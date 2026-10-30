반도체 '없어서 못판다'는데, 삼전·닉스 주가는 왜 빠졌나

한 주에 '사이드카'만 벌써 세 번째다. 코스피가 이번 주 또다시 '롤러코스피(롤러코스터와 코스피를 합친 말)' 장세를 보였다. 주 초반 이틀 연속 매수 사이드카와 함께 6000선을 되찾았던 지수는, 30일 장중 5% 넘게 빠지며 매도 사이드카를 맞았다. 사이드카는 시장 변동성을 줄이기 위해 프로그램 매매 호가를 일시적으로 중단하는 조치다.
이날 코스피는 전 거래일보다 206.92포인트(3.48%) 내린 5730.74에 장을 마쳤다. 장중 한때 5599.42까지 밀리기도 했다. 외국인이 1조6173억 원어치를 팔아치우며 하락을 이끌었고, 기관과 개인은 각각 7426억 원, 6210억 원어치를 사들였다.
지수를 흔든 건 실적이었다. 이번 주 SK하이닉스와 삼성전자, 마이크로소프트(MS)·알파벳·아마존 등 AI 핵심 기업 다섯 곳이 잇따라 성적표를 내놨다. 반도체를 만드는 쪽과 사는 쪽의 실적 발표가 한 주에 몰린 것이다. 다섯 곳의 메시지는 같았다. 수요가 공급보다 많다는 것. 빅테크가 돈을 더 쓴다는 건 반도체를 파는 쪽에선 반길 소식이다. 그런데도 이날 SK하이닉스 주가는 7.08%, 삼성전자 주가는 3.02% 하락했다.
[반도체를 사는 회사들] 빅테크 3사, 누구도 투자를 줄이지 않았다
아마존은 29일(현지시각) 장 마감 후 3분기 실적을 발표했다. 인공지능(AI)의 사업성을 증명하고 있는 큰 축인 클라우드 사업, 아마존웹서비스(AWS) 매출은 460억 달러로 지난해보다 39% 늘었다. 앤디 재시 최고경영자(CEO)는 2027년과 2028년까지 AWS의 성장률이 40%를 넘을 것으로 내다봤다.
회사는 올해 설비투자 규모를 약 2200억 달러로 제시했고 내년에는 이보다 더 늘어날 것이라고 밝혔다. 단순히 투자만 늘이는 게 아니다. 공급 만큼이나 강력한 수요가 뒤따르고 있다고 했다. 재시 CEO는 "약 14초마다 AI 가속기 한 대를 설치하고 있다"며 "용량을 추가하는 즉시 고객들이 이를 사용하고 있다"고 말했다.
하루 앞서 실적을 낸 MS도 마찬가지다. 7~9월 설비투자가 시장 예상보다 적게 나오면서 투자 속도를 늦추는 것 아니냐는 해석이 나왔다. 하지만 에이미 후드 최고재무책임자(CFO)는 외부 업체로부터 받기로 한 데이터센터 용량 인도가 늦어졌기 때문이라고 설명했다.
투자가 줄어든 게 아니라 밀리면서 비용 처리가 늦어졌다는 것이다. 지연된 물량이 반영되면서 하반기(2027년 1~6월)에는 지출이 더 커질 것이라고 했다. 다음 분기 설비투자도 500억 달러를 넘길 걸로 내다봤다.
알파벳도 3분기에만 설비투자에 514억 달러를 썼다. 아나트 아슈케나지 CFO는 내년 설비투자가 크게 늘어날 것이라며, 구체적인 내용은 4분기 실적발표 때 밝히겠다고 했다.
[반도체를 파는 회사들] "2029년까지 솔드아웃"... 고객사들 '줄 서서' 계약 마쳐
빅테크 기업에 반도체를 공급하고 있는 국내 기업들 역시 "없어서 못 판다"는 말이 나온다.
SK하이닉스는 지난 28일 실적발표에서 글로벌 대형 클라우드 기업 등 14개 주요 고객사와 장기공급계약(LTA)을 맺어 2027~2028년 생산능력의 50% 이상을 이미 확보했다고 밝혔다. 회사는 "이미 확보한 LTA 물량과 현재 협의 중인 수요를 합치면 2029년까지 D램과 HBM 물량은 사실상 모두 솔드아웃된 상황"이라고 했다. 공급 부족 역시 2030년까지 이어질 것으로 내다봤다.
시장이 걱정하는 'AI 투자 속도 조절론'도 정면 반박했다. 투자 주체가 빅테크에서 일반 기업, 소버린 AI를 구축하려는 각국 정부로 넓어지고 있는 만큼 "특정 주체가 속도를 조절하더라도 다른 분야의 수요 확대가 이를 보완할 수 있는 구조"라는 설명이다.
삼성전자도 29일 비슷한 신호를 냈다. 회사는 "내년 HBM 공급 물량이 목표 수준의 가격으로 협상이 완료돼 이미 솔드아웃된 상태"라고 했다. 10개 대형 고객과 다년 공급계약을 마쳤고 또 다른 10개 고객과 협상 중이라고 말하면서다. 클라우드·AI 칩 업체뿐 아니라 스마트폰·자동차·통신장비 업체까지 메모리를 미리 확보하려 장기계약에 나서고 있다는 설명이다.
시장이 물은 건 '투자 의지'가 아니라 '현금 여력'
그런데도 삼성전자와 SK하이닉스 주가는 떨어지고 있다. 시장의 시선이 투자 규모가 아니라, 그 투자를 감당할 현금으로 향했기 때문이다.
아마존의 최근 12개월 잉여현금흐름(FCF)은 424억 달러 적자로, 직전 분기(76억 달러 적자)보다 크게 나빠졌다. 영업이익이 281억 달러로 61% 늘고 영업이익률이 13.9%로 사상 최고를 찍었지만, 아마존 주가는 실적 발표 후 시간외 거래에서 6% 넘게 빠졌다. 알파벳 역시 이번 3분기 FCF가 91억 달러 적자를 내면서 주가가 29일 뉴욕증시에서 12.6% 폭락했다.
반면 MS는 "2027회계연도에도 FCF 플러스를 유지하겠다"는 후드 CFO의 말에 실적 발표 직후 시간외 거래에서 주가가 올랐다. 세 회사 모두 투자를 늘리겠다고 했지만, 시장의 평가는 현금흐름에 따라 갈렸다(관련 기사: MS 웃고 구글 울었다… 같은 날, 다른 성적표 받은 이유
https://omn.kr/2kbmd).
이 우려는 고스란히 공급망으로 번졌다. 빅테크의 현금이 마르면 언젠가 투자를 줄일 수밖에 없고, 그 투자로 돈을 버는 반도체 기업이 먼저 타격을 받는다는 계산 때문이다.
같은 날 실적을 낸 인텔도 시장에 걱정거리를 던졌다. 데이터센터, AI 부문 매출은 78% 성장했지만 PC 사업이 5% 줄었고, 다음 분기(4분기) 매출 예측치가 시장 기대에 못 미치면서 시간외 거래에서 주가가 21% 넘게 급락했다. 메모리 가격이 크게 오르면서 PC 수요가 위축된 까닭이다.
메모리 가격 상승 자체는 반도체 공급사에 '호재'다. 다만 시장은 이를 장기적인 시선에서 보고 '악재'로 해석하고 있는 모습이다. PC 수요가 줄면 언젠가 반도체 기업의 메모리 주문량도 감소할 것이라는 점 때문이다.
한지영 키움증권 연구원은 "실적을 통해 AI 서버 수요의 견조함(높은 상태에 계속 머물러 있는 것)은 확인했지만, 투자 수익성과 소비자(B2C) 전방 수요 둔화 우려도 부각됐다"며 "당분간 이 같은 변동성 확대에 대비해야 할 것"이라고 말했다.