주방의 시간을 아껴주는 한 스푼, '파우더' 활용법

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큰사진보기 ▲멸치 육수 대신 가루나 알약 형태의 조미료를 찾는 이들이 늘었다. ⓒ AI로 생성한 사진 관련사진보기

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▪필자소개: 호주에서 20년 넘게 서양식 주방을 지켜오고 있는 현직 셰프. 브리즈번의 'Rydges South Bank', 'Pig 'n' Whistle'을 거쳐 골드코스트의 'Palazzo Versace', 'Sheraton Grand Mirage', 그리고 현재 'The Star Gold Coast' 카지노 호텔에서 선임 수셰프(Senior Sous Chef)로 재직 중입니다. 브런치스토리 등 여러 매체에 음식 문화와 삶에 대한 글을 쓰고 있습니다.

호주 레스토랑 주방에서 대량의 고기를 재우거나 바비큐용 '드라이 러브 (Dry Rub: 액체 소스나 오일 없이, 소금, 후추, 마늘 파우더, 설탕, 향신료 등 건조된 가루 양념들만 섞어서 고기 표면에 쓱쓱 문질러 바르는 시즈닝 기법)'를 만들 때 셰프들이 늘 곁에 두는 재료가 있다. 바로 입자가 고운 마늘 파우더와 양파 파우더, 생강가루다.요즘 한국의 대형마트나 식료품 매장을 보면 마늘 가루, 생강 파우더, 코인 육수 같은 가루 양념 코너가 부쩍 넓어진 것을 볼 수 있다. 매번 도마 위에서 마늘이나 생강을 다질 필요가 없고, 멸치나 채소를 오래 끓이지 않아도 손쉽게 정갈한 국물을 낼 수 있어 찾는 이들이 늘었기 때문이다.하지만 이 편리한 가루들을 쓰면서 다들 한 번쯤 고개를 갸우뚱했을 것이다. "생마늘 대신 마늘 가루를 써도 똑같은 맛이 날까?", "코인 육수를 넣었는데 왜 국물이 텁텁하지?", "강황이나 생강가루는 언제 넣어야 향이 안 날아갈까?"예전에 유명 예능 프로그램에서 한 출연자가 캠핑장에 수십 가지 가루 양념을 들고 가 요리할 때, 동료들이 "또 MSG나 인공 조미료 많이 쓰는 것 아니냐"며 놀리던 장면을 기억하는 분들이 계실 것이다.하지만 마늘, 생강, 양파 파우더 같은 건조 시즈닝은 인공 화학조미료가 아니다. 식재료 원물의 수분만 싹 날려 고스란히 빻아낸 정직한 '자연 건조 파우더'다. 화학 합성물이 아닌 원물 그 자체이기에, 수분 없이 식재료 본연의 풍미를 깔끔하게 전해주는 지혜로운 양념일 뿐이다.물론 가족의 건강과 깊은 맛을 위해 집에서 건새우나 표고버섯, 말린 채소를 직접 곱게 갈아 정성스레 양념을 만들어 쓰는 분들도 많다. 그 정성 또한 훌륭하지만, 시중에서 쉽게 구할 수 있는 파우더 역시 첨가물 없이 원재료의 풍미와 영양을 그대로 담아낸 훌륭한 식재료다. 수분 없이 식재료 본연의 풍미를 깔끔하게 전해주는 지혜로운 양념인 셈이다.가루 양념이 가진 특징과, 셰프들이 현장에서 쓰는 실전 활용 팁을 정리해 본다.마늘 파우더를 생마늘이 없을 때 어쩔 수 없이 쓰는 재료로 생각하기 쉽다. 하지만 주방에서는 두 재료를 전혀 다른 용도로 쓴다.생마늘을 다지면 알싸한 향과 함께 즙(수분)이 나온다. 국이나 찌개, 나물무침에는 이 수분과 향이 잘 어우러진다. 하지만 고기를 굽거나, 튀김 옷을 입히거나, 볶음 요리를 할 때 생마늘을 넣으면 마늘즙 때문에 기름이 튀거나 센불에서 마늘만 까맣게 타버린다.반면 마늘 파우더를 쓰면 수분 없이 고기 표면에 구수하고 깊은 감칠맛을 입힐 수 있다. 스테이크를 굽기 전 소금, 후추와 함께 마늘 파우더를 가볍게 뿌려 마사지해 주는 이유다.생강과 강황은 한 번 사두면 다 쓰지 못하고 냉장고에서 썩혀 버리기 쉬운 채소다. 그러나 건조 파우더를 쓰면 버리는 것 없이 깔끔하게 활용할 수 있다.깔끔하게 잡내 지우기 생선이나 돼지고기 요리에 생강 파우더를 아주 살짝만 넣어도 비린내와 잡내가 잘 잡힌다. 생 생강처럼 씹히는 조각이 없어 완성된 요리의 식감을 해치지 않는 것도 장점이다.셰프들이 색을 낼 때 쓰는 팁 강황은 카레 만들 때만 쓰는 재료가 아니다. 생선구이나 오징어 튀김 반죽에 강황 파우더를 살짝 섞어보자. 특유의 흙냄새는 사라지고, 노릇하고 먹음직스러운 황금빛이 도는 요리가 완성된다.'텁텁함'을 없애는 온도의 법칙 동결 건조된 코인 육수나 해물 파우더는 바쁜 주방에서 정말 효자 노릇을 할 때가 있다. 다만 넣는 타이밍을 잘 맞춰야 국물이 깔끔하다.육수 파우더나 코인 육수는 수분을 싹 빼고 농축시켜 놓은 상태다. 찬물에 처음부터 넣고 강불로 오래 끓이면 농축된 입자가 타거나 국물 위로 떠올라 국물이 텁텁해진다. 물이 보글보글 끓어오를 때 넣고 가볍게 저어 완전히 녹인 뒤, 불을 중약불로 줄여 은은하게 끓여내야 국물 맛이 깔끔하고 깊어진다.가루 양념의 가장 큰 적은 바로 '습기'다. 공기 중의 수분을 흡수하면 금세 딱딱하게 굳어버린다.쓰고 남은 것은 뚜껑을 잘 닫아 냉동실에 보관하는 것이 가장 좋다. 찬장에 두고 쓴다면 소금통처럼 생쌀 알갱이를 10여 알 넣어두자. 쌀이 습기를 흡수해 가루가 굳지 않는다. 그리고 펄펄 끓는 냄비 바로 위에서 가루 통을 들고 털어 넣으면 수증기가 들어가 통 안이 굳게 되니, 꼭 작은 스푼으로 떠서 넣는 습관을 들이는 게 좋다.몇 시간 동안 육수를 우려내고 도마 위에서 일일이 마늘을 다지는 것만이 요리의 정성은 아니다. 지친 하루 끝, 팬 위에 고기 한 조각 올리고 마늘 파우더 한 꼬집 스르륵 뿌려내는 손길. 끓는 물에 코인 육수 한 알 퐁당 떨어뜨려 정갈하게 우러난 국물에, 칼국수 면 한 타래 털어 넣고 소박하게 끓여내는 지혜.그 가루 한 스푼으로 아낀 약간의 수고와 시간이, 오늘 저녁 우리의 식탁과 마음에 따뜻한 온기와 여유를 더해줄 것이다.