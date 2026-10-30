"주민 수용성 없으면 해상풍력 승인 불가"

큰사진보기 ▲사단법인 태안군개발위원회(회장 이복환)는 지난달 30일 오전 태안군청 중회의실에서 ‘윤희신 태안군수와 함께하는 군정 현안 간담회’를 개최했다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

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큰사진보기 ▲사단법인 태안군개발위원회(회장 이복환)는 지난달 30일 오전 태안군청 중회의실에서 ‘윤희신 태안군수와 함께하는 군정 현안 간담회’를 개최했다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲사단법인 태안군개발위원회 이복환 회장이 태안군정 현안 간담회를 주관하고 있다 ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤희신 태안군수가 태안군의 현안에 대한 답변을 하고 있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲사단법인 태안군개발위원회가 윤희신 태안군수와 함께하는 태안군정 현안 간담회를 주관했다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

석탄화력발전소 폐쇄에 따른 지역경제 위축과 인구감소, 관광산업의 경쟁력 확보 등 태안의 미래를 좌우할 현안을 놓고 (사)태안군개발위원회와 태안군이 머리를 맞댔다. 개발위원들은 주민 생활과 현장에서 체감하는 문제를 구체적으로 제시했고, 윤희신 군수는 군정의 추진 방향과 함께 사업별 여건, 행정의 한계, 추가 검토 과제를 설명했다.사단법인 태안군개발위원회(회장 이복환)는 30일 오전 태안군청 중회의실에서 '윤희신 태안군수와 함께하는 군정 현안 간담회'를 개최했다. 이날 간담회는 인사말과 군정 현안 설명에 이어 개발위원들의 질의와 군수 답변, 마무리 인사 순으로 이어졌다.이번 간담회는 민선 9기 군정의 방향을 지역사회와 공유하고, 주민의 요구를 실제 정책에 어떻게 반영할 것인지 함께 살펴보는 자리였다. 특히 꽃지해안공원 활용부터 발전소 주변지역 지원금 관리까지 개발과 생활, 산업 전환과 주민 갈등을 폭넓게 다루며 행정과 민간의 협력 필요성을 확인했다.이복환 회장은 인사말에서 군정의 계획과 주민의 바람이 만나 실현 가능한 해법을 찾는 간담회가 돼야 한다고 강조했다.이 회장은 "우리 태안은 아름다운 바다와 풍요로운 자연, 오랜 역사와 문화를 품고 있으며 무엇보다 고향을 아끼며 묵묵히 삶의 터전을 지켜온 군민들이 있다"며 이러한 자산을 다음 세대의 기회로 이어가는 것이 지역사회의 책임이라고 밝혔다.이어 인구감소와 고령화, 지역경제의 어려움, 에너지 전환에 따른 변화가 동시에 진행되고 있다고 짚었다. 관광객의 방문이 주민 소득으로 이어지고, 청년들이 고향에서 일하며 미래를 설계하며, 어르신들이 안심하고 생활할 수 있는 태안을 만드는 데 힘을 모아야 한다는 것이다.군정을 향해서는 현장의 작은 목소리에도 귀 기울이고 군민과의 약속을 생활 속 변화로 연결해 달라고 당부했다. 개발위원회 역시 필요한 일에는 힘을 보태고, 현장의 어려움을 충실히 전달하며, 대안이 필요한 문제에는 회원들의 경험과 지혜를 모으겠다고 밝혔다.이 회장은 "군민과 행정을 연결하는 가교로서 더욱 성실하게 역할을 다하겠다"며 "오늘의 대화가 간담회장에 머물지 않고 구체적인 검토와 실천으로 이어지기를 기대한다"고 말했다.윤희신 군수는 이날 개발위원들과 군정 방향을 공유하고, 지역의 어려움을 극복하기 위한 협력을 당부했다. 간담회에서 제시된 군정의 큰 방향은 태안화력의 단계적 폐지에 대응할 대체산업과 일자리를 확보하고, 기업유치와 관광 활성화를 통해 인구 유입과 지역소비를 이끌어내는 데 맞춰졌다.군은 현안 설명자료를 통해 '현장에 답하는 실행군정', '기업이 모이는 첨단도시', '미래를 여는 교통혁신', '군민을 품는 든든복지', '머물며 누리는 치유관광' 등 5대 군정목표를 제시했다. 단기적으로는 핵심사업의 사전절차와 국·도비 확보에 집중하고, 중장기적으로는 에너지 전환과 광역교통망, 정주기반을 함께 준비한다는 구상이다.주요 현안으로는 소나무재선충병 방제, 발전공기업 통합본사 태안 유치, 미래항공연구센터 산업단지 조성, 반려식물 산업기반 구축, 기업도시 활성화, 허베이조합 삼성출연금 분쟁 상황 등 6건이 보고됐다.재선충병 대응은 생활권 고사목 제거와 보호 가치가 높은 소나무림의 예방관리, 피해 극심지역의 수종전환을 병행하는 방향이다. 군은 올해 방제사업에 112억 원을 투입하는 계획과 실적을 설명하고, 연말까지 기본계획을 마련해 지역별 여건에 맞는 방제를 추진하겠다고 밝혔다.발전공기업 통합본사 유치는 석탄화력 폐쇄에 따른 피해 대응과 정의로운 전환, 국가균형발전 차원에서 추진하는 핵심과제로 제시됐다. 태안신문도 종전 보도에서 통합본사 유치를 발전소 폐쇄 이후 지역의 존립과 일자리, 인구 문제에 대응하는 생존 과제로 다뤄왔다.기업도시에서는 국제학교와 은퇴자마을, 드론·무인기 산업, 첨단기업 유치를 연계하는 방향이 소개됐다. 삼성출연금 분쟁은 반환 청구 소송의 항소심 동향을 살피면서 관계기관과 소통하고, 향후 피해 회복과 주민복지에 기여할 사업을 준비하겠다는 입장을 밝혔다.첫 질의에 나선 이은경 수석부회장은 꽃지해안공원을 행사 때만 활용하고 다시 닫아두는 방식으로는 안면도 지역경제에 지속적인 활력을 주기 어렵다고 지적했다.세 차례 국제박람회를 치르며 예산과 기반시설이 투입된 만큼 사계절 꽃축제와 원예·치유 프로그램을 운영해 관광객의 체류와 소비를 늘리고, 주민 일자리와 소득으로 연결해야 한다는 제안이다. 이를 위해 도·군 실무협의, 2027년 예산 확보, 주민 참여 운영방안에 대한 구체적인 계획을 요구했다.윤 군수는 군도 꽃지에서 축제가 이어져야 한다는 의지를 갖고 예산과 사업방식을 준비하고 있다고 답했다. 다만 충남도의 재정 여건과 지원 여부가 확정되지 않아 협의가 진행 중이라고 설명했다.지역 도의원들과 함께 관련 부서 및 예산 부서에 지원을 요청하고 있으며, 도비에 군비를 보태 내년에도 축제가 열리고 매년 이어질 수 있도록 노력하겠다는 것이다.이 수석부회장은 내년 봄 행사를 위해서는 겨울부터 식재와 기반시설 준비가 필요하다며 조속한 결정을 촉구했다. 윤 군수는 담당 부서와 도의원, 군수가 함께 도에 지속적으로 건의하고 추가로 뛰겠다고 답했다.두 번째 질의는 문병환 사무차장은 태안화력 폐쇄에 따른 고용과 인구 유출, 대체산업 확보 문제가 제기됐다. 발전설비가 폐지되면서 직원과 협력업체가 다른 지역으로 이동하는 상황에서 민간의 노력만으로는 대응에 한계가 있다는 지적이다.문병환 사무차장은 발전소 부지와 이전한 발전교육원 시설 활용, 데이터센터 등 신규산업 가능성을 행정이 함께 검토해야 한다고 제안했다. 소형모듈원자로(SMR)도 대안 논의의 한 사례로 언급하며 군의 검토 여부를 물었다.윤 군수는 화력발전소 폐쇄가 태안의 가장 큰 현안이며 지금도 준비가 늦었다는 위기의식을 갖고 있다고 밝혔다. 발전소와 회처리장 등 넓은 부지, 수심이 깊은 태안항은 향후 산업 전환을 위한 중요한 기반이라고 평가했다.다만 현재 서부발전이 활용하는 시설에 군이 특정 사업을 유치하겠다고 밝힐 정도의 구체적인 계획은 마련되지 않았다고 설명했다. SMR 역시 태안군 차원에서 검토하거나 추진한 바가 없다고 선을 그었다.윤 군수는 당장은 기업도시와 미래산업 분야의 기업유치로 일자리와 인구를 늘리는 데 집중하면서, 발전소 부지와 항만은 국가 및 관계기관과 협의해 새로운 성장동력으로 활용해야 한다는 입장을 밝혔다.세 번째 질의에서 이강웅 부회장은 관광객이 태안에 머물고 소비하도록 할 관광시설과 콘텐츠 확보에 집중됐다. 질의에서는 케이블카와 출렁다리, 전망대 등 관광시설 도입 가능성과 함께 관광지 입장료 부담을 줄여 지역 내 소비를 유도하는 방안이 제시됐다.윤 군수는 태안이 우수한 자연경관을 갖고도 관광객의 숙박과 식사, 시설 이용을 이끌 기반은 부족하다는 데 공감했다. 최근 국립공원 관계자들과의 간담회에서도 보전과 함께 지역경제에 도움이 되는 이용·활용 방안을 적극적으로 살펴야 한다는 의견을 전달했다고 설명했다.다만 다른 지역의 시설을 그대로 따라 짓는 방식에는 신중한 입장을 보였다. 더 큰 시설이 다른 지역에 들어서면 짧은 기간에 경쟁력을 잃을 수 있어 장기간 관광객을 끌어들일 차별성이 필요하다는 것이다.윤 군수는 당장 눈에 보이는 시설보다 5년, 10년 뒤에도 경쟁력을 유지할 콘텐츠와 규모를 고민하겠다고 밝혔다. 입장료 일부를 지역상품권으로 돌려줘 주변 상권에서 사용하도록 하는 방식에 대해서는 긍정적으로 평가하고 지원 가능성을 살펴보겠다고 답했다.정연식 위원은 가로림만 해상교량의 예비타당성조사 탈락으로 이원면 주민들의 실망이 크다며 가시적인 후속 대책을 요구했다. 이원초 농촌유학을 위해서도 학생과 가족이 머물 수 있는 주거시설이 필요하다고 건의했다.윤 군수는 교량의 예타 탈락에 안타까움을 표하고, 예타 면제 추진과 향후 국가 도로계획 반영을 위해 준비하겠다고 답했다. 이원면의 활력 회복과 관련해서는 가로림만 국가해양생태공원 조성계획에 관광객을 유인할 시설을 반영하고 관계기관과 협의하고 있다고 설명했다.농촌유학 주거 문제는 군이 새 주택을 지어 제공하는 데에는 한계가 있지만 빈집 등을 고치는 리모델링 예산은 살펴보겠다고 밝혔다. 학생 수가 줄더라도 학교는 지역 생활과 문화의 핵심공간인 만큼 유지할 수 있도록 교육청과 협의하고 필요한 지원을 검토하겠다는 입장도 덧붙였다.정 위원은 추가로 이원간척지에 산업과 인구를 유입할 사업을 마련해야 교량 건설의 타당성도 높일 수 있다고 제안했다. 윤 군수는 북부산업단지 관련 용역이 있었으나 접근성과 경제성 등의 문제로 진전되지 못했다며 담당 부서에 재검토를 지시하겠다고 답했다.김관래 운영위원은 발전소 주변지역 지원금과 관련 기금의 적정 집행, 태안군의 관리·감독 책임을 집중적으로 물었다.김 위원은 사업 선정부터 집행·정산·사후관리까지 행정이 관여할 수 있는 범위가 어디인지, 법령이나 조례 위반 또는 목적 외 사용이 확인되면 승인 거부와 집행 중단, 시정이나 환수 등의 조치가 가능한지 질문했다. 기존 사업의 실태 점검과 사후평가, 부적정 집행에 대한 조치 여부도 밝혀달라고 요구했다.특히 주민들이 자율적으로 사업을 결정하는 것을 존중하는 일과 공적 성격의 재원을 적법하게 집행하도록 감독하는 일은 구분해야 한다며 일관된 관리기준과 전반적인 점검을 건의했다.윤 군수는 관련 지원사업을 둘러싼 오랜 이견과 주민 갈등에 안타까움을 표했다. 관례적으로 이어진 운영방식과 누적된 문제가 있어 법률 검토와 조례 정비 등을 포함한 체계적인 운영·관리 방안을 준비하고 있다고 밝혔다.다만 질의한 세부 항목에 대해서는 현장에서 일괄적으로 답하기 어렵다며 담당 부서가 별도로 설명하는 자리를 마련하도록 지시하겠다고 답했다. 과거 사업의 책임 문제와 앞으로의 제도 개선에 다양한 의견이 있는 만큼 시간을 두고 하나씩 풀어가겠다고 덧붙였다.류사열 위원은 태안읍 중심부에 주민과 관광객이 머물고 만날 공간이 부족하다며 우체국 인근 공영주차장을 지하화하고 지상에 근린공원과 문화공간을 조성하자고 제안했다.시장 이용객이 물건만 사고 떠나는 구조를 바꾸려면 가족과 아이들이 모이고 쉬는 공간이 필요하며, 이러한 공간이 주변 상권 이용으로 이어져야 한다는 취지다. 물이 흐르는 친수공간과 문화기능을 더해 태안읍의 대표적인 만남의 장소로 만들자는 구상도 내놨다.윤 군수는 공영주차장 지하화 의견이 있었지만 구체적인 검토까지 진행하지는 못했다며 제안을 살펴보겠다고 밝혔다. 인근에서 추진 중인 남문근린공원도 설명하면서 도심의 상징성과 주민 이용 편의를 높이는 방향을 고민하겠다고 답했다.류 위원은 공원은 조성 자체보다 접근성과 실제 이용이 중요하다며 중심상권과 연결되는 위치와 기능을 거듭 강조했다. 윤 군수는 이러한 의견을 포함해 전체적으로 검토하겠다고 밝혔다.마지막 이복환 회장도 질의를 통해 해상풍력사업의 진행 상황과 태안군의 입장이 제기됐다.윤 군수는 군이 추진하는 해상풍력 집적화단지 지정과 개별 사업자의 발전사업 관련 행정절차를 구분해 설명했다. 집적화단지는 주민 이익공유와 관련한 기반이며, 군 협의 등 조건 충족 여부가 향후 추진에 영향을 미치는 상황이라고 밝혔다.개별 사업과 관련해서는 태안해상풍력의 행정절차가 진행되고 있고 이해관계 단체 등의 의견을 받은 상태라고 설명했다. 찬반 의견이 함께 제출돼 있으며, 관련 절차를 진행하되 주민 수용성을 중요한 판단기준으로 삼고 있다는 것이다.윤 군수는 "주민들의 수용성이 확보되지 않으면 해상풍력에 대해 승인할 수 없다는 입장"이라고 밝혔다. 국가적으로 필요한 에너지 전환의 방향에는 동의하지만 특정 지역이나 업종에 일방적인 피해를 주는 사업에 행정이 동의할 수는 없다는 설명이다.특히 반대 의견을 가진 어업인과 단체들이 있는 만큼 사업자가 충분히 협의하고 동의를 이끌어낼 여건을 만들어야 한다고 강조했다.질의응답을 마친 윤 군수는 군정의 현안을 행정 혼자 해결할 수 없다며 개발위원들과 군민의 협력을 당부했다.윤 군수는 태안 곳곳의 갈등과 어려움을 풀기 위해서는 진영과 정당, 표를 의식한 구분을 넘어 군민이 힘을 모아야 한다고 강조했다. 군수부터 이러한 자세로 앞에서 뛰고 뒤에서 힘을 보태겠다며 지역의 미래를 위한 동참을 요청했다.이복환 회장은 윤 군수가 진심을 다해 성의 있게 답변했다며 이날 대화가 진지하고 의미 있게 진행됐다고 평가하고 감사를 전했다.이번 간담회는 지역의 요구를 전달하는 동시에 행정이 처한 여건과 과제도 확인하는 자리였다. 꽃지 축제의 예산 확보, 발전소 폐쇄 이후의 대체산업, 지원금 관리체계 정비 등은 후속 검토와 협의가 필요한 사안으로 남았다. 이 회장이 인사말에서 밝힌 '대화를 구체적인 검토와 실천으로 이어가는 일'이 이날 간담회 이후 군과 개발위원회가 함께 풀어가야 할 과제로 남개 되었다.