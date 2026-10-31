대산 안산공원 체육시설, 공모도 안 하고 재원도 없다

큰사진보기 ▲2023년 6월 28일 대산119안전센터 앞에 주민 1500여 명이 모였다. 주민들은 대산석유화학공단 4사가 2017년 상생협력 협약에서 약속한 복합문화센터 건립과 안산공원 조성을 이행할 것을 촉구했다. 협약 체결 이후에도 분담금 합의가 이뤄지지 않아 사업이 장기간 지연되고 있다는 비판이 제기됐다. ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲올해 1월 12일 이완섭 서산시장의 ‘대산읍민과의 대화’ 영상에 제시된 안산공원 조성사업 추진계획에는 2025년 12월 기공식 개최와 토목공사 착수, 2026년 부지정지 완료 및 문화체육관광부 공모사업 추진, 2027년 체육시설 설계와 조경공사 완료 등의 일정이 담겼다. 부지 공사와 함께 시설 건립을 위한 준비 작업도 병행될 것으로 제시됐다. ⓒ 서산시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲송치윤 서산시의회 의원 ⓒ 서산시대(김선영) 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남 서산시 대산읍의 오래된 생활기반 개선 요구가 석유화학산업 위기 속에서 다시 제기됐다. 생활 편의를 찾아 젊은 세대와 산단 종사자 가족이 다른 지역으로 옮기고 있다는 지역 인사들의 증언 속에, 안산공원 내 체육시설 건립을 위한 재원과 추진 일정은 올해 시정질문에서도 쟁점으로 남았다.오래 미뤄진 시설을 언제 지을 것인지와 함께, 지금 주민에게 어떤 시설이 필요한지도 확인해야 할 과제다. 과거 수영장을 원했던 주민들의 의견이 현재의 이용 수요와 얼마나 일치하는지, 시설 확충이 가족과 함께 대산에 머무는 데 어떤 도움이 될지는 아직 구체적으로 확인되지 않았다.2023년 6월 28일 대산119안전센터 앞에는 주민 1500여 명이 모였다. 당시 <서산시대> 보도에 따르면 주민들은 대산석유화학공단 4사에 복합문화센터 건립과 안산공원 조성 약속을 이행하라고 촉구했다. 기업들이 2017년 상생협력 협약을 맺고도 분담금에 합의하지 못해 사업이 지연되고 있다는 비판이었다.당시 대산공단협의회 관계자는 <서산시대> 취재에 사업이 순조롭게 진행되고 있다며 그해 10월께 복합문화센터를 착공한 뒤 안산공원 실시설계를 추진할 계획이라고 설명했다. 주민들의 기다림은 이미 그때도 오래된 일이었다.배동흠 대산발전협의회 회장은 지난 1월 12일 열린 대산읍민과의 대화에서 이완섭 시장이 2024년 1월에도 시비를 투입해서라도 사업을 추진하겠다는 취지로 말했다고 언급했다. 이어 이 시장에게 "시비 투입이나 공모사업을 활용해 수영장을 포함한 국민체육센터 건립을 서둘러 달라"고 공개적으로 요구했다.이날 이 시장은 "8년이나 걸렸어요. 많이 늦었지만 다시 시작하게 되어 보람 있게 생각합니다"라며 "최대한 빨리 진행되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.행사 영상에서 조감도와 함께 제시된 안산공원 조성사업 추진계획에는 2026년 부지정지 완료와 문화체육관광부 공모사업 추진, 2027년 체육시설 설계와 조경공사 완료 등의 일정이 담겼다.그러나 지난 27일 서산시의회 시정질문에서는 국민체육센터 공모 미신청과 재원 조달 문제가 다시 제기됐다. 송치윤 의원에 따르면 시는 올해 국민체육센터 공모를 신청하지 않았고 사업비 조달 방안도 정하지 못했다고 답했다. 송 의원은 "주민들의 오랜 기다림을 당연하게 여겨서는 안 된다"며 구체적인 실행계획을 요구했다.체육진흥과 관계자는 30일 <서산시대>와 통화에서 안산공원 사업을 총괄하는 부서와 국민체육센터 공모 추진 시점을 구체적으로 협의한 적은 없다고 설명했다. 주민에게 공개한 계획에는 공모 추진 일정이 담겼지만, 이를 위한 부서 간 구체적인 협의는 이뤄지지 않았다는 것이다.체육진흥과 관계자는 당초 기업 재원을 받아 추진하던 사업인 만큼 기업 재원 확보를 우선해야 한다는 입장을 밝혔다.산업단지 정주여건 개선을 위한 시장의 역할은 조례에도 규정돼 있다. '서산시 산업단지 정주여건 개선에 관한 조례' 제3조는 시장이 기업·종사자·주민이 공존·공영할 수 있는 정주환경을 조성하도록 충남도와 시, 유관기관, 기업의 협력을 통해 상생산업단지 조성사업을 "적극적으로 추진하여야 한다"고 명시하고 있다.제4조는 시장이 추진계획을 수립하고 3년마다 여건 변화를 반영해 수정·보완하도록 정한다. 제13조는 총괄부서가 추진·시행계획 수립과 사업 관리를 맡고, 개별 사업 추진부서는 총괄부서와 사전에 협의하도록 규정한다. 사업 추진과 함께 달라진 여건을 반영한 계획 정비, 부서 간 업무 조정도 행정의 역할로 정한 것이다.안효돈 전 서산시의원은 30일 <서산시대>와 통화에서 "기업의 참여를 기다리는 데 그치지 말고 행정이 대산의 정주 기능을 강화하는 데 적극 나서야 한다"고 지적했다.생활기반 개선 요구는 수영장에만 머물지 않았다. 배 회장은 대산에서 자란 젊은 세대도 결혼하고 가정을 꾸리는 과정에서 생활 편의를 찾아 다른 지역으로 옮긴다고 말했다. 아이를 키우는 가구가 이용할 공간과 주거 여건을 함께 마련해야 한다며 키즈카페 같은 가족 시설과 사택 개선 등의 필요성을 제기했다.안 전 의원도 "산단 종사자들이 자녀 교육과 의료·문화체육 여건을 이유로 가족의 거주지를 다른 지역에 두는 사례가 있었다"고 설명했다. 대산에서 일하는 것과 가족이 함께 거주하는 것 사이에 생활여건의 간격이 있다는 지적이다.생활기반 확충이 오래된 과제로 남아 있는 가운데 대산은 석유화학산업 위기에 따른 고용 불안까지 맞닥뜨렸다. 가족이 함께 살아갈 조건을 살피려면 생활 편의와 함께 일자리의 안정성도 고려해야 하는 상황이다.이와 함께 달라진 생활여건 속에서 지금 주민에게 필요한 시설이 무엇인지, 실제 이용 수요는 어느 정도인지 확인하는 일도 필요하다.