신용한 지사 측근 2명 구속영장... 경찰 수사 속도

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

지난 6·3 지방선거 당시 신용한 지사의 불법 선거운동 의혹을 수사 중인 경찰이 신 지사의 측선거를 도운 2명에 대해 구속영장을 신청하는 등 수사에 속도를 내고 있다.충북경찰청 반부패경제범죄수사대가 지난 27일 신 지사의 측근으로 불리는 A씨와 B씨를 공직선거법 위반(기부행위·매수 및 이해유도·선거운동 방법) 혐의로 청주지방공소청에 구속영장을 신청한 것으로 확인됐다.이들은 선거운동 과정에서 차명 휴대전화를 이용해 조직적으로 문자메시지를 발송하고 ARS를 활용한 선거운동을 벌인 혐의를 받고 있다.이 과정에서 A씨가 문자 발송 인건비로 3700여 만 원을 지급하고 수행비서 급여를 대납한 정황도 포착한 것으로 전해졌지만 구속영장에는 수행비서 급여 대납 건은 포함되지 않은 것으로 알려졌다.경찰은 관계자 진술과 휴대전화 포렌식 등을 통해 문자 발송 과정과 선거캠프 내 업무 분담, 지시 체계 등을 조사하고, 이들이 차명 휴대전화 개통과 문자 발송 등을 주도한 것으로 보고 있다.청주공소청은 구속영장 청구 결정에 앞서 지난 29일 이들을 불러 면담을 진행한 것으로 확인됐다.핵심은 이들의 불법행위와 신용한 지사의 연관성이다. 경찰은 충북지사 집무실을 압수수색하는 등 신 지사의 관련 의혹도 수사해왔다.관계자들에 따르면 반부패경제범죄수사대는 신 지사가 선거 캠프 관계자들에게 불법 선거 운동을 지시했다고 보고, 신 지사를 선거법상 기부행위·매수 및 이해유도·선거운동 방법 위반 혐의로 불구속 송치할 것으로 알려졌다.의혹이 불거진 직후부터 신 지사나 캠프 주요 관계자들은 신 지사가 지시를 내린 적이 없고, 인지하지도 못했다는 입장을 고수하고 있다. 이들은 A씨와 B씨가 자발적이고 독자적으로 이같은 불법행위를 저질렀다는 입장이다.