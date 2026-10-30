'독도'를 '죽도'라고 표기해야 한다구요?

지난 2011년 동북아역사재단은 각 부처와 기관별 홍보자료 간의 불일치를 방지한다는 명분으로 ‘독도 통합홍보 표준지침’을 만들었다. 하지만 이 지침이 보급된 직후부터 '독도 명칭 표기'를 둘러싼 논란이 있었고, 최근 초중고 독도 부교재를 개정하는 과정에서도 같은 논란이 일었다. 이에 '독도 명칭 표기 문제'를 지속적으로 제기해 온 유미림 한아문화연구소 대표가 글을 보내왔다,

큰사진보기 ▲독도를 나는 갈매기 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲태정관 지령 원문(1877년 3월 29일). 빨간 글씨로 적혀 있는 부분이 “다케시마 외 일도는 본방과 관계없음을 명심할 것”이라는 지령이다. ⓒ 박병섭 대표 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲동북아역사재단의 <누구나 쉽게 활용할 수 있는 독도 안내서> 표지. ⓒ 동북아역사재단 관련사진보기

"한국에서는 1900년 대한제국 칙령 제41호에 따라 울릉도를 울도(鬱島)로 개칭함과 동시에 도감(島監)을 군수(郡守)로 하였다고 되어 있습니다. 그리고 이 칙령 속에서 울도군(鬱島郡)이 관할하는 지역을 '울릉 전도(全島)와 죽도(竹島), 석도(石島)'로 규정하고 있으며, 여기서 말하는 '죽도'는 울릉도 근방에 있는 '죽서(竹嶼)'라는 작은 섬이지만, '석도'는 바로 지금의 '독도(獨島)'를 가리킨다고 주장하는 연구자도 있습니다. 그 이유로는 한국의 방언 중 '돌'은 '독'으로도 발음되어 이를 발음대로 한자로 바꾸면 '獨島(독도)'로 연결되기 때문이라는 것입니다."

큰사진보기 ▲동북아역사재단의 <누구나 쉽게 활용할 수 있는 독도 안내서>의 다케시마 표기. 다케시마와 마쓰시마 표기를 허용했다. ⓒ 동북아역사재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국 외교부의 ‘다케시마’ 표기. ⓒ 외교부 홈페이지 관련사진보기

"독도는 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 대한민국 고유의 영토이며, 정부의 공식 명칭은 오직 '독도'입니다. 자국 교과서에 타국의 일방적 주장이 담긴 명칭을 표기하는 것은 불필요한 혼란을 유발할 우려가 있습니다."

큰사진보기 ▲일본은 한국의 석도와 독도, 돌섬 표기를 인용하고 있다. ⓒ 일본 외무성 홈페이지(한글버전) 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 유미림 한아문화연구소 대표는 이화여대 정치외교학과에서 정치학 박사학위를 받았고 한국해양수산개발원 독도연구센터에서 근무했다. <우리 사료 속의 독도와 울릉도> <역사 속의 독도와 울릉도> <독도의용수비대> <울릉도사> 등의 저서 및 논문을 발표했다. 현재 대한국제법학회 독도센터가 주관하는 독도특강에서 중고생 및 대학생들에게 독도 영유권의 역사를 강의하고 있다.

독도 영유권은 한일 양국에서 지명 변천의 역사와 밀접한 관련이 있다. 어느 나라나 지명이 처음 만들어질 때는 지형의 특징과 집단이 부여한 인식이 반영되어 만들어지지만, 시간의 층위가 쌓이면서 자연스레 변화한다. 울릉도와 독도 지명도 예외가 아니다. 울릉도만 해도 우릉도, 무릉도, 울도 등으로 불리다가 '울릉도'로 정착했다. 독도는 우산도, 삼봉도, 돌섬·독섬, 석도(石島), 독도(獨島) 등으로 불리다가 '독도'로 정착했다.울릉도와 독도는 우리나라 영토지만 전 근대시기에 일본인들도 왕래했으므로 그들 방식대로 이름을 붙였다. 일본은 울릉도를 이소타케시마와 다케시마(竹島)로, 독도를 마쓰시마(松島)로 불렀다. 오늘날 일본은 울릉도는 울릉도로, 독도는 다케시마로 부른다. 그들은 과거 울릉도를 가리키던 다케시마를 1905년 돌연 '독도'라는 명칭으로 바꾸어 결정하였다.이렇듯 명칭의 전도 자체가 영유 인식의 부재를 보여준다. 그 과정은 복잡하므로 여기서는 생략하지만, 문제는 그들이 붙인 지명을 두고 일각에서 이견을 제기하고 있다는 것이다. 그것은 우리나라는 일본이 붙인 '다케시마'로 불러서는 안 되고 '죽도'로 불러야 한다는 주장이다. 이런 주장은 타당한가?우리가 일본 지명을 읽을 줄 모를 때는 한자음대로 불렀다. 이를테면 시마네현(島根縣)은 도근현으로, 도쿄(東京)는 동경으로, 다케시마(竹島)는 죽도로, 마쓰시마(松島)는 송도로 표기했다. 그러나 지금은 그렇지 않다. 국립국어원이 일본 지명 가운데 한국 한자음으로 읽는 관용이 있는 경우(東京, 도쿄, 동경)를 제외하고는 일본어 표기법에 따르도록 규정했다. 이는 독도 교육에도 적용되어야 하므로 다케시마와 마쓰시마로 표기하는 것이 외래어표기법에도 부합한다.그런데 동북아역사재단은 이를 무시하고 다케시마를 죽도로, 마쓰시마를 송도로 부르도록 지침을 정하고 이를 고수하고 있다. 그런데 한편에서는 다케시마 표기를 혼용하고 있다. 이는 외래어표기법에 맞지 않음은 물론이고 독도 교육에서도 어려움을 초래한다.대한민국의 독도 영유권을 입증할 수 있는 사료는 많지만 다음의 세 가지가 대표적일 것이다. 첫째 1696년 에도막부의 다케시마(울릉도) 도해금지령, 둘째 1877년 일본 태정관의 지령, 세 번째는 1900년 대한제국의 칙령 제41호이다.1696년의 도해금지령은 일본 정부가 다케시마 즉 울릉도 도해금지를 명한 것이다. 금지령은 다케시마만 명기했지만 마쓰시마, 즉 독도도 포함된다. 1877년의 태정관 지령은 "다케시마 외 일도는 본방과 관계없음을 명심할 것"이 골자이다. 당시 일본의 최고기관인 태정관이 두 섬이 일본과 관계없음을 명심하도록 지령한 것이다.1900년 대한제국 칙령 제41호는 정부가 울도군수의 관할 지역을 "울릉전도와 죽도, 석도"로 명기한 것이 골자이다. 울릉전도는 울릉도 전체를, 죽도는 대섬을, 석도는 독도를 가리킨다. 다케시마와 죽도 모두 한자로는 '竹島'로 표기한다. 이 때문에 일본이 붙인 다케시마를 죽도로 표기할 경우 문제가 생긴다. 죽도는 울릉도 옆에 있는 섬의 명칭이기 때문이다.이 세 가지는 독도 교육에서 빠지지 않고 등장하는 중요한 사료이다. 태정관 지령은 일본 측에 가장 불리한 사료이므로 일본 외무성은 언급하지 않지만, 우리는 중요한 사료로서 취급한다. 반면에 칙령 제41호는 우리나라에 유리한 사료이므로 빠뜨리지 않지만, 그런 만큼 일본은 이에 대해 비판적이다. 그럼에도 뒤에서 언급하겠지만 일본은 이 사료에 나온 명칭을 그대로 인용하고 있다.동북아역사재단은 지난 2011년 각 부처와 기관별 홍보자료 간의 불일치를 방지한다는 명분으로 '독도 통합홍보 표준지침'을 만들었다. 그런데 이 지침은 1696년의 도해금지령을 '죽도 도해금지령'으로, 1877년의 지령을 "죽도 외 일도는 본방(일본)과 관계없음을 명심할 것"으로 명기했다. 그렇다면 이때의 죽도와 칙령의 죽도를 어떻게 구분할 것인가? 지침을 따른다면 '죽도 도해금지령'은 대섬으로의 도해금지령이 된다. 또한 1877년에 일본 정부는 '죽도 외 일도' 즉 대섬과 한 섬(독도)이 일본과 관계없다고 지령한 것이 된다.죽도는 울릉도 가까이 있는 대섬을 가리킨다. 우리 문헌에 울릉도 옆의 죽도를 기록한 것은 1794년부터이다. 1882년에 울릉도를 조사한 검찰사 이규원도 죽도로 표기했으므로 1794년 이래 계승되어 왔음을 알 수 있다.일본은 1883년에 죽도의 한자가 다케시마의 한자와 같다는 사실을 알게 되자, '죽서'(竹嶼)로 부르기 시작했다. 일본은 '竹嶼(Boussole Rx), 竹島(朝鮮人)'로 구분하여 자신들의 호칭은 죽서이고 조선인의 호칭은 죽도임을 명백히 했다. 그런데 1953년에 최남선이 이를 우리 호칭으로 잘못 소개했다. 이런 사실을 모르는 일부 연구자는 '죽서'를 우리나라 호칭으로 소개하고 있다.현재 일본 외무성은 대한제국 칙령 제41호의 내용을 다음과 같이 기술하고 있다.일본 외무성 홈페이지의 기술에 보이듯 일본은 한국 측 호칭을 원문대로 인용하되, 설명이 필요한 경우 "오늘날의 다케시마('독도')"로 병기했다. 이것이 인용문에 맞는 표기 방식이다. 동북아역사재단의 논리대로라면, 일본 외무성은 '독도' 명칭을 사용하지 않아야 한다. 우리가 일본 측 호칭을 인용할 때는 1696년의 '다케시마 도해금지령'으로, 설명할 때는 '울릉도 도해금지령'으로 표기하면 된다. '다케시마 도해금지령'을 '울릉도 도해금지령'으로 설명하는 것은 타당하지만, '죽도 도해금지령'으로 인용·설명하는 것은 타당하지 않다.1900년의 칙령 제41호는 우리나라에 매우 유리한 법령이다. 그럼에도 일본은 우리가 부르는 호칭 그대로 표기하면서 한국의 주장을 비판하고 있다. 동북아역사재단이 주력해야 하는 일은 '다케시마'를 '죽도'로 바꾸는 것이 아니라 일본 측의 비판에 제대로 대응하는 것이다.동북아역사재단은 태정관 지령의 '다케시마'를 '죽도'로 바꾸도록 지침을 내렸으나 재단의 다른 간행물에는 '다케시마'와 'Takeshima'로 표기되어 있다. 제3자가 이런 불일치를 본다면 누구의 주장이 더 논리적이라고 판단하겠는가? 필자가 호칭 문제를 지적한 지는 오래되었다. 그럼에도 여전히 지침서는 개정되지 않고 있다.교육부와 외교부, 국무조정실은 모두 동북아역사재단에 개정권을 위임한 채 개정을 방기하고 있다. 교육부는 정부 부처의 각 기관과 위원의 동의가 확보된다면 '다케시마' 표기를 반영할 수 있다는 의견을 피력했다. 지침서 개정 작업을 주도할 동북아역사재단이 개정할 의사가 없는데 어떻게 동의를 확보한단 말인가? 하나 마나 한 답변이다. 동북아역사재단은 아래와 같은 답변을 반복하고 있다.외교부는 사료의 다케시마와 마쓰시마 표기를 인용하면서 동북아역사재단의 '죽도' 표기를 방임하는 이유는 무엇인가? 동북아역사재단은 왜 외교부와 다른 표기를 고집하는가? 동북아역사재단의 소관 부처인 교육부는 자신들이 보급한 '독도교육 내용체계'와 다르게 표기하는 재단을 왜 감독하지 않는가? 우리가 일본의 명칭을 표기할 일이 없다면 아무 문제가 없다. 그러나 일본의 명칭을 제대로 가르치지 않고 일본이 독도 영유를 부인한 역사를 제대로 설명할 수는 없다.1693년 일본에 연행되었던 안용복은 일본에서 조사받을 때는 무릉도(울릉도)로, 조선에 돌아와서 조사받을 때는 '다케시마'로 구분해서 불렀다. 박어둔도 '소위 다케시마'로 불렀다. 그렇게 불러야 자신들이 울릉도에 간 것이 아니라 외국 다케시마에 간 것이 되어 해금정책을 어긴 죄를 면할 수 있었기 때문이다.사료에 '竹島'로 표기되어 있다고 해서 안용복과 박어둔이 '죽도'로 불렀다고 해석할 수는 없다. 그들이 울릉도를 '죽도'로 불렀다면 우리나라 섬에 간 것이 되므로 일본에 연행되었다가 돌아왔다는 그들의 주장은 성립할 수 없기 때문이다. 무학자인 안용복도 호칭을 구분할 줄 알았거늘 자칭 독도 전문가들이 위와 같은 논리를 편다는 사실이 놀랍다.우리나라 초중고 학생들도 대부분 일본이 독도를 다케시마로 부른다는 사실을 알고 있다. 그런데 이들에게 '죽도'로 부르라고 가르치려면 논리가 궁색해진다. 지침서대로라면 영어로는 Takeshima가 아니라 Jukdo로 표기해야 한다. 그런데 영어로는 Takeshima로 표기한다. 영어와 한국어 표기를 다르게 하는 것은 난센스다. 외래어가 어려운 저학년 학생에게 편의상 '죽도'로 부르게 할 수는 있다. 그러나 편의상 '죽도'로 부르는 것과 죽도로 불러야 한다고 교육하는 것은 다른 문제다.동북아역사재단은 다케시마로 부를 경우 시민단체의 비난이 거세질 것을 우려한다. 그러나 한국 시민단체의 수준이 "우리가 왜 일본의 호칭을 써주어야 하느냐"며 다케시마 표기를 반대하는 동북아역사재단의 논리가 타당하다고 볼 정도로 인식 수준이 낮지는 않을 것이다.독도가 우리나라 영토임을 부인하는 한국인은 없지만, 우리가 다케시마로 부른다고 해서 그것이 바로 일본의 영유권을 인정하는 것이라고 단정 지을 한국인도 없을 것이다. 시민단체가 무서워서 사실을 호도하는 것이 과연 재단이 할 일인가?일본 측 사료는 대부분 우리나라에 유리한 내용을 기록하고 있다. 그러므로 원문 그대로 인용하는 것이 교육 효과 면에서도 긍정적이다. '다케시마'가 "타국의 일방적 주장이 담긴 명칭"이라고 배제하고 '죽도'로 부를 것을 고집하는 것은 한국 측이 자신감이 결여된 것으로 제3국에 비칠 우려가 있다.한일 양국이 구축한 독도 홍보 사이트를 비교해 보면 이런 우려는 더 심해진다. 일본은 내각관방 홈페이지에 '다케시마연구·해설사이트'를 구축해 놓았는데, 사료는 그대로 인용하고 설명문은 쉽게 풀었다. 원문 이미지도 탑재했다. 동북아역사재단이 구축한 '독도아카이브'를 보면, 탑재된 내용에 통일성과 일관성이 없음은 물론 독도와 직접적인 관련성이 없는 사료까지 무분별하게 실었다. 그리고 정작 필요한 원문 이미지는 탑재하지 않았다.무엇보다 재단 사이트의 문제는 아무리 들여다봐도 한국의 주장이 무엇인지 정리된 내용을 찾기 어렵다는 것이다. 재단은 15년 전에 만든 지침서를 고집하고 개정을 거부할 때가 아니다. 하루빨리 개정하여 시대의 흐름에 맞는 유용한 사이트를 구축하기를 희망한다.