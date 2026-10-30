내년 장기요양보험료율 0.9994%, 가구당 월 1100원 오른다

큰사진보기 ▲현수엽 보건복지부 1차관이 30일 오후 서울 영등포구 여의도 국민건강보험공단 서울강원지역본부에서 2026년 제5차 장기요양위원회를 주재하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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내년도 장기요양보험료율이 올해 0.9448%에서 0.9994%로 인상된다. 이에 따라 가입자 세대당 월평균 장기요양보험료는 올해 1만9029원에서 내년 2만129원으로 1100원 오른다.또한 정부는 보험료 인상과 함께 중증 어르신이 요양시설에 입소하지 않고 살던 집에서 충분한 돌봄을 받을 수 있도록 재가급여 월 이용 한도액을 최대 37만8500원 인상하는 등 장기요양서비스 보장성을 강화하기로 했다.보건복지부는 30일 오후 서울 영등포구 국민건강보험공단 서울강원지역본부에서 2026년 제5차 장기요양위원회를 열고 이 같은 내용의 '2027년도 장기요양보험료율 및 제도개선 방안'을 의결했다.이번 위원회에서 의결된 내년도 소득 대비 장기요양보험료율은 0.9994%로 올해보다 5.78% 인상된다. 건강보험료 대비 장기요양보험료율은 13.90%다. 건강보험료가 월 10만 원인 가입자는 장기요양보험료로 1만3900원을 추가 납부하게 된다.이번 보험료율 인상은 초고령사회 진입으로 돌봄이 필요한 어르신이 늘어나는 데다 지역사회 통합돌봄 확대와 장기요양 종사자 처우개선 등에 따른 재정 지출 증가가 예상되는 점을 고려했다는 것이 복지부의 설명이다.실제 2024~2025년 2년간 장기요양보험 수입은 약 1조 3000억 원 늘어난 반면 지출은 약 2조 4000억 원 증가했다. 복지부는 재정의 지속가능성과 국민의 보험료 부담 여력을 함께 고려해 인상 폭을 결정했다고 부연했다.보험료 인상과 함께 가장 큰 변화는 중증 어르신의 재가급여 보장성 강화다. 장기요양 1등급 수급자의 월 재가급여 한도액은 올해 251만2900원에서 내년 289만1400원으로 37만8500원 인상된다. 2등급도 233만1200원에서 268만2300원으로 35만1100원 오른다.이에 따라 3시간 방문요양을 이용하는 경우 1등급 수급자는 월 최대 이용 횟수가 올해 44회에서 내년 48회로, 2등급 수급자는 40회에서 45회로 늘어난다. 중증 어르신이 시설에 입소하지 않고도 집에서 필요한 돌봄을 충분히 받을 수 있도록 재가급여 한도액을 시설급여 월 최대 이용료의 100% 수준까지 높인 것이다.방문요양·방문간호·주야간보호 등을 한 기관에서 함께 이용할 수 있는 통합재가서비스 제공기관도 올해 7월 418곳에서 내년 700곳까지 확대한다. 재택의료센터는 현재 463곳에서 500곳으로 늘리고, 24시간 대응과 재택자립훈련 기능을 강화한 거점 재택의료센터도 지정할 계획이다.독거 어르신이나 중증 퇴원환자처럼 하루 중 여러 차례 짧은 돌봄이 필요한 사람을 위한 정기순회·수시대응형 시범사업도 추진한다. 병원 방문부터 진료 수속, 약 수령까지 지원하는 병원동행 시범사업 참여기관을 확대하고, 가정 내 낙상 위험을 줄이기 위한 재가환경지원 대상 주택도 아파트와 일정 요건을 갖춘 임차주택까지 넓힌다.장기요양 종사자의 처우 개선도 추진한다. 2014년 이후 동결됐던 섬·벽지 등 원거리 교통비용을 전 구간 30% 인상하고, 유급휴일에 방문요양이나 종일방문요양을 제공할 경우 급여비용 가산율을 60%로 높인다. 종일방문요양 수가에는 주휴수당을 반영해 17만7680원에서 20만6030원으로 인상한다.시설 돌봄의 질도 높인다. 1인실을 원칙으로 공동거실 등 공용공간을 갖춘 유니트케어 시범사업을 확대해 2028년 본사업을 추진하고, 간호인력을 추가 배치하는 전문요양실 시범사업도 올해 95곳에서 내년 130곳으로 늘린다.현수엽 복지부 차관은 "초고령사회에서 장기요양보험이 어르신의 살던 곳에서의 생활을 뒷받침하는 핵심 제도로 자리매김할 수 있도록 보장성을 강화하고 서비스 질을 높이는 데 최선을 다하겠다"면서 "종사자 처우개선을 위해서도 지속 노력하겠다"고 밝혔다.