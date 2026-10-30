괴산군의원 월정수당 도내 최고폭 인상, 이유는?

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괴산군의회 의원들의 내년도 월정수당이 충북 11개 시·군의회 가운데 가장 높은 인상률인 18% 오른다. 기존 월정수당이 도내에서 가장 낮은 수준이었던 점과 그동안 인상 폭이 크지 않았던 점 등이 반영됐다.괴산군 의정비심의위원회는 30일 회의를 열고 내년도 군의원 월정수당을 올해 연 2272만7760원보다 18% 인상한 2681만8800원으로 확정했다.이에 따라 법령으로 정해진 의정활동비 1800만 원을 포함한 군의원 1인당 연간 의정비는 올해 4072만7760원에서 내년 4481만8800원으로 약 10.05% 인상된다.2028년부터 2030년까지 월정수당은 전년도 공무원 보수인상률에 맞춰 인상하기로 했다. 이날 위원 10명은 내년도 인상안을 만장일치로 의결했다.이번 인상률은 도내 11개 시·군 가운데 가장 높은 수준이다. 진천군이 15.4%로 뒤를 이었으며 청주시 7% 순이다.다만 괴산군의 월정수당은 올해 기준 연 2273만원으로 도내 11개 시·군 가운데 가장 낮았다. 청주시 3577만원, 제천시 3158만원, 충주시 3098만원 등과 비교하면 상당한 차이가 있었다.그동안 월정수당 인상 폭이 크지 않았던 점도 이번 결정에 반영됐다. 2022년에는 당시 공무원 보수인상률인 1.4%만 반영되는 등 상대적으로 낮은 수준을 유지해왔다.앞서 의정비심의위원회는 지난 1일 내년도 월정수당을 18% 인상하기로 잠정 결정한 뒤 지난 23일 주민공청회를 열었다. 군에 제출된 주민 의견서 33건 가운데 28건은 찬성, 5건은 반대 의견이었던 것으로 파악됐다.위원들은 접수된 주민 의견서와 공청회에서 제시된 의견 등을 종합적으로 검토해 최종 인상안을 확정했다.