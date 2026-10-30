노동절에 일하고 평일에 쉬면... 휴일근로수당 어떻게?

김민호 노무사는 '노동인권실현을 위한 노무사 모임'과 '반도체노동자의 건강과 인권지킴이' 활동을 하고 있습니다. 청주노동인권센터 상담위원과 노무법인 참터 충청지사장을 맡고 있고요. <알아두면 힘이 되는 알바수첩>, <청소년 노동인권수첩> 등 집필활동을 통해 노동인권이 보장되는 사회를 꿈꾸고 있습니다. '김민호 노무사의 노동 시시콜콜'은 직접 상담을 통해 겪은 다양한 주제들을 바탕으로 쓰여집니다. 일하면서 겪는 여러 고충에 대해 도움이 되면 좋겠습니다.



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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

Q. 사장님을 빼고 직원이 저까지 3명인 동네 식당에서 일합니다. 그동안 손님이 많은 노동절에 일하면 휴일근로수당으로 하루치 일당을 더 받았습니다. 그런데 사장님이 올해부터 노동절도 휴일대체가 된다는 뉴스를 봤다면서, 지난 노동절에 일을 시키고 대신 한가한 평일에 하루 쉬게 했습니다. 노동절에는 휴일근로수당 없이 하루치 일당만 받았고, 대신 쉰 평일은 무급으로 처리됐습니다. 괜찮은 건가요?A. 그렇게 처리해서는 안 됩니다.'노동절'은 '노동절 제정에 관한 법률'에 따라 사업장 규모와 관계없이 '유급휴일'입니다. 고용노동부는 그동안 이 법이 "5월 1일"이라는 날짜를 못 박고 있다는 이유로 휴일대체를 허용하지 않았습니다. 그런데 올해 노동절이 '공휴일'이 되고 관련 법령이 개정되자, 2026년 5월 15일 '노동절 관련 근로기준법 적용 지침'을 바꿔 '상시 5인 이상 사업장'은 노동자대표와 서면으로 합의하면 노동절을 다른 근로일과 바꿀 수 있도록 했습니다(근로기준법 55조 2항). 이 지침은 올해가 아니라 내년 노동절부터 적용됩니다.더구나 이 조항은 '상시 5인 미만 사업장'에는 아예 적용되지 않습니다. 근로기준법 11조와 시행령 별표 1은 5인 미만 사업장에 법의 일부만 적용하는데, '공휴일'과 '휴일대체'(55조 2항), 휴일근로 가산수당(56조)은 빠져 있기 때문입니다. 노동자대표를 뽑아 서면으로 합의하거나 노동자가 개별적으로 동의해도 노동절을 평일로 바꿀 수 없습니다.그동안 더 받은 하루치 일당은 엄밀히 말하면 가산수당이 아니라 쉬는 날인 노동절에 일한 대가입니다. 5인 미만 사업장도 노동절에 일을 시키면 유급휴일분에 실제 일한 몫을 더해 평소 일당의 2배를 줘야 합니다. 따라서 지난 노동절 임금 가운데 하루치가 체불된 상태입니다. 평일에 따로 쉬게 했다고 해서 노동절 임금을 대신할 수는 없습니다. 또 사장님 지시로 무급 처리된 평일은 5인 미만 사업장이라 근로기준법 상 휴업수당을 청구할 수 없지만, 무급휴무에 동의하지 않았다면 그날 임금을 두고 다툴 여지가 있습니다.먼저 이런 내용을 사장님께 차분히 설명하고 못 받은 임금을 요구해 보세요. 그래도 지급하지 않으면 관할 지방고용노동청(지청)에 진정할 수 있습니다. 임금은 3년 안에 청구하면 되고, 임금을 주지 않은 사업주는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.같은 노동절이라도 사업장 규모에 따라 적용되는 법이 다르고, 5인 미만 사업장 노동자는 가산수당도, 휴업수당도, 연차휴가도 없어 일한 만큼 보상받고 쉴 수 있는 길이 좁습니다.이재명 정부는 '5인 미만 사업장 노동관계법 단계적 확대 적용'을 국정과제로 내걸었고, 고용노동부는 올해 9월부터 적용 방식과 영세 사업주 지원 방안을 사회적 대화에서 논의하고 있습니다. 모든 노동자의 노고를 기리는 노동절의 취지를 생각하면, 1인 이상 모든 사업장에 근로기준법을 전면 적용하는 일이 하루빨리 이루어졌으면 좋겠습니다.