긴 이야기의 핵심을 이해하기 쉽게 풀어 설명해 주었다.마음을 비워낸 끝에 도달한 깨달음은 세상과의 단절이 아니라, 나와 너, 사람과 동물, 자연이 다 함께 어우러져 살아가는 온기 어린 관계의 회복으로 이어진다. 관리동에 걸린 대형 벽화 <노래하는 마음으로> 역시 이러한 재해석의 연장선에서, 사람들과 동물이 한데 어우러져 노랫가락을 나누는 평화로운 순간을 담아내고 있다.이번 전시의 또 다른 재미는 관객이 직접 참여해 완성하는 워크숍 '소 찾으러 가자!'이다. 마당에 돌 아래 놓인 노란 편지지에 관람객들은 저마다 일상에서 잃어버렸던 마음, 혹은 이웃에게 전하고 싶은 진솔한 단상을 적어 내린다. 이 노란 편지들이 모여 마당의 작은 기와와 돌 위에 고이 놓이는 모습은, 심우장을 찾은 이들이 서로의 마음을 다정하게 나누는 듯한 따스한 감동을 준다.독립을 향한 간절한 염원이 서려 있던 한용운 선생의 옛 집이, 오늘날을 살아가는 평범한 사람들의 사유와 다정한 이야기로 다시 채워지고 있는 셈이다.단풍이 물드는 성북동, 고즈넉한 한옥 툇마루에 앉아 작가가 뿌려놓은 현대판 '소의 발자국'을 가만히 따라가 본다. 어렵고 멀게만 느껴졌던 예술과 깨달음의 경계가 허물어지고, 사람과 사람이 만나 나누는 따스한 마음이야말로 지금 우리에게 가장 필요한 '진짜 마음'이라는 사실을 깨닫게 된다.