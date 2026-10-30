간장게장과 양념게장으로 전하는 사랑

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큰사진보기 ▲동네 생선가게에서 1kg에 22,000씩 4kg을 샀다. 씻고 다듬고 절단해 간장게장과 양념게장을 만들 재료를 얼렸다. ⓒ 한현숙 관련사진보기

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[간장게장 만들기]

- 싱싱한 게 2kg(1kg 당 2만 2000원)을 구입했다.

- 솔로 구석구석 수돗물에 깨끗이 씻는다.

- 다리와 몸통(뾰족한 부분) 끝을 가위로 잘라 다듬어 놓는다.

- 식초 탄 물에 한번 헹군 후 물기를 빼서 냉동실에 얼렸다.

- 간장 물 배합= 간장(3컵) + 소주(1컵) + 사이다(1컵) + 설탕(1/2컵 )+ 생강 + 마늘 + 양파 + 레몬 + 고추 등

- 배합한 간장 물을 한소끔 끓여 식힌다.

- 냉동해 두었던 게를 저장통에 담고 간장 물을 부어 숙성한다.

- 간장이 게살에 잘 배도록 3일 정도 지난 후 맛있게 먹는다.

- 좀 양이 많다 싶으면 한 번 더 끓여 식혀, 간장 물을 교체해 준다.

큰사진보기 ▲가을철 암게지만 아주 실하다. 고소한 알과 내장이 비린내 없이 간장과 어울려 맛깔스럽다. ⓒ 한현숙 관련사진보기

[양념게장 만들기]

- 싱싱한 게 2kg(1kg 당 2만 2000원)을 같은 방법으로 손질해 얼렸다.

- 간장게장과 다르게 등딱지, 배딱지, 아가미 등을 떼어내 먹기 좋게 절단 후 얼렸다.

- 등딱지를 떼어내 손질할 때, 약간 부푼 듯한 모래주머니를 잘 골라내 버린다.

- 양념이 잘 스며들 수 있도록 1/2 또는 1/4로 잘랐다.

- 채소(양파, 청홍고추, 대파 등)를 준비해 적당히 채 썬다.

- 양념 배합(꽃게 3마리 기준) = 고춧가루(4큰술) + 간장(2) + 액젓(1) + 마늘(1) + 매실청(1) + 물엿(1) + 생강(작은 술 1) + 설탕(작은 술 1)

- 얼린 꽃게에 양념과 채소를 넣어 버무린 후 통깨를 뿌려 완성한다.

- 한나절 정도 양념이 밴 후 맛있게 먹는다.

큰사진보기 ▲양념게장, 후다닥 무친 게장이 매콤달콤하게 입맛을 돋운다. 둘째가 좋아하는 맛이다. ⓒ 한현숙 관련사진보기

한때의 어스름을

꽃게는 천천히 받아들였으리라

껍질이 먹먹해지기 전에

가만히 알들에게 말했으리라

저녁이야

불 끄고 잘 시간이야.

- 안도현 <스며드는 것> 일부

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

"이제 곧 우리 딸내미 생일이네, 어서 김장 준비 서둘러야겠구나."매년 이맘때면 들리던 엄마의 다정한 목소리, 늦가을에 태어난 나의 생일을 축하하는 주간이 김장과 함께 열렸다. 때로는 이른 첫눈이 내리기도 해서 오빠는 '겨울 아이' 노래를 부르며 개구쟁이처럼 웃었다. '겨울에 태어난 사랑스런 당신은~' 나를 가볍게 바라보며 장난치던 눈웃음, 잊을 수 없는 따스한 그 시절!다시 그 계절이 왔다. 나와 비슷한 때에 태어난 막내! 엄마가 그랬던 것처럼 나는 딸의 생일 축하 주간을 맛난 요리로 열었다. 지난 추석, 가족들이 엄지척을 날리며 먹은 음식, 바로 게장으로 정했다. 시간이 촉박해 양념게장을 만들었었는데 막내의 최애 음식은 간장게장이기에 두 가지 요리를 다 하기로 했다.내가 '게장을 만들었다'는 말을 들은 지인들의 반응은 하나같이 비슷하다. '놀랍다'와 '대단하다'가 주를 이루는데 사실 게장만큼 간단한 요리가 없다고 나 또한 늘 같은 말로 대꾸해 왔다. 싱싱한 게를 구입해 깨끗이 씻어, 한소끔 끓여 식힌 간장 물에 담가 사나흘 기다리면 된다며 세상 쉬운 게 게장 담그는 일이라고 말하는 바탕에는 게장의 비싼 가격이 한몫 차지한다.시작하기를 겁내서 그렇지 마음만 먹으면 매우 쉬운 요리 중 하나인 게장, 특히 우리 집 아이들은 간장게장, 양념게장, 새우장 등 가리지 않고 비린 것들을 즐기니, 짬을 내 요리하면 식당에서 사 먹는 비용에 대한 부담 없이 푸짐하게 먹을 수 있어 본전을 뽑은 듯한 마음으로 수고를 마다하지 않게 된다.막내의 생일을 앞두고 3일 전에는 게장을, 생일 아침에는 양념게장을 만들기로 계획했다. 마침 막내 생일이 일요일이라 수요일부터 생일 축하 음식 게장을 위한 준비를 시작했다. 수십 년간 만들어 온 게장이지만 이번 요리를 통해 새로 알게 된 것이 있다.게장의 위생과 신선도를 생각해 활게를 구입해 바로 요리했었는데, 오히려 산 채로 간장에 담그는 것보다 냉동한 후 요리하는 것이 훨씬 안전하다는 것을 알았다. 기생충 번식을 막을 수 있도록 수돗물에 깨끗이 세척하고, 레몬 혹은 식초를 사용해서 살균한 후 얼린다. 양념게장도 최소 1주일 이상 냉동시킨 꽃게를 해동시킨 후 무치는 것이 안전하다는 사실이다. 비싼 돈을 주고 냉동보다는 활게를 샀었는데 오히려 안전에 위험했던 것이다.또 하나는 어릴 적 들은 게장과 감은 상극이라는 말, 그저 민간에서 내려오는 걱정의 말 정도로 여겨 지나쳤는데 실제로 게장의 단백질과 감의 탄닌산이 엉겨서 급성 위결석이 소장에 끼이면 장폐색이 일어날 수 있다는 것이다. 현대 의학에서 게와 감의 조합이 위험할 수 있음을 증명하니, 우리 선조들의 생활에서 얻은 지혜에 다시 한번 감탄하게 되었다.간장게장을 만들 때 간장이 많이 들어가 비용에 신경이 쓰였다. 게장을 다 먹고 나면 언제나 간장이 많이 남아 아까운 생각에 양념간장으로 쓸 요량으로 냉장실에 정성껏 보관하나, 한 번도 재사용하지 못했다. 시간이 지나 이것이 무엇이지? 라며 기억 저편으로 사라지기 일쑤이다 보니 결국 대부분 버린 것 같다. 그래서 간장을 아낄 생각으로 아주 촘촘하게 간장 물을 만들면 꽃게가 다 잠기지 않아 간장 물을 다시 배합하는 수고를 되풀이해야 한다. 간장게장을 만들며 간장을 아끼려 하다니! 헛웃음이 나오지만 알뜰한 주부의 마음이다.이번에는 양념게장을 만들기로 했다. 사실 조리법으로 본다면 무침에 해당하는 요리이다. 간장게장과 구분하기 위해 1990년대부터 양념게장이라는 말을 사용했다고 한다. 나는 전부터 간장게장을 더 즐기는 편이었는데, 이번 추석에 만든 달큼하면서 매콤한 양념게장 맛에 빠져 요즘에는 양념게장을 후다닥 만드는 편이다. 숙성의 시간도 짧고, 간장을 통한 염분 섭취도 줄일 수 있어 양념게장 요리 쪽으로 손이 간다.봄에는 암게, 가을에는 수게라는 말은 봄에는 알이 찬 암게가, 가을에는 살이 오른 수게가 맛있다는 말일 텐데, 이번 가을에 구입한 암게는 살도 많고 알도 고소하고 괜찮았다. 대게, 홍게, 킹크랩, 랍스터 등 비싸고 맛있는 갑각류가 많지만 나는 그중 서해안 꽃게가 가장 맛있다. 게장이든 찜이든 그 감칠맛은 최고다.꽃게는 단백질은 물론이고, 비타민 B12, 아연, 셀레늄 등 근육과 신체 조직을 만들고, 정상적인 신경 기능과 적혈구를 형성하는 데 필요한 여러 영양소를 지닌 재료이다.두 가지 요리를 해 놓으니 든든하다. 우리 가족의 게장 사랑은 유별나다. 특히 딸들은 '있으면 먹고, 없으면 말고'가 아니라 식당을 가든, 배달을 시키든 주기적으로 먹어줘야 하는 음식 중 하나다. 늘 '게장 고픔' 상태라고 해도 지나치지 않을 정도로 게장 사랑을 발휘 중이다.막내 생일을 맞이하여 간장게장과 양념게장을 앞에 놓고, 생일 축하는 물론이고 서로에게 위안을 건네고 싶다. 취업 준비로 여전히 힘든 막내에게, 새로운 직장에 적응하느라 분투 중인 둘째에게, 신혼부부로 살림에 최선을 다하는 첫째와 사위까지 한자리에 모여 회포를 풀고 싶다. 무엇보다 새벽부터 출근으로 고생하는 남편에게 게딱지에 노란 알과 살을 잘 비벼 참기름 떨어뜨린 밥 한술을 권하고 싶다. 모처럼 따스한 눈빛과 다정한 말투로 오늘의 수고를 위로하고 싶다.여기에 안도현의 시 '스며드는 것'을 더하면 어떨까? 자식을 생각하는 마음으로 30여 년을 함께 지내왔으니 시의 마지막 구절을 서로 전하며 토닥일 수 있지 않을까!간장이 울컥 쏟아지는 어둠 속에서도 알들에게 안심을 주며 죽어가는 어미 게의 최선을 나와 남편은 알기에, 세 딸을 안전하게 길러내기 위해 손잡고 걸어온 동반자이기에, 울컥 쏟아지는 감정을 공유해 본다. 많이 애썼다고, 힘든 길을 잘 지나왔다고, 앞으로 갈 길을 건강하게 응원하고 싶다.철마다 들통을 들고 소래포구에 가서 한가득 활게를 사 오시던 엄마의 모습도 소환한다. 억척스러운 엄마의 자식 사랑에 목이 멘다. 그 사랑이 내리사랑으로 이어져 딸들에게도 전해졌으리라. 막내의 생일을 축하하고, 나의 출산일을 기념하며 깊어 가는 가을을 의미 있게 맞이한다.