[단독] 교육부 연수에서 5.18 폄훼 논란 '스벅' 카드 제공

큰사진보기 ▲교육부 등이 30일부터 31일까지 1박2일 간 진행하는 ‘2026년 한국어교육 일반선도교원 양성과정’ 연수 자료집. ⓒ 제보자 관련사진보기

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교육부가 주최하는 전국 교원 대상 연수에서 1만 원짜리 스타벅스 카드를 일부 교원들에게 제공한 것으로 확인됐다. 5.18 민주화운동 폄훼 '탱크데이 이벤트' 논란 당시인 지난 5월, 윤호중 행정안전부장관은 "정부 기관들은 스타벅스 상품권을 제공하지 않겠다"라고 선언한 바 있지만, 교육부 공식 행사에서 이와 배치된 행동이 빚어진 것이어서 연수생들 일부가 반발했다.교육부는 30일부터 31일까지 1박2일 간 '2026년 한국어교육 일반선도교원 양성과정' 연수를 세종시에 있는 홍익대 국제연수원에서 벌이고 있다. 연수 대상은 전국 초중고 교원 104명이다. 이 연수는 교육부와 함께 16개 시도교육청, 한국교육학술정보원, 한국능률협회 등이 공동 주최, 주관하고 있다.<오마이뉴스> 확인 결과, 연수 첫날인 30일 일부 강사가 연수생으로 참여한 교원들에게 1만 원짜리 스타벅스 카드를 준 것으로 확인됐다. 연수 태도가 좋거나 호응도가 좋은 교원을 뽑아 상품으로 준 것이다.이번 연수에 참여한 한 교원은 <오마이뉴스>에 "연수를 진행한 강사들 여러 명이 강의 도중에 '수강 반응이 좋으면 스타벅스 카드를 주겠다', '연수 주최 측에서 강사들에게 스타벅스 카드를 줬다'고 발언했다"라면서 "5.18 폄훼로 보이는 행사를 벌여 정부까지 불매에 나섰던 스타벅스 카드를 미래 세대를 교육하는 교육부 연수에서 나눠준 것은 명백한 역사 인식 부재"라고 비판했다.앞서, 윤호중 행정안전부장관은 지난 5월 21일 페이스북에 올린 글에서 "최근 물의를 빚은 스타벅스 코리아의 반역사적 행태에 대해 깊은 유감을 표한다"라면서 "정부 기관들은 앞으로 이벤트 등에 민주주의의 역사와 가치를 가볍게 여기거나 상업적 소재로 활용한 기업의 상품은 제공하지 않겠다"라고 밝힌 바 있다.'스타벅스 카드 제공'과 관련, 교육부 관계자는 <오마이뉴스>에 "오늘 연수에서 몇몇 연수생에게 해당 상품권이 제공된 것을 확인했다. 하지만 곧 회수할 것"이라면서 "해당 상품권은 교육부와 한국교육학술정보원의 연수 위탁을 받은 기관에서 자체적으로 준비한 것으로 확인했다. 연수 내용에 집중하다 보니 이런 상품권 제공에 대해 미리 알지 못했다"라고 설명했다.