"울산-인천 수소로 잇고 액화천연가스로 넓히자"

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큰사진보기 ▲김상욱 울산시장과 박찬대 인천시장이 30일 오후 2시 30분 인천시청 2층 접견실에서 '수소·액화천연가스(LNG) 산업 상생협력 업무협약'을 체결한 후 가념촬영을 하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

김상욱 울산시장이 30일 인천으로 가 박찬대 인천시장의 손을 맞잡았다. 두 도시의 장점을 연계해 수소 활용 기반을 확대하고 액화천연가스(LNG) 분야의 새로운 성장 기회를 찾자는 만남이다.김상욱 울산시장과 박찬대 인천시장은 이날 오후 2시 30분 인천시청 2층 접견실에서 '수소·액화천연가스(LNG) 산업 상생협력 업무협약'을 체결했다.두 시장은 "인천의 액화수소 생산·공급 기반과 항만·공항 물류 기반(인프라)과, 울산의 수소 생산·자동차·조선 산업과 실증 역량을 연계해 지역 기업의 사업 기회를 넓히고 안정적인 에너지 이용을 뒷받침하자"고 뜻을 모았다.협약에 따라 울산과 인천 두 도시는 수소 생산·공급부터 활용시장 확대, 액화천연가스(LNG) 공급망 안정, 냉열 활용 신산업 발굴까지 폭넓게 협력할 계획이다.주요 협력 내용은 ▲국가 수소정책 대응 및 정부 지원 확대 ▲수소차 보급과 충전 기반 확충 ▲수소 생산·유통·활용 기반 강화 및 관련 기업 육성 ▲에너지 공급망 안정 ▲액화천연가스(LNG) 냉열 활용 및 안전 분야 협력 등이다.두 도시의 업무협약을 보면 우선, 수소 분야에서는 안정적인 공급체계를 구축하고 새로운 수요처를 발굴하는 데 힘을 모은다.두 도시는 지역별 수소 생산·공급 여건과 수요 정보를 공유하고, 수소 승용차와 상용차 보급 확대 및 충전시설 확충·운영 활성화를 추진한다.수소택시 등 새로운 활용모형(모델)의 도입 가능성도 검토한다. 실제 운행 수요와 차량 적합성, 경제성, 충전 여건 등을 종합적으로 따져 사업성을 살펴볼 방침이다.아울러 교통·물류·제조업 현장에서 수소 수요처를 발굴하고, 관련 기업의 기술개발과 실증, 사업화로 이어질 수 있는 협력과제도 모색한다.액화천연가스(LNG) 분야에서는 에너지 수급 불안에 대비한 공급체계 안정과 냉열 활용 신산업 발굴에도 힘을 모은다.울산시 관계자는 "두 도시는 에너지 수급 관련 정책과 기술을 공유하고 액화천연가스(LNG) 냉열을 활용해 인공지능 데이터센터(AIDC), 반도체, 생체(바이오), 냉동물류 등 지역 산업과 연계할 수 있는 사업을 찾는다"고 설명했다.또한 "액화천연가스(LNG) 공급시설과 냉열 이용시설의 안전관리 기술 교류도 추진하고 도시가스 공급 취약지역의 기반 확충을 위한 정부 지원 확대와 제도 개선도 함께 검토한다"며 "산업 현장의 애로 해소를 위한 공동 대응도 추진한다"고 덧붙였다.이외에도 두 도시는 관계기관 및 기업과 협의해 제도·재정·사업화 과정의 어려움을 파악하고, 필요한 정부 지원과 규제 개선 과제를 발굴할 계획이다. 국가 연구개발·실증사업과 정부 공모사업으로 이어질 수 있는 공동과제도 구체화한다.김상욱 울산시장은 "청정수소 시대를 준비하려면 현재의 수소 수요와 충전 기반을 지키고 확대해야 한다"라며 "인천과 수소 활용시장을 넓히고 액화천연가스(LNG) 공급 안정과 냉열 활용에 협력해 산업과 지역을 잇는 초광역 연결거점(넥서스)을 확대하겠다"라고 말했다.