호남 반도체에 대구 변압기 전용? 한전 "사실과 달라"

큰사진보기 ▲김성환 기후에너지환경부 장관이 26일 국회에서 열린 기후에너지환경노동위원회 국정감사에서 위원 질의에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲추경호 대구시장 ⓒ 대구시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대구시청 산격청사 ⓒ 대구시 관련사진보기

호남권 반도체 산업단지에 전력 공급을 앞당기기 위해 대구 신달성변전소 등에 투입될 변압기를 활용하는 방안이 검토된 사실이 알려지면서 대구에서 또 다른 '홀대론' 논란이 이어지고 있다.논란은 지난 26일 국회 기후에너지환경부 국정감사에서 호남권 반도체 산업단지의 전력 공급 시기를 앞당기는 방안이 공개되면서 시작됐다. 정부와 한국전력공사는 호남권 반도체 산단에 필요한 변압기를 확보하기 위해 다른 사업에 투입할 물량을 활용하는 방안을 검토했다.대상에는 대구 신달성변전소와 경남 거제 사등변전소, 전남 여수 중흥변전소, 부산 신항·부산항변전소 등 5곳이 포함된 것으로 알려졌다. 특히 대구에서는 신달성변전소 준공이 또다시 늦어질 수 있다는 우려가 제기되면서 추경호 대구시장이 한전 대구본부장을 만나는 등 거세게 반발했다.대구국가산업단지 등에 전력을 공급하는 신달성변전소는 당초 2024년 4월 준공 예정이었지만 한전의 제11차 장기 송변전설비계획에 따라 준공 목표가 2028년 12월로 연기된 상태다. 대구시는 변압기 전용까지 이뤄질 경우 준공 시점이 2030년 10월로 약 2년 더 늦어질 수 있다고 우려하고 있다.추경호 대구시장은 지난 27일 한전 대구본부장을 만나 전력 인프라 구축이 지역 산업과 기업 투자에 미치는 영향이 크다며 변압기 전용 검토에 강하게 반발했다. 추 시장은 호남 지역 변전소 구축을 위해 신달성변전소에 투입될 변압기 등 자재를 전용하는 것은 "또 다른 대구 홀대"라며 전용 검토와 이에 따른 준공 연기 추진을 중단하라고 요구했다.그러면서 "타 변전소로의 자재 전용을 즉각 중단하고, 당초 계획한 2028년까지 신달성변전소 건립을 차질 없이 추진해 달라"고 촉구했다. 전력망이 기업의 투자 결정과 직결되는 기반 시설인 만큼 공급 계획이 불확실해질 경우 대구국가산단의 경쟁력에도 악영향을 줄 수 있다는 것이다.국민의힘 대구시당도 정부를 겨냥했다. 국민의힘은 지난 29일 보도자료를 통해 "호남권의 전력 공급은 앞당기면서 대구의 전력 인프라 구축은 뒤로 미뤄도 된다는 것이냐"며 변압기 전용 방안 철회를 촉구했다.그러면서 "TK(대구경북) 행정통합, TK신공항, 3대 메가프로젝트, 서울대 10개 만들기 등 각종 지역 현안에서 지속적이고 노골적인 홀대도 모자라 전력 인프라 핵심 자재까지 다른 지역으로 가져가겠다는 것이냐"며 "대구의 미래를 다른 지역 발전을 위한 희생양으로 삼는 어떠한 시도도 결코 좌시하지 않을 것"이라고 주장했다.환경단체인 대구경북녹색연합도 이례적으로 대구시 입장에 힘을 실었다. 녹색연합은 지난 29일 보도자료를 통해 "호남권 반도체 산업단지에 조속히 전력을 공급해야 할 필요성을 부정하지 않는다"면서도 "한 지역의 공기를 단축하기 위해 이미 수년씩 늦어진 다른 지역의 전력망을 다시 미루는 방식은 해법이 될 수 없다"고 밝혔다.이어 "특정 사업을 위해 다른 지역에 계획된 설비를 돌려쓰는 방식이 헌법이 정한 지역 간 균형 있는 발전이나 송변전설비계획의 원칙과 취지에 부합하는지 엄밀히 따져봐야 한다"며 "정부와 한전은 대체 변압기 확보 시점과 신달성변전소 준공 목표 유지, 지역 기업에 미칠 영향을 구체적으로 밝혀야 한다"고 요구했다.이재혁 대구경북녹색연합 대표는 "대구의 전력망은 이미 4년 넘게 늦어졌다"며 "정부와 한전은 지역에 약속한 공급 일정을 지킬 실행계획으로 답해야 한다"고 밝혔다.반면 한국전력은 신달성변전소 변압기 전용에 따라 준공이 늦어진다는 내용은 사실과 다르다고 해명했고 더불어민주당 대구시당은 이를 근거로 추경호 대구시장이 '대구 홀대론'을 부추기고 있다고 비판했다.한전은 지난 29일 보도설명자료를 내고 신달성변전소를 비롯한 다른 지역 변전소의 변압기를 호남권에 투입하면서 해당 지역 사업을 늦춘다는 내용은 사실과 다르다고 해명했다. 한전은 변압기가 특정 지역 변전소에서만 사용할 수 있는 설비가 아니라 '범용설비'라며 전력 수요 전망과 변전소 건설 상황 등을 종합적으로 고려해 공급 일정을 조정할 수 있다고 설명했다. 그러면서 "호남권 산단 전력공급을 위해서 타지역 변전소 변압기 구축 시기를 이연한다는 보도는 사실과 다르다"고 밝혔다.다만 한전은 변압기 전용 자체를 검토하지 않았다고 부인하지는 않았다. 한전은 지역 내 수요량 등을 고려해 관련 방안을 검토하고 있다고 설명했다. 한전은 변압기 전용 외에 신규 변압기 조기 발주, 예비 변압기 활용 등 자체 확보 방안을 함께 검토하고 있다며 "특정 지역 전력공급 지연이 없도록 검토할 예정"이라고 밝혔다. 신달성변전소를 포함해 논란이 된 지역에도 전력 수요에 맞춰 적기에 전력을 공급할 수 있도록 설비를 구축하겠다는 입장이다.한전의 해명이 나오자 민주당 대구시당은 30일 추 시장과 국민의힘을 향해 역공에 나섰다. 민주당은 "사실은 정확해야 한다"며 한전이 신달성변전소 준공 지연 가능성을 부인한 만큼 추 시장과 국민의힘이 사실관계를 과장해 '대구 홀대론'을 부추겼다고 주장했다.민주당은 특히 신달성변전소 준공이 2024년 4월에서 2028년 12월로 늦춰진 것은 현 정부 출범 이전인 지난해 5월 확정된 한전의 장기 송변전설비계획에 따른 것이라고 지적했다. 당시 달성군 국회의원이 추 시장이었다는 점도 거론했다.민주당은 "그때 대구국가산단이 있는 달성군의 국회의원은 추 시장 자신이었다. 그 지연은 누구의 홀대였나"라며 "풀지 못한 숙제마다 '홀대' 딱지를 붙이는 것은 무능을 가리는 정치일 뿐"이라고 비판했다. 이어 "대구시민이 원하는 것은 지역의 여야가 머리를 맞대고 대구 발전을 위해 함께 노력하는 모습"이라며 신달성변전소가 예정된 일정에 건립되도록 관계기관과 협력하겠다고 밝혔다.