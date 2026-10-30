'국민 아버지' 고 최불암 배우에 금관문화훈장 추서

큰사진보기 ▲한국의 아버지상을 대표해 '국민 아버지'로 불린 배우 최불암(본명 최영한)이 별세했다. 향년 87세. 30일 방송계에 따르면 최불암은 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료 중 29일 밤 10시께 세상을 떠났다. 사진은 2013년 1월 3일 연합뉴스와의 인터뷰에서 포즈를 취하는 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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한국 대중문화 예술 발전에 평생을 바친 고 최불암 배우가 금관문화훈장을 받았다. 67년간 연극과 드라마, 영화, 교양 프로그램을 넘나들며 국민과 함께해 온 '국민 배우'의 넋을 기리기 위한 정부의 결정이다.정부는 지난 29일 별세한 고 최불암 배우(향년 87세)에게 문화훈장 가운데 최고 등급인 금관문화훈장(1등급)을 추서했다고 30일 밝혔다. 최휘영 문화체육관광부 장관은 이날 정부를 대표해 유족에게 훈장을 전달하고 고인의 마지막 길을 애도하며 넋을 기렸다.1959년 연극 <햄릿>으로 데뷔한 고인은 이후 67년간 무대와 안방극장을 지키며 한국 대중문화 예술의 발전을 이끌었다. 특히 한국형 수사극의 시초로 꼽히는 MBC 드라마 <수사반장>에서 18년간 박영한 반장 역을 맡아 강직하면서도 인간적인 형사상을 보여줬다.국내 최장수 드라마인 MBC 드라마 <전원일기>에서는 22년간 양촌리 김 회장 역을 연기하며 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다. 서민적이고 따뜻한 한국의 아버지상을 그려내며 세대를 아울러 사랑받았고, '국민 배우'라는 이름을 얻었다.연기 활동에만 머물지 않았다. 2011년부터 14년간 KBS 1TV 교양 프로그램 <한국인의 밥상>을 진행하며 전국 각지의 음식과 그 속에 담긴 사람들의 삶과 이야기를 시청자들에게 전했다. 연극과 드라마, 영화는 물론 교양 프로그램까지 활동 영역을 넓히며 대중과 꾸준히 소통했다.무대 밖에서도 문화 예술을 통한 사회 공헌 활동에 앞장섰다. 1985년부터 초록우산 어린이재단 전국후원회장을 맡아 국내외 어린이 후원에 힘썼으며, (사)제로캠프 이사장으로 활동하면서 문화 예술 교육을 통해 학교 밖 청소년들의 자립과 사회 적응을 지원했다.앞서 고인은 2014년 대중문화예술 발전에 기여한 공로를 인정받아 은관문화훈장을 받았다. 이번 금관문화훈장 추서는 오랜 세월 한국 대중 문화 예술의 성장에 기여하고 사회에 선한 영향력을 전한 고인의 공적을 다시 한번 기리는 의미를 담고 있다.문화훈장은 문화 예술 발전을 통해 국민 문화 향상과 국가 발전에 이바지한 공적이 뚜렷한 사람에게 수여하는 훈장이다.