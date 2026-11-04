"정치인들이 게으르다, 국민들은 기회 주고 있는데"

큰사진보기 ▲이관후 국회 입법조사처장이 19일 오후 서울 여의도 국회 입법조사처 자신의 집무실에서 <오마이뉴스>와 만나 입법조사처장으로 재임한 지난 2년의 소회와 정치학자의 시각에서 바라본 한국 정치의 현주소와 과제 등에 대해 이야기를 나눴다. ⓒ 유성호 관련사진보기

- 인터뷰 ①번

에서 이어집니다.

"국민들은 아직 (정치인들에게) 기회를 주고 있다. '잘 해봐라'라는."

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- 입법조사처장 이전에 정치학자다. 12.3 비상계엄으로 헌정질서 자체가 무너지는가 싶다가 겨우겨우 회복했지만 정치적 대립은 점점 더 심해지고 있다. 제도의 문제인가, 사람의 문제인가.

- 현 상황이 '축적된 결과'라고 해도, 어쨌든 정치는 너무 중요하고, 많은 사람들의 삶에 영향을 주니까 뭐라도 달라지길 바라는 사람들은 '선거제도라도 바꾸자'고 하는 것 같은데.

- 두 번의 총선 모두 위성정당 논란이 불거졌던 연동형 비례대표제는 '축적'이 없는 상황일까.

- 하지만 올 1월 헌법재판소가 비례대표 국회의원 선거에서 3% 이상 득표한 정당 또는 지역구 국회의원 선거에서 5석 이상 차지한 정당에만 비례대표를 배분하는 '봉쇄조항(공직선거법 189조 1항)'은 위헌이라고 결정해서 선거제도를 손보긴 해야 한다.

▲이관후 국회 입법조사처장 "'코어-중도' 논쟁 무의미" 유성호 관련영상보기

- 대중들도 많이 달라지지 않았나. 이미 4년 전 <새로고침 보고서>를 만들 때 유권자의 유형을 ①평등·평화 그룹 ②친환경·신성장 그룹 ③ 자유·능력주의 그룹 ④ 반권위·포퓰리즘 그룹 ⑤ 민생우선 그룹 ⑥ 개혁우선 그룹으로 새롭게 유형화하기도 했고(관련 기사 :

[민주당 대외비 보고서 단독입수] 선거 연패 이유, '이대남' 말고 또 있었다

https://omn.kr/20lzb).

- 당장 이재명 대통령의 국정 지지율 하락 원인을 두고도 '코어가 무너졌다'라는 이들과 '중도가 떠났다'는 이들로 나뉘고 있는데.

- 선거에서 이기려면 어쨌든 1표를 더 가져가야 하고, 51%를 얻어야 하지 않나.

- 하지만 정치권에선 여전히 진보, 보수, 중도만 얘기하고 있는데.

- 결국 유권자들을 대변하지 못한 유럽 정당들이 극우 정당들에게 밀려난 것처럼 자칫 한국에서도 극우가 강력한 정치세력화에 성공하는 것 아닌가.

큰사진보기 ▲이관후 국회 입법조사처장. ⓒ 유성호 관련사진보기

이관후 국회 입법조사처장은 4년 전 정치학자로서 더불어민주당 새로고침위원회에 참여해 '새로운 유권자 지도'를 작성했다. 22대 총선을 앞두고는 학자로서 국회 정치개혁특별위원회의 선거제 공론화를 도왔다. 이론만이 아니라 국회 보좌진, 행정안전부 장관과 국무총리의 참모로 일하는 등 현실도 충분히 경험한 학자다.이 처장은 갈수록 양극화가 심해지는 정치 상황을 어떻게 보고 있을까? 그는 사람이나 제도 중 어느 하나를 원인으로 단순화 하면 안 된다고 강조했다. 유권자들이 진보와 보수, 중도란 세 가지로만 이해한다면 '구조적 다수'를 만들 수 없을 뿐 아니라 그렇게 만들어진 다수는 쉽게 붕괴한다고도 지적했다.문제는 국민의힘이든, 더불어민주당이든 국민들이 '이쪽이 좋아서'가 아니라 '저쪽이 싫어서' 투표하는 일이 반복되고 있는 상황이다. 이 처장은 "지금 민주당이나 국민의힘에 어떤 사람이 지지해야 할 가치가 있을까"라며 "'현재 어느 정치 세력도 우리의 이해관계를 대변하지 못한다'고 할 때, 극우가 들어올 수 있는 공간이 생겨난다"고 우려했다. 다만 그럼에도 "버텨볼 만하다"는 게 그의 생각이다."거시적으로 볼 필요가 있다. 우리는 몇 번의 변곡점을 거쳐서 지금의 정치를 갖게 된 거다. 가장 최근의 변곡점은 아마 포퓰리즘적 경향이 나타난 2010년대 중반이겠죠. 저는 박근혜 탄핵 이후 한국에서 포퓰리즘 경향이 아주 강하게 나타났다고 본다.그때만 해도 한국에 대통령제의 폐해, 양당제의 폐해, 사회구조적 불평등 문제는 있었지만 포퓰리즘 경향은 아직 없었다. 이미 전세계적으로 사회경제적 불평등이 커지는 구조적 원인과 SNS 등 커뮤니케이션의 변화, 또 기존 정당과 정치인들이 문제를 해결하지 못하는 대표의 위기 등이 결합하면서 포퓰리즘이 급격히 나타났는데 한국은 아니었다.그러니까 2010년대 초반 이전의 국민들이 정치에 대해서 갖고 있던 생각과 이후에 갖고 있는 생각에 뭔가 변화가 생긴 거다. 이건 '축적된 결과'다. 하루아침에 탄생한 게 아니다.""선거제도는 대단히 중요하다. '선거제도가 바뀌어야 근본적인 문제가 해결된다'는 맞는 말이다. 그런데 '그러니까 선거제도를 바꾸지 않으면 아무것도 되지 않는다'? 이렇게 갈 수는 없다. 미국은 언제 독립이 됐을까. 독립을 선언해서가 아니다. 미국의 민병대가 사실상 미국을 다 통치하게 된 순간에 독립됐다. 즉 제도를 만드는 것 자체가 하루아침에 합의되는 것은 아니고, 그 제도를 만드는 과정에서도 점진적인 변화들이 필요하다는 얘기다.""그러면 하루아침에 무너진다. 우리가 바꾸려는 선거제도의 상당 부분은 비례대표를 확대하는 쪽이다. 어떤 방식이든. 그러려면 지금 뽑힌 비례대표들이 의정활동을 잘해서 국민들이 '비례대표를 늘려줄 만하다'는 생각이 있어야 된다. 그 노력을 하지 않고 일단 비례대표를 늘리면 정치가 잘 될 거야?저는 아주 비관적이다. 지금의 연동형이 보여주지 않나. 하나의 제도를 만들기 위해서 노력해야 한다는 것은 어떻게 보면 1990년대 이전의 민주주의 이론에 기반한 낡은 사고다. 민주화 이후에는 프랙티스(practice·관행)가 인스티튜션(institution·제도)을 형성한다고 봐야하는데 우리는 여전히 민주화 초기 방식으로 민주주의를 더 발전시키려고 한 점이 연동형 추진 과정에서 드러났다고 생각한다.""가령 헌재에서 '봉쇄조항에 문제가 있다'고 하고, 지금은 지역소멸로 인구 비례(선거구별 상·하한 인구수 비율 3대 1)를 맞추기도 힘드니까 지역구 일부를 권역별 비례로 바꿔서 그 안에서 (각 정당이 아닌 정당별 비례대표 후보에게 투표하는 개방형) 정당명부제를 하면 실질적인 경쟁이 이뤄진다.이런 빈틈을 노려서, 더 좋은 비례대표가 뽑힐 수 있도록 제도를 설계하는 거다. 그렇게 하다보니까, 당장 비례대표를 획기적으로 늘리진 못해도 50명 혹은 60명, 70명 정도 뽑았는데 이들이 굉장히 경쟁력 있고, 사람들한테 '우리 권역을 대표하는 사람도 필요하구나'라는 인식이 생기면, 그 다음에는 정치인들이 반대해도 국민들이 비례대표 늘리라고 한다.제도 개선은 그런 방식으로 가는 게 맞다. 기존에는 어떻게 보면 조금 낡은 민주화 이론에 입각한 제도 개혁을 시도했다고 할까. 선거제도나 권력구조 개편은 국민이 동의해줘야지, 정치인들이 '이 제도가 좋겠다, 저 제도가 좋겠다' 하는 것은 민주화 초기 방식이다. 지금은 행위가 제도를 만들어가는 시기다. 정치개혁의 방법론도 바뀌어야 한다.""시간이 좀 흘렀고, 정치적 변화가 있었으니 그 6가지 유형이 계속 유지된다고 보진 않지만, 당시에는 '유권자를 다양하게 볼 필요가 있다'는 점을 얘기하고 싶었다. 유권자의 이해관계나 생각이 민주화 초기처럼 단순하지 않다. 민주화 초기에는 진보면 평등을 좋아하고, 임대주택을 지지하고, 수도권과 비수도권의 균형을 지지하는 식으로 일관됐다. 그런데 지금도 여전히 그 틀로 변화된 사회를 보고 있다면, 정치를 잘못 읽거나 유권자를 이해하지 못하는 거다.""그 논쟁 자체가 대단히 무의미하다. 대한민국 유권자들의 정치적 선호나 정책적 선호가 A, B로 나눠진다는 것 자체가 너무 황당한 얘기 아닌가. 또 민주주의가 다수의 뜻을 따라가서 의사결정에 반영한다는 것은 타협, 협치하고, 양보하고, 조정하고, 설득해서 다수를 만들어낸다는 뜻이다. 이게 구조적 다수다. 덧셈 또는 뺄셈을 해서 숫자가 더 많아진다고 어떻게 구조적 다수인가? 그건 민주주의가 아니라 숫자 놀음이다.""선거에서 일시적으로 51%를 얻고, 바로 30%로 떨어지면 정권을 유지할 수 있을까? 대통령이 되는 것도 중요하지만, 대통령으로서 통치를 해야 하지 않나. (유권자들이) '지금 당장 내가 저 정당의 정책이 다 마음에 들지는 않지만 장기적으로 저 정당을 지지해줄 만한 이유가 있다'고 할 때 (그 정당이) 구조적 다수가 될 수 있다.우리를 지지할 사람들이 잘 변하지 않는다는 뜻이다. 그래서 구조적 다수를 얘기할 때 (미국 민주당이 20년 장기 집권하는 토대였던) '뉴딜연합'을 말한다. 하지만 서울 집값에 따라서 민주당 지지율이 출렁이고 있다. 민주당은 구조적 다수를 확보하는 데에 실패한 거다.구조적 다수를 확보하는 데에 가장 크게 성공한 사람이 김대중 대통령이다. 남북 간의 교류, 한반도의 평화라는 가치를 던짐으로써 그 가치를 지지하는 사람들의 집단을 만들어냈다. 그 다음에 노무현 대통령. 이들이 우리 사회에서 복지라고 하는 것은 대단히 중요한 가치이고, 사람들 간의 불평등을 줄여야 한다는 평등, 또 평화의 가치를 중심으로 유권자 지지층을 구성해낸 게 20년, 30년 갔다. 반대로 지금 민주당이나 국민의힘에 어떤 사람이 지지해야 할 가치가 있을까?""독재시대 유권자와 민주시대 유권자들이 원하는 것은 당연히 다르다. 사람들의 삶은 굉장히 변했고, 가치관도 훨씬 다양해졌고, 과거에 없던 가치들도 생겨나고 있다. 사회경제적 위치, 연령, 어느 커뮤니티에 속해 있느냐에 따라서도 생각이 바뀌는데 공급자인 정치인들은 훨씬 더 단순하고, (변화에) 따라가지 못하고 있다. 제가 보기엔 게으르다.""전세계적으로 보면 극우에는 다른 매개 변수가 필요하다. 미국의 경우는 종교와 인종이었고, 유럽도 인종이었다. 한국에서도 상당히 위험하게 보는 게 외국인 혐오다. 그게 많이 늘면 극우가 수면 위로 올라올 가능성이 있다. 그런데 아직 우리 사회에서 외국인 혐오까지 허용하는 것은 아니다. 윤석열 정부가 극우세력을 지지기반으로 해서 계엄을 했다? 오히려 반대다. 그런 지지기반이 있었다면 계엄을 안 했을 거다.다만 여기서 민주주의 수준이 떨어지면, 정말로 가장 위험한 것은 투표율의 현저한 하락이다. '현재 어느 정치세력도 우리의 이해관계를 대변하지 못한다'고 할 때, 극우가 들어올 수 있는 공간이 생겨난다. 어쨌든 지난해 대선과 이번 지방선거를 보면 그렇게까지 현저하게 낮은 투표율은 아직 안 나타났다. 안심할 수준은 아니지만, 버텨볼 만하다. 국민들은 아직 (정치인들에게) 기회를 주고 있다. '잘 해봐라'라는."