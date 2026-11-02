호주 요리사들이 주방에서 가장 먼저 배우는 것

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲설탕, 물엿, 올리고당, 그리고 감칠맛을 더해주는 굴소스까지 다양한 단맛 양념들 ⓒ AI로 생성한 사진 관련사진보기

"왜 설탕을 먼저 넣어야 간이 잘 배지?"

"물엿과 올리고당은 비슷한데 그냥 저렴한 것을 쓰면 안 되나?"

"굴소스는 언제 넣어야 텁텁하지 않을까?"

AD

▪필자소개: 호주에서 20년 넘게 서양식 주방을 지켜오고 있는 현직 셰프. 브리즈번의 'Rydges South Bank', 'Pig 'n' Whistle'을 거쳐 골드코스트의 'Palazzo Versace', 'Sheraton Grand Mirage', 그리고 현재 'The Star Gold Coast' 카지노 호텔에서 선임 수셰프(Senior Sous Chef)로 재직 중입니다. 브런치스토리 등 여러 매체에 음식 문화와 삶에 대한 글을 쓰고 있습니다.

호주 레스토랑 주방에서 초보 요리사들이 양념을 배울 때 가장 먼저 배우는 기본 원칙이 하나 있다. 바로 소금이나 간장보다 '설탕'을 먼저 넣어야 한다는 점이다. 한국 가정집 찬장에도 설탕, 물엿, 올리고당, 그리고 감칠맛을 더해주는 굴소스까지 다양한 단맛 양념들이 자리를 차지하고 있다. 하지만 조리대 앞에서 이 양념들을 언제, 어떤 순서로 넣어야 할지 헷갈리는 경우가 많다.식재료 속으로 스며드는 단맛의 정직한 과학과, 셰프들이 현장에서 쓰는 실전 활용법을 정리해 본다.서양 주방에서 고기를 양념에 재거나(마리네이드Marinade) 소스를 만들 때도 단맛을 내는 당분을 가장 먼저 입힌다. 여기에는 식재료의 입자 크기와 관련된 정직한 이유가 있다.설탕 분자는 소금이나 간장에 들어있는 나트륨 입자보다 크기가 훨씬 크다. 입자가 작은 소금이나 간장을 먼저 넣으면 고기나 채소의 단백질 표면이 먼저 수축하면서 막을 형성한다. 이렇게 되면 뒤늦게 넣은 설탕 입자는 속까지 들어가지 못하고 겉면에서만 맴돌게 된다. 요리가 전체적으로 달기만 하고 속간은 겉도는 이유가 바로 여기에 있다. 고기 요리나 조림을 할 때 설탕을 먼저 뿌려 주물러두면, 설탕이 고깃결을 부드럽게 풀어주면서 나중에 넣는 소금이나 간장의 감칠맛도 속까지 깊게 배어든다.조림이나 볶음 요리의 마무리에 윤기를 더할 때 물엿과 올리고당을 혼용하기 쉽다. 하지만 두 양념은 열(Heat)을 견디는 성질이 전혀 다르다.올리고당은 건강에 좋은 당이지만 열에 약하다. 높은 온도에서 오랫동안 펄펄 끓이면 당 분자가 깨지면서 단맛이 사라져 버린다. 따라서 올리고당은 불을 끄기 직전이나 조리가 완전히 끝난 뒤, 윤기와 은은한 단맛을 더하는 용도로 써야 한다. 반면 물엿이나 쌀조청은 높은 열에도 잘 견디고 점성이 강하다. 제육볶음이나 멸치볶음처럼 센 불에서 볶아내며 쫀쫀하게 코팅을 입혀야 하는 요리에는 물엿이 제격이다.볶음 요리를 할 때 굴소스나 설탕을 재료 위에 직접 붓는 경우가 많다. 하지만 팬 위에서 약간의 순서만 바꿔도 요리의 풍미가 제법 달라진다.팬 위 재료들을 한쪽으로 밀어두고, 빈 공간의 따뜻한 기름 위에 설탕 한 꼬집이나 굴소스를 툭 떨어뜨려 보자. 양념이 달궈진 팬 바닥에 닿으며 자글자글 끓어오르고, 당분이 열을 만나 풍미가 폭발하는 마이야르 반응(Maillard Reaction)이 일어난다. 양념이 살짝 눌려지며 특유의 구수한 향이 올라왔을 때 재료와 함께 재빠르게 섞어 볶아내면, 집에서도 깊은 불향과 정갈한 코팅감을 낼 수 있다.단맛은 단순히 혀 끝을 자극하는 맛이 아니다. 식재료의 단단한 결을 부드럽게 풀어주고, 소금의 짠맛과 식초의 산미를 정갈하게 중화해 주는 바탕이 되어준다.오늘 저녁, 작은 팬 위에 고기나 채소를 올리고 소금보다 설탕 한 꼬집을 먼저 얹어보는 실천. 조리가 끝난 팬을 불에서 내린 뒤 올리고당 한 스푼을 스르륵 둘러 정갈한 윤기를 더하는 지혜. 과하지 않게 재료 본연의 맛을 살려주는 단맛 한 스푼이, 오늘 저녁 식탁에 은은한 여유를 더해줄 것이다.