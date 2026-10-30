20년 만에 부활한 캄보디아 징병제... 1만 5000명 몰렸다

큰사진보기 ▲지난 2008~2011년, 캄보디아와 태국의 국경 분쟁이 군사 충돌로 비화했던 시기. 훈 마넷 현 캄보디아총리가 군최고사령관으로서 최전방 전투 지역을 지휘하고 있는 모습. ⓒ 훈 마넷 총리 페이스북 홈페이지 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 2024년 군 사열중인 훈 마넷 캄보디아 총리 ⓒ 캄보디아국영통신 관련사진보기

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캄보디아 정부가 2026년도 첫 병역 모집 인원을 1만 명으로 최종 확정하고 본격적인 선발 및 입영 절차에 들어갔다.훈 마넷 캄보디아 총리는 27일(현지시간) 이 같은 내용이 담긴 하위법령에 서명하고, 국방부에 자격을 갖춘 대상자를 엄격히 선발하도록 지시했다. 앞서 훈 총리는 지난 24일 열린 '캄보디아 유엔 평화유지활동(PKO) 참여 20주년 기념식'에서 독립기념일인 오는 11월 9일 첫 병역 훈련이 시작된다고 발표한 바 있다.이번 병역 모집은 18세부터 25세까지의 국민을 대상으로 진행되며, 선발된 인원은 24개월간 의무 복무하게 된다. 국방부에 따르면 모집 정원 1만 명에 약 1만 5000명의 지원자가 몰려 정원을 크게 초과한 것으로 나타났다. 훈 총리는 "군 역량을 개혁하고 강화하는 것은 필수적 과제"라며 "이번 병역 제도는 군 현대화 정책의 일환으로, 향후 군의 실제 수요에 따라 매년 모집을 지속할 것"이라고 밝혔다.지난 5월 제정된 캄보디아 병역법에 따라 18~25세 남성은 24개월간 의무 복무해야 하며, 여성은 자원입대 형태로 참여할 수 있다. 병역 등록은 17세부터 가능하며, 성직자와 장애인, 특정 학력 및 전문기술 보유자는 면제 대상이다. 학생과 이주노동자, 해외 근무 공무원은 연기 신청을 할 수 있다. 정당한 사유 없이 소집 통지 후 30일 이내에 입영하지 않으면 평시 기준 6개월~2년의 징역 및 100만~400만 리엘의 벌금형에 처해진다.선발된 복무자에게는 월 40만 리엘(약 100달러, 약 13만 2506원)의 기본 수당과 함께 식사, 군복, 의료 혜택이 제공된다. 또한 복무 기간 중 통신 및 컴퓨터 등 전역 후 활용 가능한 기술 교육을 받게 되며, 전역 후에도 기존 고용 상태와 학업 지위가 법적으로 보호된다. 이 같은 혜택에 힘입어 모집 정원을 웃도는 청년들이 지원한 것으로 풀이된다.한편 현지 전문가들은 20년간 유명무실했던 징병제가 전격 재가동된 배경을 다각도로 분석하고 있다. 우선 지난해 태국과의 국경 충돌 당시 절감한 군사적 열세가 직접적인 동력으로 꼽힌다. 그러나 군사적 효용성에 대해서는 회의적인 시각이 적지 않다.프놈펜의 한 안보 전문가는 "캄보디아는 단 한 대의 제트 전투기도 보유하지 못해 사실상 공군력이 부재한 상태"라며 "현대전의 승패를 가르는 첨단 전력과 압도적 예산을 갖춘 태국에 맞서 보병 수천, 수만을 더 채워 넣는다고 해서 힘의 불균형이라는 근본적 아킬레스건을 메우기는 어렵다"고 지적했다.이 때문에 훈 마넷 정부가 징병제를 꺼내 든 속내에는 안보 외에도 청년 실업 문제를 관리하려는 '내정용 복안'이 자리 잡고 있다는 해석이 나온다.익명을 요구한 현지 정치 분석가는 "태국과의 긴장 여파로 경제 경색이 이어지면서 갈 곳을 잃은 청년층의 불만이 정권을 향해 분출되는 것을 막기 위한 조치"라며 "군대를 통해 이들을 흡수하고 '합법적 일자리'와 최소한의 생계를 제공함으로써, 국방력 강화를 명분 삼아 청년 실업률을 낮추고 사회적 통제력을 확보하려는 안보 정치의 일환"이라고 평가했다.