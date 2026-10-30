위성락 "정상외교 횟수나 영부인 외교 문제제기? 공정하지 않다"

큰사진보기 ▲위성락 국가안보실장이 29일 오후 서울 여의도 국회 운영위원회에서 열린 대통령실·국가안보실·대통령경호처에 대한 국정감사에 출석해 의원들의 질의에 답변하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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위성락 국가안보실장이 30일 청와대에서 한 기자간담회에서 "정상외교가 특별히 너무 많다든가, 영부인 외교 등의 문제를 제기하는 건 좀 공정하지 않다"고 밝혔다.일부 야당 의원들이 지난 29일 대통령비서실 등을 대상으로 열린 국회 운영위원회 국정감사에서 "정상외교 일정이 너무 많다" 등의 문제제기를 한 것에 대한 반박이었다. 김승수 국민의힘 의원은 당시 "민생은 무너지는데 대통령은 그동안 벌써 14차례 23개국을 해외 순방했다", "대통령이 이렇게 해외여행을 많이 했는데 김혜경 여사가 따라다니고 있다"고 발언해 여당으로부터 사과 요구를 받기도 했다.이에 대해 위 실장은 "(한-독 정상회담 등으로 자리를 비웠다 돌아온 다음에) 답할 기회가 주어지지 않아 해명을 못했다"면서 "우리나라의 국제적 위상이 많이 올라갔기 때문에 정상이 연중 가야만 되는 다자회의가 여럿 있다"고 밝혔다.이어 "G7, G20, 나토, APEC, 아세안, 유엔총회 같은 건 상시적으로 있어서 거의 매년 가야 되고 그 계기에 평소 와 달라고 하는 나라들이 많이 쌓여 있기 때문에, (예를 든다면) 나토에 가는 계기에 튀르키예 방문도 하고 이렇게 이어지는 것"이라고 덧붙였다.여기에 미국·일본·중국·러시아 등 주변 주요국과의 긴밀한 관계를 위한 정상외교 일정도 빠질 수 없다고 밝혔다. 그는 "미국과는 정상이 오가며 (외교)할 수요가 많이 있고 일본과는 셔틀외교가 있으니 오가는 게 있다"면서 "중국·러시아 하고는 어려운 사정 하에서 정상외교를 하는 상황이다. 이런 것들을 감안하면 연중 일정한 정상외교 수는 약간 상수로 있는 것"이라고 설명했다.무엇보다 위 실장은 "그런 정상외교는 관행적으로 다 영부인을 동반한다"고 강조했다. 그는 "APEC을 가도 영부인 프로그램이 있고 그런데 이걸 특별히 너무 많다든가 영부인 외교라든가 문제를 제기하는 건 좀 공정하지 않다"고 했다.아울러 "이런 현상은 다음에 어느 정부가 오든, 누가 대통령이 되든 똑같다"라며 "국민들이 오해하실지 모르기 때문에 좀 알려주시면 좋겠다"고 말했다.위 실장은 전날 국감 당시 제기됐던 '주한미군의 광주 군공항 알박기 논란'에 대해서도 재차 "그렇게 심각한 문제로 볼 필요는 없다"면서 관련 협의가 진행 중이라 알렸다.'미군이 호남 반도체 클러스터 부지로 낙점된 광주 군공항에 530여 억 원을 들여 급유시설을 짓고 있는데 이전 관련 협의가 제대로 진행되지 않는 것 아니냐'는 지적에 대한 답변이다. 참고로 광주 군공항은 한미 공동운영기지로서 이전 여부에 대해서는 미군 측과의 협의도 필요하다.위 실장은 이와 관련 "(호남 반도체 클러스터 부지 낙점) 결정이 이뤄진 직후 양측 간 협의를 시작했다"고 했다. 특히 그간 광주 군공항을 비롯한 군 기지 이전을 위한 한미 간 포괄 협정이 진행돼 왔는데 최근 많은 진전이 있었다면서 "거의 타결 단계"라고도 설명했다.그는 "남은 문제는 대체 시설을 어떻게 준비하느냐"라며 "만약 우리가 (이전) 시기를 더 당기겠다고 계획한다면 대체 시설을 더 빨리 만들어 대처해야 된다"고 했다. 그러면서 "주로 우리 예산 문제이고 우리가 대비하는 문제"라며 "미국이 안 가겠다거나 알박기를 해서 방해하고 뭘 뜯어내겠다는 상황은 없다"고 강조했다.한편 청와대는 이날 '여당 의원들의 미국 비자 발급 문제가 한미 간 현안 문제와는 연결돼 있지 않다'는 입장도 밝혔다.국회 외교통일위원회 소속 정청래 더불어민주당 의원의 미국 비자 발급이 지연된 데 이어 국회 국방위원장인 같은 당 진성준 의원의 관용 비자 발급이 거부되면서 다시 부각되고 있는 '한미동맹 이상설'에 대한 입장이다.청와대 고위관계자는 이날 "미셸 스틸 주한 미국대사가 최근 한미 관계를 '난기류'에 비유했는데 민주당 일부 의원들에 대한 미국 비자 발급 문제가 이와 연관이 있다고 보느냐"는 취지의 질문에 "한미 간 여러 현안들이 있고 논의를 하여서 해소하고 관계를 발전시키려고 노력하는 상황"이라며 이러한 입장을 밝혔다.대미투자·정보협력·쿠팡 등 양국 현안들이 엉켜 있는데 어떻게 풀어갈 것인지 방안을 모색하고 하나씩 풀어가려고 하는데 비자 문제는 이와 무관하게 비자 문제로 다뤄질 것이란 설명이었다.이와 관련해 그는 "비자를 발급하는 과정에 대한 얘기는 통례적으로 알리지 않는다. 어떤 과정으로, 왜 그런 결과가 나오는지 소통하지 않는 것이 관행이라 정확히 알 수 없다"면서도 "미국 측 설명은 비자는 비자로서, 사안별로 검토한다고 얘기해서 (한미 간 현안들과) 연결돼 있다고 보기 어렵다고 말한 것"이라고 부연했다.전시작전통제권 전환 문제에 대해서도 "미국이 전작권 전환 자체에 부정적인 것은 아니다"라며 "지금 이 문제가 난제처럼 된 것은 국내의 여러 이야기 때문이다. 실제보다 국내 정치 요소 때문에 (실제보다) 증폭돼 있고 첨예화 돼 있다. 그런 것을 피해가면서 원만한 협의를 통해 타결 지을 것"이라고 설명했다.