월 90만 원 버는 나는 '맹그로브 창천'에 살 수 없습니다

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큰사진보기 ▲2026년 9월 8일 게시된 '맹그로브 창천'의 특별공급 모집 공고문 ⓒ MGRV(맹그로브) 관련사진보기

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큰사진보기 ▲'맹그로브 창천' 입주 후 월 주거비와 현재 주거비 비교 ⓒ 클로드로 생성 관련사진보기

큰사진보기 ▲청년주택의 혜택을 갖춘 코리빙 하우스, 맹그로브 창천. VR 자료 화면 캡처. ⓒ 맹그로브 창천 홈페이지 관련사진보기

"현실적으로 불가능함."

- 청년안심주택 임대료 책정 기준에 대한

주변 시세 85% 안심주택 임대료, 그 '주변'은 어디입니까

기가 이어집니다.

10월의 어느 금요일, 오후 3시쯤 수업이 끝났다. 하지만 하루 일정은 아직 끝나지 않았다. 오후 5시 30분부터는 학원에서 학생들에게 영어를 가르쳐야 한다. 준비해 온 도시락으로 점심을 해결한 뒤 학원으로 향하는 버스에 올랐다. 학원에 도착한 뒤, 오후 5시 30분부터 9시 30분까지 네 시간 동안 영어를 가르쳤다. 이날 아르바이트로 번 돈은 8만 원이다.학원 외에도 야구장에서 아르바이트하며 서울에서 자취하고 있다. 최근 3개월간 월 평균 근로소득은 약 90만 원이다. 부모님께 받는 용돈 60만 원을 더하면 한 달 수입은 약 150만 원이다. 150만 원의 수입에서 월세와 관리비, 식비 등을 내고 나면 매달 저축할 수 있는 돈은 약 30만 원이다.이런 나는 청년안심주택에 입주할 수 있을까. 서울 서대문구 창천동에 들어선 민간 임대 청년안심주택 '맹그로브 창천'은 11월 입주를 앞두고 있다. 전용면적 23.20㎡ 원룸형 세대의 특별 공급 보증금은 7790만 원, 월세는 75만 원이다.현재 살고 있는 곳은 서울의 한 원룸으로 보증금은 1000만 원, 월세는 45만 원이다. 관리비로는 매달 약 10만 원을 내고 있다. 월세와 관리비를 합하면 한 달 주거비는 약 55만 원이다. 월평균 생활비는 약 120만 원으로, 월수입 약 150만 원에서 생활비와 주거비를 제외하면 약 30만 원을 저축할 수 있다.'맹그로브 창천'의 특별 공급 조건을 적용해 입주 비용을 계산했다. 특별 공급은 공고일 기준 만 19~39세 미혼 청년 가운데 무주택, 소득·자산·자동차 등의 요건을 충족한 사람을 대상으로 한다. 이번 계산에서는 기자 본인이 공고문에 명시된 요건을 충족한 특별 공급 대상이라고 가정(실제 특별 공급 신청 자격은 관련 서류 심사를 거쳐 확인)했다.특별 공급의 보증금은 7790만 원으로, 현재 거주하는 원룸의 보증금 1000만 원을 돌려받아 사용하더라도 6790만 원을 추가로 마련해야 한다. 매달 30만 원씩 저축하면 6790만 원을 마련하는 데 약 18년 11개월이 걸린다. 물론 현재의 소득과 지출이 변하지 않고 저축액을 전부 보증금 마련에 사용한다고 가정한 결과다. 저축 이자와 대출, 가족의 추가 지원 등은 반영하지 않았다.보증금을 마련하더라도 입주 후 월세를 감당해야 한다. '맹그로브 창천'의 특별 공급 월세는 75만 원이고, 예상 관리비는 약 11만 원이다. 공과금을 제외해도 매달 약 86만 원이 필요하다. 다른 생활비를 지금과 같은 수준으로 유지한다면 월 지출은 약 151만 원으로 늘어날 것이다.이는 부모님 지원금을 포함한 월수입 150만 원을 넘어서는 금액이다. 주거비가 늘어나는 만큼, 식비나 여가비 등을 줄여야 한다. 하지만 이미 식비를 아끼기 위해 도시락을 싸 다니는 상황에서 생활비를 더 줄이기는 쉽지 않다.이 사안을 함께 취재한 대학생 시민기자 박예은씨의 사례를 살펴보자. 그는 부모님과 함께 살며 프랜차이즈 빵집에서 아르바이트하고 있다. 일주일에 약 18시간 20분을 일하며, 시급은 1만 1000원이다. 주휴수당을 포함한 월 실수령액은 약 101만 원이다. 월평균 생활비는 약 50만 원이다. 부모님 집에 거주하기 때문에 월세를 내지 않고, 휴대전화 요금도 별도로 부담하지 않는다. 월급에서 생활비를 제외하면 약 51만 원을 저축할 수 있다.박씨의 사례에는 '맹그로브 창천'의 일반 공급 조건을 적용했다. 일반 공급은 특별 공급과 달리 소득과 자산 요건을 적용하지 않는다. 다만 신청자는 만 19~39세 미혼 청년으로, 본인 무주택과 자동차 기준 등의 요건을 충족해야 한다.일반 공급 원룸형 세대의 보증금은 9260만 원, 월세는 90만 원이다. 별도로 보유한 자산이 없다고 가정하면 매달 51만 원씩 저축해 보증금을 마련하는 데 약 15년 2개월이 걸린다. 보증금을 마련한 이후에도 입주 이후 월세 부담이 있다. 월 실수령액 101만 원에서 월세 90만 원을 제외하면 11만 원이 남지만 이 금액으로는 관리비와 공과금조차 내기 어렵다.맹그로브 창천은 보증금을 높이는 대신 월세를 낮추는 조건도 제공한다. 일반 공급 기준, 보증금을 1억 5430만 원으로 높이면 월세는 64만 원으로 줄어든다. 보증금을 2억 1600만 원으로 높이면 월세는 38만 원까지 낮아진다. 하지만 월세를 줄일수록 입주자가 마련해야 하는 목돈은 커진다.대학생보다 소득이 안정적인 직장인은 '맹그로브 창천'의 임대료를 어떻게 받아들일까.일반 사기업 2년 차인 30대 직장인 A씨의 월평균 실수령액은 약 300만 원이다. 현재 부모님과 함께 살고 있으며, 한 달 생활비로 약 200만 원을 지출한다. A씨는 매달 약 80만 원을 저축하고 있다.A씨에게 맹그로브 창천의 특별 공급 조건을 제시하고 입주 의향을 물었다.A씨는 서면 인터뷰에서 이 같이 답했다. 또한 "7평이면 실면적으로 사용할 수 있는 면적이 더 작을 것인데, 교통의 요지임에도 불구하고 금액이 비싸다고 생각한다"고 말했다. 자신은 "직장 생활 2년 차치고 실수령액이 높은 편"이라면서도 "다른 중소기업에 다니는 직장인들은 터무니없이 부담될 것이다. 월세, 관리비, 공과금을 전부 내고 나면 저축은 할 수도 없다"고 답했다.현재 결혼을 준비 중인 A씨는 신혼부부 임대주택 등을 알아보고 있다. 맹그로브 창천으로 이사할 의향에 대해서는 "교통이 불편하더라도 좀 더 저렴한 곳을 찾아갈 것 같다"고 답했다.세 사람의 사례가 청년 전체의 경제적 상황을 대표하는 것은 아니다. 청년마다 월수입과 가족 지원, 보유 자산, 대출 이용 가능 여부가 다르다. 다만 세 사례 모두에서 입주 자격을 갖추는 것과 실제 보증금·월세를 감당하는 것은 별개의 문제로 나타났다.그렇다면 어떻게, 1억 5430만 원(월세 64만 원) 혹은 2억 1600만 원(월세 38만 원)의 청년안심주택이 탄생할 수 있었던 걸까.