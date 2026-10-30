농사일 고단함 달래던 소리, 논산 노성산에 울려 퍼지네

큰사진보기 ▲2025년 11월 2일 논산문화원에서 열린 '제2회 논산 두레풍장 한마당'에서 강경 두레풍장 회원들의 신명나는 공연을 선보이고 있다 ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲논산우리두레풍장소리보존회 상쇠이자 준비위원장인 송동의 위원장이 논산두레풍장을 하나로 엮는 중심 역할을 맡아 전통 계승과 연구에 온 힘을 쏟고 있다. 사진은 지난해 열린 ‘제2회 논산 두레풍장 한마당’에서 신명나게 연주하는 모습이다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

꽹과리가 가락을 이끌면 장구가 장단을 받는다. 북이 힘을 보태고 징이 울림을 더한다. 농사일의 고단함을 달래며 마을 사람들이 함께 즐기던 풍장 소리가 가을 노성산에 울려 퍼진다.충남 논산의 전통 두레풍장을 한자리에서 만날 수 있는 '제3회 2026 논산 두레풍장 한마당'이 11월 1일 오전 10시부터 오후 5시까지 논산시 노성면 노성산 애향공원에서 열린다. 논산두레풍장소리보존회가 주최·주관하고 충남도와 논산시가 후원한다.두레는 농번기에 마을 사람들이 힘을 모아 농사일을 하던 공동 노동조직이다. 풍장은 농사일의 흥을 돋우고 고단함을 달래던 풍물놀이다. 꽹과리와 징, 장구, 북이 어우러진 가락에는 서로 품앗이하며 살아온 농촌 사람들의 삶과 정서가 녹아 있다.이번 한마당에는 논산 곳곳에서 전통 가락을 이어온 풍물단과 연희단체 13곳이 참여한다. 강경두레풍장과 계백풍물단, 노성두레풍장, 논산두레가락소리보존회, 논산두레풍장, 논산원조두레풍장, 논산우리두레풍장소리보존회를 비롯해 성동두레풍물, 성당포구농악단, 연산두레풍물, 여성연희단 여울, 풍물패 온굿, 황산벌노인풍물단이 저마다 갈고닦은 기량을 선보인다.같은 풍물이라도 마을마다 가락과 연주 방식은 조금씩 다르다. 꽹과리가 가락을 풀어가는 방식부터 장구의 장단, 연주자들이 움직이며 펼치는 놀이까지 각기 다른 멋을 지녔다. 이번 한마당에서는 논산 지역에 전해 내려온 풍장의 다양한 가락과 춤사위를 한자리에서 만날 수 있다.초청 공연도 눈길을 끈다. 전통연희단 도드리는 약 3m 높이의 줄 위에서 아슬아슬한 고공 줄놀음을 펼친다. 줄꾼 박회승이 가느다란 줄 위를 오가며 재주를 부리고, 관객과 주고받는 재담으로 웃음을 더한다. 줄 위에서 몸의 균형을 잡으며 펼치는 기예는 보는 이들의 손에 땀을 쥐게 한다.전통타악그룹 청음은 신명 나는 '판굿'을 선보인다. 판굿은 풍물 연주자들이 악기를 치면서 대형을 바꾸고 춤과 기예를 펼치는 놀이다. 청음은 꽹과리와 장구, 북, 징, 태평소가 어우러진 연주에 진풀이와 춤을 더해 풍물 특유의 힘찬 가락과 움직임을 보여줄 예정이다.이번 행사의 중심에는 오랫동안 마을의 풍장 소리를 지켜온 지역 연주자들이 있다. 이들이 들려주는 가락에는 모내기와 김매기, 추수로 이어지는 농사일 속에서 서로 힘을 보태고 웃음을 나누던 시절의 기억이 담겨 있다. 풍장은 단순히 악기를 두드리는 음악이 아니라 마을 사람들을 하나로 묶어주던 공동체의 놀이이기도 했다.송동의 제3회 논산두레풍장 한마당 추진위원장은 "논산의 두레풍장은 마을마다 가락이 다르고 저마다의 멋이 있다"며 "이번 한마당은 그 소리를 한자리에서 듣고 즐기는 자리인 만큼 시민들이 직접 찾아와 꽹과리와 장구 소리를 듣고 함께 어울렸으면 좋겠다"고 말했다.송 위원장은 "자장구 장구장 굿장구 장구장, 얼씨구 절씨구 더덩실 잘 논다"며 논산 두레풍장 특유의 흥을 풀어냈다.한때 농사일의 고단함을 달래던 풍장 소리는 이제 마을의 역사와 삶을 전하는 소중한 문화유산이 됐다. 이번 한마당은 어르신들에게는 익숙한 옛 가락을 다시 듣는 자리가, 어린이와 젊은 세대에게는 우리 전통음악의 멋을 가까이에서 느끼는 자리가 될 것으로 보인다.노성산 애향공원에 모인 풍물꾼들이 가락을 풀어놓는 11월 첫날, 논산의 가을은 꽹과리와 장구 소리로 한층 흥겨워질 전망이다.