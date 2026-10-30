반도체 '없어서 못판다'는데, 삼전·닉스 주가는 왜 빠졌나

▲코스피가 미국 기술주가 급락한 여파로 3% 넘게 하락한 30일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전장보다 206.92포인트(3.48%) 내린 5,730.74로 장을 마쳤다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기