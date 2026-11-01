해발 860m 유명산 활공장서 날아오르니…단풍 물든 하늘길 5분

큰사진보기 ▲31일 경기도 양평 유명산 활공장 상공에서 2인승 패러글라이더가 단풍 든 산자락 위를 날고 있다. ⓒ 박정길 관련사진보기

큰사진보기 ▲31일 유명산 활공장 이륙장에서 비행복과 헬멧을 갖춘 체험객들이 이륙을 앞두고 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 박정길 관련사진보기

큰사진보기 ▲31일 유명산 상공을 나는 2인승 패러글라이더에서 기자가 손을 흔들고 있다. ⓒ 박정길 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 knewstv.kr에도 실립니다.

31일 경기도 양평 유명산의 미래항공스포츠 활공장에서 패러글라이딩 체험비행을 직접 해 봤다. 이륙장은 비포장 산길을 업체 사륜구동 차량으로 25분쯤 올라야 닿았다. 주변 산자락은 단풍이 3분의 2가량 물들어 있었다.일찍 도착하면 비행복으로 갈아입고, 원하는 사람은 컵라면과 커피 한 잔으로 요기를 한 뒤 사륜구동 차량을 타고 이륙장으로 올라간다.일반 승용차의 진입은 통제된다. 방문객은 업체 차량을 타고 이륙장까지 올라야 한다.현장에서 만난 강사는 이곳을 "전국에서 가장 높은 활공장"이라고 소개했다. 업체 측은 산의 해발고도가 약 860m로, 국내에서 가장 높은 체험비행 활공장이라고 설명한다. 넓은 초지로 이뤄진 이륙장에서 강사진은 비행 전 방문객 한 명 한 명에게 안전수칙과 비행 방법을 꼼꼼히 알려 줬다.강사도 첫 비행 손님들의 반응을 비슷하게 전했다. 이륙 직후에는 긴장하지만 1~3분이 지나면 무서움보다 풍경에 빠져든다는 것이다. 한 번 타 본 손님이 지인을 데려오는 경우도 많다고 했다.날씨가 맑은 날에는 비행 중 남한강과 북한강이 만나는 양수리 일대가 내려다보인다고 한다. 이륙 때는 강사가 계속 달리면 뜬다고 조언해 줘 그대로 앞으로 내달렸고, 어느새 몸이 하늘로 붕 떠올랐다. 창공에서는 가을 단풍을 가까이서 만끽할 수 있었다. 착륙 직전에는 강사가 놀이공원 놀이기구를 태워 주듯 기체를 올렸다 내렸다 조종해 줬고, 기자도 "신난다"며 환호성을 질렀다. 5분가량 비행을 마치고 착륙할 때는 양다리를 들고 있으면 되는데, 강사는 에어백이 있어 안전하다고 설명했다.함께 체험한 이들이 전한 접근성은 이렇다. 서울에서 차로 1시간 반쯤 걸렸고, 주말에는 양평 방면 도로가 막혀 일찍 출발해야 한다고 했다. 오전 6시 반께 출발하면 좋을것 같다고 말했다. 업체 측은 이륙장이 서울 잠실에서 승용차로 약 50분 거리라고 설명하지만, 같은 서울이라도 출발 위치와 시간대에 따라 소요 시간은 달라진다.비행을 마친 김일두 씨는 새가 나는 모습이나 행글라이더를 보며 한 번쯤 하늘을 날아 보고 싶었다고 했다. 이번 체험이 그 바람을 이룬 계기가 됐다는 것이다.또 다른 비행에 나선 이상진 씨는 "생각보다 안정적이었다"고 말했다. 한 번 더 타고 싶었는데 업체 측의 세심한 배려로 다시 탈 수 있는 행운을 얻었다고도 했다.강사에 따르면 해가 떠서 지면이 달궈지면 상승기류가 생긴다. 독수리가 날갯짓 없이 원을 그리며 오르는 것이 이 기류를 타는 모습이라고 한다. 강사는 패러글라이딩이 낙하산을 비행이 가능하도록 개량한 것이라고 설명했다.패러글라이딩은 기본 안전수칙을 지키고 숙련된 지도자에게 배우면 안전하게 즐길 수 있는 스포츠로 알려져 있다.해당 활공장은 약 30년 전 문을 열었다고 한다. 강사는 유명산이 개인 소유 산이어서 업체가 땅을 해마다 임대해 쓰고 있다고 설명했다. 이륙장으로 오르는 진입로도 업체가 직접 넓혔다는 것이다.활공장이 있는 양평군의 한 관계자는 30일 기자와의 통화에서 "유명산은 양평군과 가평군 관내에 걸쳐 있다"고 말했다. 31일 차를 운전하여 활공장에 올라가던 한 강사는 "유명산 중 양평군 쪽 면적이 훨씬 넓다"고 설명했다.비행을 마친 여러 체험객은 활공장이 양평군 관광 활성화에 도움이 될 것 같다고 입을 모았다.